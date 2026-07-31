Rusija označila osnivača Telegrama Pavela Durova kao 'teroristu'

Rusija je saopštila da je osnivača Telegrama, Pavela Durova, označila kao "teroristu" i "ekstremistu", dodatno zaoštravajući poziciju ove popularne aplikacije za razmenu poruka uoči parlamentarnih izbora u septembru.

Durov, koji posjeduje francuski i pasoš UAE, reagovao je na objavu da je stavljen na zvaničnu listu "terorista" prkosnim fotografijama i video zapisima na Telegramu i drugim aplikacijama društvenih medija. Jedan objavljen na mreži X sadržao je napis "sloboda izražavanja" i prikazivao je Durova kako pleše.

Oznaka, koju je 29. jula objavila glavna ruska obavještajna agencija, poznata kao FSB, proizilazi iz onoga što su vlasti nazvale širokom upotrebom aplikacije od strane ukrajinskih obavještajnih službi.

Oznaka stavlja Durova u istu pravnu kategoriju kao i Alekseja Navaljnog, pokojnog advokata za borbu protiv korupcije koji je izgradio značajnu političku bazu izazivajući ruske vladajuće poslanike i Kremlj prije nego što je umro u ruskom zatvoru.

Vlasti su saopštile da se oznaka neće odnositi na sam Telegram, koji je posljednjih godina bio pod pritiskom vladinih regulatora i bezbjednosnih službi kao dio šire kampanje za pokušaj kontrole onoga što Rusi čitaju i gledaju na mreži.

Zajedno sa WhatsApp-om, Telegram je najpopularniji digitalni alat koji Rusi koriste za komunikaciju, dijeljenje vijesti i vođenje poslovanja, između ostalog. WhatsApp su regulatori ugušili, usporili i u velikoj mjeri blokirali.

Vjeruje se da ruske obaveštajne službe takođe koriste Telegram za stvari poput regrutovanja nesvjesnih sabotera u Evropi i drugdje. A ruski ratni blogeri koriste platformu da trube o ruskim vojnim operacijama u Ukrajini, kao i da prikupljaju novac za ruske jedinice.

Ruske bezbjednosne službe pokušale su da izvrše pritisak na Durova da im omogući pristup osnovnoj bezbjednosnoj infrastrukturi aplikacije, ali se Telegram tome opirao.

Zvaničnici su takođe napravili ono što se nadaju da će biti alternativna aplikacija, poznata kao Mesindžer Maks. Tokom prošle godine, vladine vlasti, uključujući predsednika Vladimira Putina, pokušale su da prisile Ruse da pređu na Telegram, ali su se mnogi opirali.

Unutrašnja borba oko pritisaka na Telegrama djelimično je dospjela u javnost.

Onlajn novinski sajt The Bell i drugi su izvestili da je FSB predvodio napore da se pooštri kontrola nad Telegramom i širim internetom.

Međutim, pokušaj je navodno naišao na odbijanje glavnog političkog odeljenja Kremlja koje nadgleda stvari poput izbora, uključujući septembarske izbore za donji dom parlamenta. Telegram ostaje ključno sredstvo za mobilizaciju izlaznosti birača i slanje političkih poruka za zvaničnike vladajuće stranke u ruskim regionima.

Durov, koji je takođe pobegao iz Rusije 2014. godine nakon što je bio primoran da proda ruski ekvivalent Facebooku biznismenu povezanom sa Kremljem, suočio se sa pravnim prijetnjama i u Evropi. Francuske vlasti su 2024. godine tvrdile da nije uspio da moderira ekstremistički sadržaj na Telegramu i podnijele su krivične prijave protiv njega.

Kasnije je stavljen u kućni pritvor, ali su ograničenja putovanja poslije ukinuta.

Durov je takođe kritikovao evropske regulatore tehnologije, optužujući ih da pokušavaju da uguše slobodu izražavanja opterećujućim propisima.