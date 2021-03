Kultni muzički album 'Paket aranžman' 40 godina posle

To, to je to! - uzviknuo je Siniša Škarica, mladi urednik Rok redakcije zagrebačkog Jugotona, u jesen davne 1980. kada je u Beogradu prvi put čuo snimke tada nepoznatih bendova Šarlo akrobata, Električni orgazam i Idoli.

Priču o nekadašnjem muzičkom Novom talasu, koji na ovim prostorima odjekuje i četiri decenije od nastanka, u etar je ovih dana vratio veliki jubilej “Paket aranžmana”, kompilacijske ploče Šarla, Orgazma i Idola, koja je izašla davnog 18. februara 1981.

O uticaju, posledicama i nasleđu tog antologijskog izdanja za Radio Slobodna Evropa (RSE) govore pojedini akteri svojevrsnog umetničkog čuda tog vremena.

“Njihova pojava bila je iskorak i odgovor na sve što se tada dešavalo na svetskoj muzičkoj sceni. To je tačno bilo to! Zvukom, energijom, tekstovima”, kaže danas producent Siniša Škarica za RSE.

Priseća se da je 6. oktobra ‘80. odlučio da sa snimanja albuma “Doživjeti stotu” Bijelog dugmeta u Studiju 6 Radio Beograda u Hilandarskoj svrati iza ćoška u Lole Ribara do producenta Enca Lesića, u njegov studio Druga Maca, da čuje šta to sviraju neki talentovani beogradski klinci koje je Enco okupio.

Odmah je pesme Šarla, Orgazma i Idola, odneo u Zagreb, radnička komisija izdavačkog kolektiva dala je dozvolu, njihova zajednička ploča štampana je pod nazivom “Paket aranžman” i ubrzo je taj album postao tačka od koje se računaju tadašnje tektonske muzičke, kulturne i društvene promene u zemlji.

Gile: Samo smo svirali rokenrol

"A mi smo samo svirali rok", kaže frontmen Električnog orgazma Srđan Gojković Gile, za RSE.

“Govorili smo o stvarima i temama koje su nas okupirale u tom trenutku. Nismo pisali politički pamflet ili tako nešto, pravili smo rokenrol album. Svakako da neki delovi nekih tekstova jesu politički. Ali sve je to ipak, rekao bih, bilo u okviru rokenrol benda”.

Čim su je spustili na gramofon, mnogi od onih koji su davnog 18. februara 1981. kupili novoizašlu ploču Jugotona Paket aranžman, sa 11 pesama Šarla akrobate, Električnog orgazma i Idola, već pri prvim taktovima koje je sa zavrtelog vinila prenosila igla osetili su da u jugoslovenskoj muzici više ništa nije isto.

Ambrozić: Motiv mladima da budu svoji

Dragan Ambrozić iz Beograda, danas muzički kritičar, krajem 1980. bio je osamnaestogodišnjak na služenju vojnog roka u Puli koji je odmah nabavio novu ploču.

“Bio je to dah svežine. Svetska muzička priča na našem jeziku sa kojom su mogli da se poistovete mladi. Jasno je bilo da su to neki momci koji žive životom o kom govore u pesmama. Ti stvarno ranije u našoj sredini nisi imao priliku da čuješ takve stvari. Ono što je meni bilo strašno uzbudljivo je to što je to bila moja generacija, svi ti ljudi bili su negde mojih godina, i jedini način da to osetite je kao da je to vaš jezik, kao da je to vaš doživljaj sveta. I to je bilo ono što je bilo strašno uzbudljivo. To te onda ispuni nekom željom da i ti sam nešto uradiš u svemu tome, da pokušaš nešto, i to je jedan od razloga zašto je ova ploča toliko slavna. Siguran sam da je pokrenula mnoge bendove, kao i da je i danas tako uzbudljiva da mlade muzičare kada je slušaju motiviše da urade nešto svoje.”

Sve se dešavalo u dvadesetdvomilionskoj državi, samo nekoliko meseci nakon smrti maršala Josipa Broza Tita, doživotnog predsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koja je, kako će se nešto kasnije ispostaviti, bila uvod u raspad zemlje iz koje su kasnije proizašle nove države na Balkanu.

Siniša Škarica, jedan od važnih aktera ove muzičke priče, sa ove distance kaže da to osvajanje muzičkih sloboda nije imalo veze sa Titovim odlaskom, već da su se stvari tako slučajno poklopile.

