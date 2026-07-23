Saudijski saveznik Pakistan izdao upozorenje posle napada Huta na tankere u Crvenom moru

Pakistan je osudio napade jemenskih pobunjenika Huta, koje podržava Iran, na brodove pod saudijskom zastavom u Crvenom moru, uz upozorenje da će se svaka agresivna akcija prema brodovima pod pakistanskom zastavom ili pomorskih interesa Islamabada smatrati "ozbiljnom pretnjom" koja može rezultirati "zakonitom upotrebom sile".

Nakon što Huti saopštila prošle nedelje da će uvesti blokadu brodovima iz Saudijske Arabije – najvećeg svetskog izvoznika nafte – ako pokušaju da prođu kroz Crveno more, u ranim jutarnjim satima u četvrtak su saopštili da su pogodila dva saudijska broda u tranzitu.

"Pakistan nedvosmisleno osuđuje kontinuirane pretnje Huta protiv Kraljevine Saudijske Arabije i komercijalnih brodova u Crvenom moru, za koje navodimo da ugrožavaju regionalnu bezbednost, slobodu plovidbe i globalnu trgovinu", rekao je u četvrtak novinarima u Islamabadu portparol pakistanskog Ministarstva spoljnih poslova Tahir Andrabi.

Pakistan, ključni posrednik u sukobu između SAD i Irana, takođe je saveznik Saudijske Arabije. Sporazum o strateškoj međusobnoj odbrani (SMDA) potpisan između Saudijske Arabije i Pakistana u septembru prošle godine navodi da će se "svaka agresija protiv neke od te dve zemlje smatrati agresijom protiv obe zemlje".

Saudijska Arabija je preusmerila svoj izvoz nafte iz Persijskog zaliva na Crveno more posle iranske blokade Ormuskog moreuza, uskog plovnog puta kroz koji obično prolazi petinu svetskih isporuka nafte.

"Pakistan je i dalje duboko zabrinut pokušajima da se Kraljevina Saudijska Arabija uvuče u sukob na Bliskom istoku i ponavlja svoju nepokolebljivu podršku bezbednosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Kraljevine", rekao je Andrabi novinarima.

'Crvena linija'

Oštro upozorenje Pakistana usledilo je manje od 24 sata nakon što je iranski ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni završio dvodnevnu posetu Islamabadu gde se sastao s visokim zvaničnicima, uključujući premijera Šehbaza Šarifa i moćnog komandanta vojske zemlje Asima Munira.

Upitan o "tankoj liniji" između uloge Pakistana kao posrednika u bliskoistočnom sukobu i njegovog partnerstva sa Saudijskom Arabijom, Andrabi je rekao da ne misli da postoji tanka linija kada je u pitanju odbrana "naše nacionalne bezbednosti i naše imovine".

"To nije tanka linija; to je crvena linija", rekao je on, dodajući da je "ta crvena linija strogo u kontekstu naše nacionalne bezbednosti".

Upitan o prisustvu ili raspoređivanju pakistanskih pomorskih snaga u Crvenom moru, on je rekao da je "to pitanje operativnih detalja".

Saudijsko-pakistanska odbrambena saradnja datira iz 1960-ih, a pakistanski vojni instruktori i savetnici obučavaju saudijske oružane snage od 1980-ih.

Saudijska Arabija je u aprilu, usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, najavila dolazak pakistanskih oružanih snaga, uključujući mlazne borbene avione i avione za podršku, u saudijsku vazduhoplovnu bazu Kralj Abdulaziz.

Nedavni izveštaji ukazuju na to da je oko 8.000 pakistanskih vojnika raspoređeno u Saudijskoj Arabiji s eskadrilom borbenih aviona JF-17, dronovima i sistemom protivvazdušne odbrane.

Saudijska Arabija je takođe više puta pružala finansijsku podršku pakistanskoj ekonomiji koja se suočava s finansijskim problemima. U aprilu je Rijad obećao dodatnih tri milijarde dolara u vidu depozita i produžio poseban depozitni aranžman od pet milijardi dolara na tri godine, dok je nastavio da isporučuje naftu Pakistanu na odloženo plaćanje kako bi ublažio pritisak na devizne rezerve zemlje.

Pakistanski premijer Šarif pozvao je u četvrtak saudijskog prestolonaslednika Muhameda bin Salmana kako bi potvrdio solidarnost svoje zemlje s tom zemljom.

U objavi na društvenim mrežama, Šarif je rekao da su napadi Huta na saudijske brodove "neprihvatljivi", navodeći da oni "krše međunarodno pravo, ugrožavaju slobodu plovidbe i podrivaju regionalni mir i bezbednost".

Saudijski državni mediji kasnije su objavili detalje o jednom od napada Huta, potvrđujući da je brod u vlasništvu saudijske kompanije pogođen u Crvenom moru. Pozivajući se na zvanične izvore, oni su naveli da su pobunjenici pogodili brod "ENCELIA", zbog čega je izbio požar na pramcu broda.

Huti, poznati i kao zeiditska šiitska islamistička naoružana grupa, pojavili su se na severu Jemena 1990-ih. Zauzeli su jemensku prestonicu Sanu 2014. i trenutno kontrolišu veći deo severozapada Jemena, uključujući crvenomorsku luku Hodejba.

Analitičari veruju da je nedavna eskalacija Huta pokušaj iranskog režima da uvuče Saudijsku Arabiju u sukob.

"To je opasno kockanje zato što je Rijad skoro deceniju izbegavao širi regionalni rat za koji je Teheran deluje da je sve više odlučan da izazove", rekao je Navaf Obaid, viši saradnik na Londonskom kraljevskom koledžu.

"Preteći brodovima i u Ormuskom moreuzu i u (moreuzu) Bab el-Mandeb, Teheran nastoji da izvrši pritisak na Saudijsku Arabiju s njenih istočnih i zapadnih pomorskih kapija, istovremeno povećavajući cenu regionalne stabilnosti", napisao je Obaid 21. jula. "Ta strategija nosi posledice daleko izvan regiona".