Američki izaslanik Palmer s Plenkovićem u Zagrebu

Premijer Andrej Plenković primio je u utorak 26.listopada u Zagrebu američkog izaslanika za izborne reforme u BiH Matthewa Palmera. Bilo je riječi o aktivnostima SAD-a i Europske unije kako bi se postigao dogovor političkih aktera u BiH o Izbornom zakonu.

Sjedinjene države i dalje ustraju na brisanju etničkog načela u izborima za članove Predsjedništva BiH, rekao je Palmer, a riječ je o prijedlogu kojem su se ranije usprotivili bh Hrvati i Srbi i službeni Zagreb.

On inzistira da BiH to mora učiniti kako bi provela presudu Europskog suda za ljudska prava (ESLJP), odnosno kako bi napredovala na europskom putu.

"To je komplicirano, ali moguće je ostvariti održivi izborni model koji je u skladu i s presudom ESLJP-a i s mantrom o jednoj državi, dva entiteta, tri konstitutivna naroda plus ostali. To ostaje nepromijenjeno", rekao je Palmer novinarima u Zagrebu.

Palmer u srijedu 27. listopada odlazi u Sarajevo na novu rundu razgovora o izbornoj reformi s čelnicima najjače bošnjačke te hrvatske stranke Bakirom Izetbegovićem (SDA), odnosno Draganom Čovićem (HDZ BiH) te s oporbenim liderima u Federaciji i u Republici Srpskoj.

Predložit će im da se najprije bave izborom članova Predsjedništva i s time povezanim ograničenim izmjenama ustava, a potom sveobuhvatnom izbornom reformom koja uključuje i izbore za gornji, nacionalno koncipirani Dom naroda.

"U izbornoj reformi moramo identificirati ono što je ostvarivo i fokusirati se na to. Mislim da se mogu riješiti oba problema. Ali ako se to pokaže teško, ja sam za to da prioritet bude izborni model za tri člana predsjedništva", rekao je Palmer.

Istaknuo je da će SAD "jako gurati taj plan", ali da se neće služiti politikom 'mrkve i batine'. "Nisu potrebne prijetnje SAD-a i EU-a, jer je već previše loših ishoda ako se podjele prodube i BiH ne bude napredovala na europskome putu", upozorio je.

Palmer je rekao da razumije poziciju Zagreba koji brani poziciju sunarodnjaka u susjednoj državi, ali je istaknuo da će proces biti puno lakši ako postoji suglasje između SAD-a, EU i Hrvatske "oko toga što je pravi put za Federaciju i BiH".

“Bosna i Hercegovina može bolje funkcionirati samo ako su svi konstitutivni narodi zadovoljni,” kazao je Andrej Plenković u utorak i naglasio da je potrebno osigurati da Hrvati sami biraju svoje predstavnike na svim razinama vlasti. "Naša pozicija je jasna, prijateljska prema BiH", kazao je Plenković novinarima nakon sastanka vladajuće koalicije.

“Mi smo izložili našu poziciju, saslušali njegov stav”, rekao je hrvatski premijer o razgovoru s Palmerom. .

Hrvatska se zalaže za to da "konstitutivni narodi biraju svoje legitimne predstavnike u najviša predstavnička tijela vlasti i u samo predsjedništvo", kazao je Plenković.

“Tu je posebno važna zastupljenost Hrvata kao konstitutivnog naroda na legitiman način, tj. da se ne događa anomalija da predstavnici drugog naroda u Federaciji BiH, odnosno Bošnjaci biraju Hrvatima njihovog člana predsjedništva", kazao je.

"To je nešto što traje od 2006. i nismo zadovoljni tom situacijom", dodao je.

Plenković je istaknuo da SAD i Europska unija trebaju pomoći političkim strankama i liderima u BiH da se postigne dogovor o promjeni izbornog zakona do kraja 2021.

"Naša je želja da svaka takva izmjena bude prihvaćena ako je moguće konsenzusom svih aktera u BiH", kazao je.