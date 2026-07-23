Rubio upozorava Teheran dok Iran napada baze u Kuvajtu, a Huti napadaju tankere

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) u četvrtak je oštro odgovorio Teheranu, eskalirajući rat rečima dan pošto je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči obećao "oko za oko" reakciju na pretnju predsednika SAD da će bombardovati iransku infrastrukturu zbog napada na brodove u Ormuskom moreuzu.

"Politika predsednika je glava za oko", rekao je Rubio novinarima na marginama sastanka Asocijacije južnoazijskih zemalja (ASEAN) u Manili. "Platiće veoma visoku cenu za stvari koje rade. Već plaćaju veoma visoku cenu".

Sukob s Iranom se tokom noći proširio na više frontova.

Iranska vojska i Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštili su da su napali više američkih baza u Kuvajtu kao odgovor na nove američke udare na mete u Iranu posle 12. uzastopne noći američkog bombardovanja.

IRGC je preuzeo odgovornost za napade na vazduhoplovnu bazu Ali el Salem, kamp Udairi i telekomunikacioni toranj, dok je iranska vojska saopštila da je pogodila kamp Doha, Ali el Salem i kamp Arifdžan, prenela je iranska državna televizija.

Kuvajtska vojska je saopštila da je presrela "pretnje dronovima" posle nekoliko dana iranskih udara na tu zalivsku arapsku državu. Jordanska vojska je saopštila da je presrela tri rakete rano ujutru, a da je četvrta bez opasnosti pala u nenaseljeno područje.

Uz eskalaciju je otvoren novi front, pošto su saudijski državni mediji objavili da je brod pod saudijskom zastavom pogođen u Crvenom moru nakon što su pobunjenici Huti, koje podržava Iran, preuzeli odgovornost za napade raketama i dronovima na dva saudijska tankera.

Huti su ranije ove nedelje zapretili da će blokirati saudijske luke na Crvenom moru i poremetiti tranzit kroz moreuz Bab el-Mandab, potez koji bi mogao da pogorša posledice praktičnog zatvaranja Ormuskog moreuza.

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) je već nagovestio kako bi Vašington mogao da odgovori na saudijsku blokadu. Govoreći u Ovalnom kabinetu u sredu, gde je primio libanskog predsednika Džozefa Auna, Tramp je na pitanje o pretnji Huta rekao: "Ako se tako nešto desi, mi ćemo se pobrinuti za to".

On je ukazao na raniju vazdušnu kampanju Vašingtona protiv te grupe kao primer, napominjući da su Huti bili tihi "pošto smo uradili ono što smo prvobitno uradili", misleći na američke napade između marta i maja 2025. godine u kojima je pogođeno više od 1.000 meta Huta, uključujući raketne lokacije i vođe militanata.

IRGC je saopštio da je u Ormuskom moreuzu vratio tri tankera za naftu, upozoravajući da će svaki brod koji prolazi bez koordinacije sa Teheranom "doživeti istu sudbinu". Saopštenje je odbacivanje Trampove pretnje koju je izneo u sredu kada je rekao da će SAD bombardovati iranski most ili elektranu – uključujući i blizu Teherana – svaki put kada Iran puca na brod u moreuzu.

Dvanaesta noć napada u Iranu

Iranski napad na američke baze usledio je pošto je Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila da su njeni udari tokom noći bili usmereni na iranske pomorske kapacitete, skladišta raketa i dronova, lokacija za obalski nadzor i protivvazdušnu odbranu, s ciljem da se dodatno umanji mogućnost Irana da ugrožava komercijalni brodarski saobraćaj.

Američka komanda je saopštila da je preusmerila devet komercijalnih brodova i onesposobila jedan otkako je nastavila blokadu iranskih luka.

Iranski državni mediji su saopštili da su u američkim udarima poginule dve osobe u Šalamčehu, na granici s Irakom, kao i da je pogođen Bušer, u kojem se nalazi jedina iranska civilna nuklearna elektrana.

Troškovi rata su porasli na obe strane. Ministar odbrane Pit Hegset rekao je u utorak da je sukob koštao SAD 37,5 milijardi dolara, u odnosu na oko 29 milijardi dolara sredinom maja.

Tramp je u sredu rekao da ne veruje da je Iran spreman za sporazum, tvrdeći da je Teheran više puta pokušavao da ponovo pregovara o svakom kompromisu koji je postigao. "Nisu spremni. Biće spremni vrlo brzo", rekao je on.

Primirje postignuto sredinom juna praktično je propalo otkako su borbe nastavljene ovog meseca oko Ormuskog moreuza.

List Volstrit žurnal (The Wall Street Journal) je izvestio da su dodatne američke trupe, lekari i oružje raspoređeni u region, pozivajući se na podatke o praćenju letova i američke zvaničnike.

Jordan je u sredu saopštio da je tokom noći oborio četiri rakete i četiri drona, a sirene za vazdušnu opasnost su se oglasile u Bahreinu.

Od nastavka borbi ovog meseca, četiri američka vojnika su poginula: trojica u iranskom napadu na bazu u Jordanu i jedan tokom detonacije neeksplodiranog iranskog drona u Iraku.

Rubio se u Manili takođe osvrnuo na izveštaje da Moskva pomaže Iranu da gađa američke snage, odgovarajući na pitanje posle njegovog sastanka s ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom na marginama skupa ASEAN-a. On je odbio da govori o obaveštajnim pitanjima, navodeći da ne bi javno komentarisao čak ni ako su takvi izveštaji tačni.

On je, međutim, rekao da je Iran godinama samostalno pravio rakete i dronove i da ništa što trenutno rade spoljni akteri ne povećava značajno mogućnost Teherana da napada Amerikance.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je odbio da direktno komentariše to pitanje kada su ga novinari pitali o tome.