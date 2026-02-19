Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Zaviri ispod površine

Slušajte
Zaviri ispod površine

Slušajte

Apple podcasti YouTube Music Spotify YouTube Pratite

Nakon nesreće u Sarajevu: Mladi 'idu po pravdu', struka upozorava na 'percepciju rizika'

Nakon nesreće u Sarajevu: Mladi 'idu po pravdu', struka upozorava na 'percepciju rizika'
Embed
Nakon nesreće u Sarajevu: Mladi 'idu po pravdu', struka upozorava na 'percepciju rizika'

No media source currently available

0:00 0:22:26 0:00
Direktan link

Nakon tragične tramvajske nesreće kod Zemaljskog muzeja, u kojoj je ugašen jedan mladi život, a drugi trajno obilježen, mladi Sarajeva izlaze na ulice. Govorimo o sigurnosti javnog prevoza, odgovornosti, promjeni sistema i generaciji koja ne pristaje na pitanja bez odgovora.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG