Privedeni radnici Pošte Srbije na severu Kosovu zbog 'ilegalnog' raznošenja pisama

Policija Kosova privela je dve osobe u Severnoj Mitrovici zbog sumnje da su kao službenici Pošte Srbije "nelegalno" raznosili poštu.

Zamenik direktora policije Kosova za region sever, Veton Eljšani (Elshani) rekao je za Radio Slobodna Evropa da su ove osobe privedene na osnovu dojave da su dostavljali pisma.

"Dobili smo informaciju da imaju poštu sa sobom, uglavnom su to bila rešenja iz sudova (Srbije), to je za Kosovo ilegalno, treba da stigne preko Ministarstva pravde", rekao je Eljšani.

Dodao je da su privedeni pušteni na slobodu nakon saslušanja, te da se ovim slučajem sada bavi Odeljenje za privredni kriminal.

RSE se upitom za komentar obratio i Pošti Srbije i čeka odgovor.

Kosovo institucije Srbije smatra paralelnim i ilegalnim a sa njihovim zatvaranjem se počelo početkom 2024. godine, uprkos kritikama međunarodne zajednice da je najpre trebalo pronaći alternativno rešenje za pružanje usluga korisnicima, koji uglavnom dolaze iz redova srpske zajednice.

Primera radi, Srbi sa Kosova imaju razna primanja iz budžeta Srbije, od kojih su im se neka isplaćivala na šalterima Pošte Srbije, poput dečijih ili materinskih dodataka, penzije, socijalne pomoći i slično.

RSE ima saznanja iz svojih izvora zaposlenih u Pošti Srbije, da su njihovi zaposleni na Kosovu nastavili delimično sa radom na terenu i nakon zatvaranja.

Takođe, RSE je početkom 2025. godine preneo svedočenje zaposlenog u jednoj od institucija Srbije, koji je naveo da nekoliko dana u nedelji radi i od kuće, sa Kosova.

Pored Pošte Srbije, u protekle dve godine zatvorena je i Banka Poštanska štedionica, Narodna banka Srbije, Direkcije Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Centri za socijalni rad, Javna komunalna preduzeća, Privremeni opštinski organi i brojne druge institucije.

Zvanični Beograd odbija da ih ugasi, te je većinu premestio u pogranična mesta na teritoriji Srbije.

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, ranije je rekao da je zatvaranjem srpskih institucija na Kosovu oko 5.800 ljudi ostalo bez svojih radnih mesta, ali da će oni nastaviti da primaju plate.