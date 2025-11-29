Izbjeglice plaćaju veliku cijenu zbog napetosti između afganistanskih talibana i Pakistana

Salman je duboko uznemiren dok čeka svoju sudbinu u pritvorskom centru u istočnom pakistanskom gradu Lahoreu.

Dvadesetdvogodišnjak je primoran da se vrati u Afganistan, zemlju svojih roditelja.

Ali on nikada nije vidio planinsku južnoazijsku zemlju koja se sada oporavlja od više od četiri decenije rata. Rođen je i odrastao u Pakistanu, a vlasti ga sada prisiljavaju da se vrati u zemlju koju nikada nije vidio.

"Cijelo vrijeme sam živio u Pakistanu, ali mi nije dao ništa", rekao je za Radio Mashaal Radija Slobodna Evropa (RSE).

Ranije ovog mjeseca, policija u Lahoreu ga je uhapsila tokom nasumične kontrole i zatvorila.

"Nisam dobio hranu tokom te dvije noći", rekao je o uslovima tokom policijskog pritvora, gdje je bio smješten u mračnu prostoriju.

Zatim je premješten u oronuli pritvorski centar iz kojeg će biti prisilno deportovan u Afganistan, oko 600 kilometara daleko.





Salman je među desetinama hiljada Afganistanaca koji se svake sedmice prisilno vraćaju u svoju zemlju dok Pakistan provodi planove za repatrijaciju svih afganistanskih izbjeglica i migranata nazad u Afganistan.

Visoki pakistanski zvaničnici optužuju Afganistance za učešće u napadima na pakistanske snage sigurnosti.

Islamabad je više puta zahtijevao od talibanske vlade u Afganistanu da prekine podršku Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), pobunjeničkoj grupi koja se bori na sjeverozapadu Pakistana, duž granice s Afganistanom.

Primirje između dvije strane sada je pod ogromnim pritiskom.

Talibanska vlada je 25. novembra okrivila Pakistan za zračne napade u kojima je poginulo najmanje 10 ljudi u istočnom Afganistanu.

Talibani i moćna pakistanska vojska, nekada saveznici, prošlog mjeseca su gotovo ušli u rat. Dok je Pakistan izvodio zračne napade na afganistansku prijestolnicu i južni grad Kandahar, napetosti duž njihove granice od 2.500 kilometara pretvorile su se u oružane sukobe.

"Hrabri ljudi Pakistana, koji su izgubili voljene u ratu protiv terorizma, sada pitaju: Koliko dugo će vlada nastaviti nositi teret afganistanskih izbjeglica", rekao je premijer Shehbaz Sharif prošlog mjeseca.

Ali za mnoge obične afganistanske izbjeglice i migrante koji žive u Pakistanu, poput Salmana, prisilni povratak je katastrofa.

Pakistan je jedina zemlja koju oni poznaju. Neki su pokrenuli uspješne biznise, dok se drugi jedva izdržavaju radeći fizičke poslove koje lokalci ne žele.

Većina Afganistanaca koji se vraćaju žali se na maltretiranje od strane pakistanskih vlasti. Posebno optužuju policiju za bahatost, uzimanje mita i krađu njihovih stvari.

"Niko ne progovara protiv okrutnih politika ove zemlje i zlostavljanja od strane policije", rekao je Jaffar Shah, koji je također pritvoren u Lahoreu.

Shah tvrdi da policija traži ranjive Afganistance, uglavnom radnike ili ulične prodavače, u velikim pakistanskim gradovima. Maltretiraju ih, otimaju im novac i stvari tokom pritvora, a zatim ih prisilno vraćaju u njihovu zemlju.

Humanitarna kriza

Milioni Afganistanaca širom svijeta su ili direktno prisiljeni na povratak od strane država u kojima su boravili, ili se osjećaju primoranim da to učine zbog prijetnji, maltretiranja i zastrašivanja.

Situacija je izazvala humanitarnu krizu u nekim dijelovima siromašnog Afganistana, gdje su povratnici preopteretili lokalnu infrastrukturu.

U julu je visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Türk pozvao na hitno zaustavljanje prisilnog povratka svih afganistanskih izbjeglica i tražilaca azila, posebno onih kojima prijeti progon, proizvoljno pritvaranje ili mučenje po povratku.

Pakistan je ugostio jednu od najvećih izbjegličkih populacija u modernoj istoriji, primivši milione Afganistanaca nakon sovjetske invazije na Afganistan u decembru 1979.

Neki su se vratili u svoju zemlju 1990-ih, a zatim nakon pada prve talibanske vlade krajem 2001.

Ipak, prije nove akcije protjerivanja nedokumentovanih Afganistanaca krajem 2023, UNHCR, agencija UN-a za izbjeglice, procijenila je da u Pakistanu živi 1,4 miliona dokumentovanih i isto toliko nedokumentovanih Afganistanaca.

UNHCR procjenjuje da se od njih više od 1,7 miliona vratilo u Afganistan do početka ovog mjeseca.

Kako je hladno vrijeme zahvatilo Afganistan, povratci i deportacije dramatično su se povećali, čak i među procijenjenih 600.000 koji su pobjegli nakon povratka talibana na vlast 2021.

Uskraćivanje prava Afganistancima

Islamabad nije potpisao Konvenciju UN-a iz 1951. o statusu izbjeglica niti Protokol iz 1967. o statusu izbjeglica.

To je omogućilo kasnijim pakistanskim vladama da Afganistancima uskraćuju prava ili put ka naturalizaciji.

"Tukli su nas i prisilili da uđemo u kamione koji su nas doveli ovdje", rekla je Maryam, mlada afganistanska majka, za Radio Azadi (RSE) iz pritvorskog centra u glavnom gradu Islamabadu 25. novembra.

"Među pritvorenima ima trudnica i novorođenčadi", dodala je.

Ove sedmice pakistanske vlasti su privele Maryam i oko 300 afganistanskih porodica koje su mjesecima protestovale u parku u Islamabadu protiv mogućeg prisilnog povratka u Afganistan.

"U posljednje vrijeme Pakistan hapsi, ponižava i postupa nečovječno prema Afganistancima, što nije prihvatljivo prema međunarodnim normama i zakonima", rekao je Fahim Farwak, aktivista za prava Afganistanaca, za Radio Azadi.

Neprestano maltretiranje tjera Afganistance da zauvijek napuste zemlju.

"Moj savjet svim Afganistancima je da nikada ne idu u Pakistan jer ovdje neće dobiti ništa", rekao je Salman iz pritvorskog centra u Lahoreu.