“Paket aranžman” bio je udarac nogom kroz vrata sistema koja su nešto ranije načeli riječki i zagrebački pankeri Paraf, Termiti i Prljavo Kazalište, slovenački Pankrti i novosadska Pekinška patka.

“Može se reći da je to bio mladalački bunt ali mi smo jednostavno pisali o temama koje nas trenutno okupiraju. Očigledno da su te neke teme tih pesama bilo nešto što se nama motalo po glavi u to vreme. Tako da su tako izašle pesme. Ali ono što hoću da naglasim je da nije bilo nikakvog predumišljaja. To je sve vrlo spontano, hajde da upotrebimo tu reč, slučajno nastalo tako. Pre svega mislim na album “Paket aranžman”. Po meni je vrlo bitno to da, u stvari, je to sve kreirano potpuno pojedinačno od ova tri benda”, kaže Srđan Gojković Gile.

I nije loše ispalo, priča Gile, osvrćući se četiri decenije u nazad na “Paket aranžman”.

“Iskreno, izgleda mi fantastično. Osim tehničkog snimka koji je bio takav kakav je bio, u prvom privatnom siromašno opremljenom studiju u Beogradu, sve ostalo je ostarilo i bolje nego što se iko mogao nadati. Mislim da je zapravo fascinantno koliko su sve te pesme i danas aktuelne. Bukvalno kao da su snimljene pre mesec dana, a ne pre 40 godina”.

Kolar: Ostale su dobre pesme

Interesantno je da Orgazam, sa Giletom, Jovecom i Ljubom, Idoli, sa Vladom Divljanom, Šaperom i Kolarom, i Šarlo, sa Milanom Mladenovićem, Kojom i Vladom, nisu ušli u studio da namenski snime Paket aranžman, niti je ijedan od ta tri benda znao da će deliti album, već se sve spontano desilo nakon što ih je Enco Lesić pozvao da zasebno besplatno snime pesme, koje su oni mahom tretirali kao demo snimke nadajući se da će možda od njih nekada biti nešto.

Takođe, suštinski još je zanimljivije da se radi o tri potpuno različita benda, sa suprotnim muzičkim filozofijama, koji su se savršeno uklopili na ploči genijalnog producenta Lesića i Siniše Škarice – koji danas tvrdi da je jedino tako moralo biti – svi na jednom albumu – a na njemu pank, rege, ska, neopsihodelija…

Basista Idola Zdenko Kolar na zamršeno pitanje - Šta je ono najbolje što je “Paket aranžman” ostavio do današnjeg dana - daje jednostavan odgovor.

“Pesme, pre svega. Sve na tom albumu su prosto izvanredne. To je cela tajna. I Orgazam, i Šarlo i Idoli su imali odlične pesme. One su se sticajem okolnosti našle na toj kompilaciji jer nijedan bend ih nije imao dovoljno za sopstvemo izdanje. I zato su stavljene na zajednički album. Ali su pesme stvarno bile odlične i to je osnovna stvar zbog koje Paket aranžman i danas ima toliku vrednost.”

Zdenka Kolara pitali smo da li su bili svesni da rade nešto veliko.

“Ha, pa nismo. Mi smo pristali na to izdanje sa idejom da nam to bude odskočna daska za dalje. Naši koncerti posle po Jugoslaviji, od Slovenije, preko Hrvatske, Bosne, Makedonije, bili su puni. Očigledno je da ta muzika uopšte nije bila naivna. Kada na licima publike vidiš osmeh, očigledno je da je imala odziv kod njih, vidiš da su ljudi uživali. To mnogo znači i to je ono zbog čega se i bavim muzikom.”

Fotogalerija Jugoton - Istočno od raja Šta je bio Jugoton, i kako se u Jugoslaviji razvijala popularna kultura, prikazuje novootvorena izložba „Istočno od raja". Prvi put u Srbiji predstavljena je istorija najveće jugoslovenske diskografske kuće, koja je nestala kada i bivša SFRJ.

Muzički kritičar Dragan Ambrozić napominje da je važno podsetiti se društveno-medijskog konteksta u kom se izrodio zajednički album Šarla, Orgazma i Idola.

“Baš u to vreme Novi talas bio je u punom jeku ali si te pesme možda mogao da čuješ na kašičicu samo na državnom radiju. I to po nekada, u nekim izolovanim muzičkim emisijama na Radio Beogradu i Radio Zagrebu. Inače se ta muzika nije puštala. Eventualno bi u nekoj večernjoj emisiji Radio Beograda koja je posvećena omladini neko nešto pustio… Prvi put sam 'Niko kao ja' i 'Ona se budi' tako čuo”.

