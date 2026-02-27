Najveći napadi Pakistana na Avganistan podstiču strah od opšteg rata

Pakistan je izveo dosad svoje najveće napade na Avganistan, uključujući napade na dva najveća grada u toj zemlji, pojačavajući strah od opšteg rata između susednih zemalja.

Pakistanski avioni su 27. februara bombardovali vojne ciljeve u avganistanskoj prestonici Kabulu, južnom gradu Kandaharu, domu duhovnog vođe talibana Mule Haibatulaha Ahundzade, i u istočnim provincijama Nangarhar, Paktija, Paktika i Lagman, saopštila je pakistanska vojska.

Avganistanska talibanska vlada je saopštila da je u odgovoru izvela napade dronovima i raketama na vojne objekte i snage bezbednosti na severozapadu Pakistana.

"Čini se da su pakistanski udari u Avganistanu najozbiljnija eskalacija otkako su se talibani vratili na vlast 2021. godine", rekao je Halid Sultan, analitičar iz Islamabada.

"Za razliku od ranijeg perioda, kada su kontrateroristički vazdušni udari bili ograničeniji i usmereni na skrovišta militanata, ova runda je šireg obima, pogađa velike gradove i uokvirena mnogo snažnijim terminima 'na nivou država'", dodao je on.

Broj žrtava u pakistanskim vazdušnim udarima i uzvratnim talibanskim napadima nije poznat, dok obe strane tvrde da su ubile desetine boraca. Obe strane su prijavile civilne žrtve.

Islamabad je pokrenuo vazdušne udare pošto su avganistanski talibani napali pozicije na pakistanskoj granici. Napadi avganistanskih snaga bili su odgovor na pakistanske vazdušne udare duž granice ranije ove nedelje.

'Konvencionalni sukob'

Napadi 27. februara označavaju najgore pogoršanje sukoba od oktobra 2025, kada su izbile žestoke borbe između talibanskih boraca i pakistanskih bezbednosnih snaga, u kojima je bilo desetina mrtvih i zbog kojih su zatvoreni ključni granični prelazi.

Do sukoba na granici došlo je samo nekoliko dana pošto je Pakistan izveo prvi put izveo napade dronovima na centar Kabula, kao i vazdušne napade na istoku zemlje.

Pakistanski napadi prošle godine bili su usmereni na vođe i skrovišta ekstremističke grupe Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), koja je poznat i kao pakistanski talibani, unutar Avganistana. Islamabad optužuje avganistanske talibane da daju utočište TTP-u, što oni poriču.

Poslednji napadi su drugačiji po tome što je Pakistan gađao vojnu infrastrukturu talibanske vlade i pogodio bezbednosne objekte i skladišta oružja u Avganistanu, rekao je Amir Rana, šef Pakistanskog instituta za mirovne studije (PIPS), tink-tenka sa sedištem u Islamabadu.

"Ovo je prvi konvencionalni sukob između te dve strane", rekao je Rana. "Prethodni vazdušni napadi imali su za cilj da upozore talibane. Sada je ovo situacija nalik ratu."

Podvlačeći taj pomak, pakistanski ministar odbrane Havadža Asif je objavio "otvoreni rat" avganistanskim talibanima, u oštrom postu na X.

Od saveznika do neprijatelja

Odnosi Pakistana s avganistanskim talibanima, svojim višedecenijskim bliskim saveznikom, naglo su se pogoršali poslednjih godina.

Islamabad je podržavao talibane otkako se ta grupa prvi put pojavila 90-ih, uključujući navodno i tokom 20-godišnje pobune te grupe protiv avganistanske vlade koju su podržavale SAD.

Strategija je bila, kažu stručnjaci, da se u Kabulu postavi popustljiva vlada koja bi obezbedila pakistanske interese. Izgleda, međutim, da se ta strategija obila o glavu.

Od kada su talibani preuzeli vlast 2021. godine, TTP je vodio sve pobunu protiv Islamabada tokom koje je beleženo sve više fatalnih žrtava.

Ta ekstremistička grupa je poslednjih godina ubila stotine pripadnika pakistanskih bezbednosnih snaga. U novembru je TTP preuzeo odgovornost za bombaški napad na sudnicu u Islamabadu u kojem je poginulo oko deset ljudi.

Mohamed Naim Gajur, avganistanski odbrambeni analitičar, rekao je da je Islamabad zahtevao da avganistanski talibani proteraju TTP iz Avganistana i prekinu logističku i vojnu podršku toj grupi.

Međutim, to je malo verovatno, kažu stručnjaci, s obzirom na bliske ideološke, organizacione i plemenske veze između TTP-a i avganistanskih talibana.

Štaviše, "postoje frakcije unutar avganistanskih talibana koje se protive Pakistanu", rekao je Gajur.