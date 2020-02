Opštinski službenici u RS-u traže veće plate

Neven Marković radi u opštinskoj upravi u Šamcu, gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine, na granici sa Hrvatskom. On smatra da je krajnje vrijeme da se povećaju plate zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave.

"Već duže vremena plate stoje na istom nivou. Trebalo bi ih povećati, jer su niske. Najniža plata kod nas u Opštini je sada 520 konvertibilnih maraka - KM (260 eura) i to tek od januara, a prethodno je bila 450 maraka (225 eura). Zbog toga podržavamo inicijativu koju vode sindikati oko povećanja plata", kaže Marković za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Sindikati zaposleni u lokalnoj upravi Republike Srpske (RS) uputili su, naime, 6. februara zvanični zahtjev Vladi tog bosanskohercegovačkog entiteta u kojem traže povećanje plata za deset posto. Krajem februara njima ističe kolektivni ugovor.

Velike razlike u platama

Vlada RS-a krajem 2019. godine povećala je plate svim zaposlenim koji su na entitetskom budžetu - policiji, obrazovnom sektoru, upravi i pravosudnim institucijama.

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS-a, kaže za RSE da je zbog isticanja posebnog kolektivnog ugovora u februaru zatražen sastanak sa predstavnicima Vlade kako bi bio postignut dogovor o povećanju plate.

"Velike su razlike u platama u jedinicama lokalne samouprave zato što je raspon cijene rada od 100 do 135 maraka (50-65 eura). Negdje 50 lokalnih zajednica, od 64 u Republici Srpskoj, ima cijenu rada od 100 do 105 maraka (50 do 55 eura). Samo gradovi kao što su Banjaluka i Bijeljina imaju cijenu rada 135 KM (65 eura). Zato želimo ovo korigovati", objašnjava Marić.

Ima li novca?

Vodeći ljudi u lokalnim zajednicama ističu da u budžetima nemaju sredstava za povećanje plata.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić kaže kako je povećanje plata budžetskih korisnika dovelo do zahtijeva sindikata u lokalnoj samoupravi.

"Nama ističe postojeći granski kolektivni ugovor i ako u narednih mjesec dana ne bude postignut dogovor Vlade i dva sindikata, onda će sve lokalne zajednice biti u prilici da svaka za sebe ovo pitanje rješava. Finansijski kapacitet lokalnih zajednica da nose neko povećanje je prilično upitan", smatra Radojičić.

Plata veća od prosječne u RS-u

Predsjednik Saveza opština i gradova Ljubiša Ćosić potvrdio je za RSE da je Predsjedništvo ovog Saveza donijelo preporuku da lokalne zajednice, koje mogu, uđu u pregovore oko povećanja plata u lokalnim zajednicama.

"Vlada Republike Srpske odlukom da poveća plate dovela je do situacije da i naši radnici, što je sasvim normalno, očekuju povećanje plata. Moram reći da zaposleni u lokalnim zajednicama podnose možda i veći teret od onih u javnom sektoru, jer su u neprestanom kontaktu sa građanima. Međutim, isto tako treba imati u vidu da su budžeti lokalnih zajednica potpuno zavisni od prihoda budžeta koje doznačava Vlada Republike Srpske. Bojim se da je to nemoguće sistemski urediti na način na koji je Vlada povećala plate u javnom sektoru zbog toga što mi nemamo to povećanje izvornih prihoda", mišljenja je Ćosić.

Kao načelnik Opštine Istočno Novo Sarajevo, Ćosić kaže da je prosječna neto plata zaposlenih u ovoj opštini 1.154 marke (577 eura), što je veće od prosječne plate u RS, koja iznosi 939 KM (470 eura) ili plata radnika zaposlenih u privredi (oko 740 KM- 370 eura).

Vlada RS-a nije odgovorila RSE na upit - da li će dozvoliti povećanje plata u jedinicama lokalne samouprave i kada bi se ovo pitanje moglo naći na dnevnom redu.

RS, prema popisu stanovništva 2013. godine, ima 1.170.342 stanovnika i teritorijalno je raspoređen u 64 jedinice lokalne samouprave, od čega je 57 opština i sedam gradova.