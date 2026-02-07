Šta se krije iza nezapamćenih napada u pakistanskom Baludžistanu?

Pakistanska prostrana i mineralima bogata pokrajina Baludžistan svjedočila je najvećim do sada koordiniranim napadima separatističkih militanata, koji vode sve snažniju pobunu protiv Islamabada.

Neviđeni napadi ukazali su na neuspjeh pakistanske politike koja se oslanja na nasilje i političku represiju kako bi ugušila višedecenijsku pobunu u strateški važnoj regiji koja graniči s Afganistanom i Iranom i u kojoj živi marginalizirana manjina Baludža, navode stručnjaci.

Prema analitičarima, naoružane grupe iskoristile su rastući bijes prema državi — koju lokalno stanovništvo optužuje za eksploataciju prirodnih resursa regije i teška kršenja ljudskih prava — kako bi proširile regrutaciju. Separatisti i militanti također su usvojili smrtonosnije taktike i nabavili sofisticiranije oružje.

Za neke Baludže, "oružana borba je jedini preostali način da se suprotstave političkoj marginalizaciji i represiji", rekao je Kiyya Baloch, pakistanski novinar i komentator sa sjedištem u Norveškoj koji prati militantne aktivnosti u regiji. "Vlada se mora udaljiti od politika koje su samo produbile ogorčenost."

Najveći napadi do sada

Dana 31. januara, Oslobodilačka armija Baludžistana (BLA), separatistička militantna grupa koja se bori za otcjepljenje Baludžistana od Pakistana, izvela je desetine istovremenih napada u gradovima i mjestima širom pokrajine, upadajući u policijske stanice, vojne objekte i banke. Neki od napada trajali su danima.

Vlada je saopštila da je u napadima poginulo najmanje 30 civila i 18 vojnika. Vlasti su navele da je ubijeno više od 170 boraca BLA. Pobunjenici su saopštili da su ubili više od 200 pripadnika državnih sigurnosnih snaga i da su izgubili 34 borca.

Radio Slobodna Evropa (RSE) nije mogao nezavisno provjeriti oprečne tvrdnje dviju strana u slabo naseljenoj regiji koja je nedostupna novinarima. Vlada je također uvela prekid internetskih usluga u pokrajini, što je dodatno otežalo provjeru informacija.

Pakistanske sigurnosne snage su 4. februara, nakon trodnevnih borbi, ponovo uspostavile kontrolu nad Nushkijem, gradom s oko 50.000 stanovnika, koji je bio pod kontrolom separatističkih militanata. Vlasti su saopštile da je vojska protiv militanata koristila dronove i helikoptere.

Obim i razmjeri napada "ranije nisu viđeni" u Baludžistanu, gdje su se separatisti i militanti obično oslanjali na klasične gerilske taktike brzih napada i povlačenja, rekao je Baloch.

"Ovakav nivo operativnih sposobnosti pobunjenika predstavlja dramatičnu eskalaciju", dodao je.

Tinjuća pobuna

Oslobodilačka armija Baludžistana (BLA) vodi pobunu protiv pakistanske države već više od 20 godina, uglavnom izvodeći napade manjeg obima na državne snage. Međutim, grupa je posljednjih godina postala organiziranija i sve snažnija borbena sila.

BLA se smatra najvećom naoružanom grupom koja djeluje u Baludžistanu, najvećoj i najsiromašnijoj pakistanskoj pokrajini. Stručnjaci vjeruju da BLA ima nekoliko hiljada članova.

Za ovu grupu, koju su Sjedinjene Američke Države označile kao terorističku, vjeruje se da je došla u posjed američkog oružja i vojne opreme koju su američke i međunarodne snage ostavile nakon povlačenja iz susjednog Afganistana 2021. godine.

BLA, koja je sekularna grupa, također je usvojila smrtonosnije taktike kakve koriste islamističke militantne grupe, uključujući samoubilačke napade, improvizirane eksplozivne naprave (IED) te takozvane složene napade koji uključuju više napadača i vozila napunjena eksplozivom.

Stručnjaci navode da je BLA bila uspješna u regrutiranju omladine. Oko 65 posto od 15 miliona stanovnika Baludžistana mlađe je od 30 godina.

"Godine sporova oko kontrole resursa, političke isključenosti i represivnih mjera ostavile su prostor da nasilje opstane", rekao je Imtiaz Baloch, istraživač iz oblasti Baludžistana sa sjedištem u Islamabadu.

Promjena kursa?

Stručnjaci navode da rastuća snaga naoružanih grupa Baludža razotkriva ograničenja grubog pristupa Islamabada u rješavanju pobune u Baludžistanu.

Pakistanska moćna vojska često je optuživana za primjenu brutalnih metoda, uključujući prisilne nestanke, vansudska ubistva političkih aktivista i osumnjičenih separatista, proizvoljna hapšenja i torturu, u nastojanju da pacificira regiju.

"Dijalog je jedini način da se ovo pitanje riješi", rekao je Ishaq Baloch, lider Nacionalne stranke, baludžke nacionalističke parlamentarne političke stranke, za Radio Mashaal Radija Slobodna Evropa (RSE).

"Lokalno stanovništvo mora biti uključeno u takav proces jer politički, ekonomski i društveno pati", dodao je.

Sarfaraz Bugti, glavni ministar Baludžistana i najviši izabrani zvaničnik u pokrajini, čini se da je isključio mogućnost pregovora s BLA.

"Oni žele nametnuti svoju ideologiju kroz cijev puške i nastoje gurnuti baludžki narod u beskoristan rat", rekao je novinarima 1. februara.

Priredila Elvisa Tatlić