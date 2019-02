Besplatan pobačaj u Hrvatskoj?

Hrvatska Vlada neće „uloviti“ rok do 2. ožujka koji joj je pred dvije godine dao Ustavni sud Hrvatske za izradu novog zakona o pobačaju. I dok nema Vladinog prijedloga, grupa stručnjaka izišla je sa svojim prijedlogom novog zakona, koji se bitno ne razlikuje od onog s kraja sedamdesetih godina. Predlažu da se pobačaje može obaviti i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mogućnost medikamentoznog pobačaja i da pobačaji budi besplatni, što po postojećem zakonu nije slučaj.

Novi zakon o pobačaju ne smije ići ispod stečenih prava žena prema zakonu iz 1978. godine, nego ona mogu biti samo ista ili veća, naredio je Ustavni sud Hrvatske kada je pred dvije godine ocijenio da je postojeći zakon iz vremena socijalizma sukladan Ustavu, i dao Vladi dvije godine da iziđe sa novim prijedlogom. Od prijedloga ništa, iako rok istječe 2. ožujka. U međuvremenu lobiraju i lijevi i desni.

Konzervativci imaju svog čovjeka za predsjednika Povjerenstva Ministarstva zdravstva koje se bavi analizom zakonskih prijedloga u zemljama Europske unije o prekidu trudnoće, HDZ-ovca Antu Ćorušića, koji kaže da će rok za pobačaj na zahtjev žene vjerojatno ostati 10 tjedana, a da će se najvjerojatnije uvesti i mogućnost savjetovanja prije obavljanja zahvata.

Nasuprot tome, u četvrtak predstavljeni prijedlog nezavisnih stručnjaka predviđa mogućnost obavljanja pobačaja i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, preformuliranje razdoblja do kada se može obaviti pobačaj na zahtjev žene se sa 10 na 12 tjedana gestacijske dobi, pobačaj od 12. do 22. tjedna odobravala bi ne više komisija, nego ginekolog/ginekologija, i predviđa se mogućnost da maloljetnice starije od 16 godina obave pobačaj i nakon 12. tjedna bez suglasnosti roditelja. Predlaže se i da zahvat ubuduće bude besplatan, a uvodi se i mogućnost medikamentoznog pobačaja i besplatne kontracepcije.

Članica nezavisne stručne grupe ginekologinja Jasenka Grujić kaže da je vrijeme da se konačno prekine javna natezanja oko pobačaja.

„Mislim da smo dosegli stupanj razvoja koji diktira da se donese jedan suvisli zakon koji će u prvom redu utjecati na smanjenje broja pobačaja na način da se poboljša edukacija u školama i edukacija uopće, da se osnuju centri za planiranje obitelji, da kontracepcija bude dostupna i besplatna… Mi se naravno zalažemo i za besplatni pobačaj, odnosno pobačaj na trošak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.“

U prijedlogu se uvode i novčane kazne za one koji krše zakon, novčane kazne ako nije osiguran neometan pristup lokaciji gdje se obavlja pobačaj i neometan rad osoba koje ga obavljaju. Također, biti će novčano kažnjena osoba odgovorna ako nisu spriječeni pritisak, prijetnje i zastrašivanje žena koje dolaze u ustanovu na pobačaj. Predlaže se obaveza propisivanja odgovarajućeg broja i disperzije ginekologa, a institucijama bi se zabranilo odbijanje vršenja prekida trudnoće.

Od ukupno 338 liječnika ginekologa koji rade u javnim bolnicama, gdje je pobačaj legalan, njih čak 182, odnosno 54 posto koristi institut priziva savjesti, navodi tjednik Novosti pozivajući se na podatke koje su dobili putem prava na pristup informacijama.

Međutim, stručnjaci okupljeni u nezavisnoj radnoj grupi su za onemogućavanje priziva savjesti u medicini, što u svojim zakonima imaju primjerice Češka ili Bugarska. Ginekolog Dubravko Lepušić sugerira da liječnici – kao primjerice profesionalni vojnici u Hrvatskoj - ne bi imali pravo na prigovor savjesti.

„Profesionalni vojnici imaju zabranu priziva savjesti. Zašto? Jer je to njihova profesija. Točno se zna koji kvantum posla on mora raditi, i – na koncu – on potpisuje i ugovor da će raditi to i to. Ali mi prvenstveno idemo na reguliranje, jer ne može se desiti da neka javna, državna ustanova kolektivno izražava priziv savjesti. Dakle, žena nema dostupnu uslugu u toj ustanovi. Ona plaća zdravstveno osiguranje kao svi ostali ljudi i mora imati pravo na zdravstvenu zaštitu koja joj je zagarantirana.“

Predsjednica radne skupine Ujedinjenih naroda (UN) o diskriminaciji žena u zakonu i praksi Ivana Radačić kazala je kako su u ovaj prijedlog zakona ugrađeni standardi iz prakse međunarodnih tijela za zaštitu ljudskih prava i Europskog suda za ljudska prava, a ginekolog Ivan Fistonić iz Instituta za žensko zdravlje podsjeća da su se u Sloveniji neka od predloženih rješenja pokazala vrlo uspješna.

„U Sloveniji zahvat rade i u primarnoj praksi. U Sloveniji se ne plaća pobačaj, u Sloveniji se ne plaća kontracepcija. E, to je trag i idemo tragom naših susjeda koji su to već davno implementirali u svoju zdravstvenu politiku.“

Ovaj prijedlog zakona bit će upućen Vladi s prijedlogom da ga uputi u javnu raspravu.

I dok se u javnosti koplja lome između pro life i pro choice argumenata, u Hrvatskoj pada i broj novorođene djece i broj pobačaja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Hrvatskoj je najniža stopa pobačaja u Europi, najniža upotreba sigurne kontracepcije u Europi, i snažan pad nataliteta.