Škarica: Jedna od najboljih ploča YU roka

“Paket aranžman” odmah je rasprodat u srebrnom tiražu od 50.000 primeraka. To jeste jedna od najznačajnijih ploča YU roka, kaže producent Siniša Škarica, koja zajedno sa jakom zagrebačkom, riječkom i pulskom scenom čini antologijski novi talas.

“Mnogi kažu da je Prljavo kazalište sa svojim singlom “Televizori” iz juna ’78. prva pank ploča. Već iduće godine sa prvim albumom napravili su korak u novi val. Imali su puno širi zvuk od energičnog troakordnog roka, pa bi već tu mogli reći da je to zapravo to. Istodobno na sceni u to vreme sviraju Azra, Film i Haustor. Naravno, ne smemo zaboraviti ni slovenačke Pankrte, riječku i pulsku scenu sa Parafima i Termitima koja je bila ozbiljno pankerska.”

Kakvu je zaostavštinu oblikovao Paket aranžman, najbolje govore današnje generacije.

Milenu Vasiljević, devetnaestogodišnju studentkinju Filološkog fakulteta u Beogradu, pitali smo da li je čula za tu ploču.

“Paket aranžman je New wave album, naravno. I danas se to sluša. Zapravo, Šarlo akrobata je sada dosta popularan među mladima. Električni orgazam i Idoli, takođe. Utisak mi je i da uticaj EKV-a raste i dalje. To se tada desilo i na kraju nastavilo i uticalo na druge žanrove. Mislim da Novi talas nama danas znači pobunu. Nje sada tek nema dovoljno, posebno pod tolikom najezdom auto tjuna i folk scene. Slušanje Paket aranžmana ne mogu da opišem jednim osećajem, radi se o spektru emocija. Na neki način ima sete i tuge. To je nekako ovako, iako nismo bili ni rođeni u to vreme osećamo dozu nostalgije za tom muzikom.”

Njen kolega i vršnjak Nikola Miladinović kaže da Paket aranžman retko puštaju u klubovima ali da se masovno sluša na kućnim žurkama.

“To je možda najuticajniji jugolovenski album ikada. Mislim da je to evidentno i kroz to što mnogi andergraund bendovi danas vuku ogroman uticaj upravo iz njega, i eventualno iz ostalih ranijih radova tih bendova. I dalje je vidljiv uticaj te ploče. Najdraže numere sa tog albuma su mi Krokodili dolaze, Plastika i Amerika.”

Samo iz Šarla, nakon muzičkih razmimoilaženja Milana Mladenovića i Dušana Kojića Koje, kasnije su nastali Ekatarina velika (EKV) i Disciplina kičme koje su, opet, svaka na svoj način, oblikovale kulturnu scenu dugo posle ‘81. Idoli su trajali do negde kraja marta ‘84, a Električni orgazam i danas svira punom parom, već 41 godinu.

Jugoslovenski Novi talas svakako je bio i deo panka, buntovne supkulture koja je sredinom sedamdesetih XX veka iz Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država sirovo zapljusnula svet. Stoga komentatori jugoslovenskog Novog talasa voleli su da kažu da je ovdašnja muzička scena u svoje vreme, kao i nekadašnja Yugo košarkaška liga, bila praktično druga na planeti, odmah iza britanske.

Kada se to danas pomene, Siniši Škarici sine upitnik.

“Da, moram to priznati. U krajnjoj liniji, lepo zvuči jer i ja sam bio deo toga, lepo je da nam neko tako laska… Ali nisam siguran je li to 100 odsto tačno. Naprosto zato što, osluškujući u to vreme šta se tada dešava u Velikoj Britaniji i SAD, vodećim zemljama kada je reč o pop i rok muzici, nisam toliko razmišljao o šta se u tom trenutku događa u Nemačkoj, Italiji, Francuskoj ili skandinavskim zemljama. A pretpostavljam da su svi oni imali refleks Novog vala i panka i da su imali jako dobre bendove koji tada do nas nisu dopirali”.

Samo mašta da bi se moglo ponoviti

Stajati u vrhu svetske muzike nije bila mala stvar, pa ni za veliku Jugoslaviju. Neke starije generacije odrasle na Novom talasu maštaju da bi se nešto slično moglo dogoditi opet.

Zdenko Kolar ne veruje u to.

“Pa promenila su se vremena. Mislim da nema šanse da se tako nešto ponovi. Mala je verovatnoća. Jednostavno, tada su se sklopile zvezde, neke komete letele su oko planete Zemlje pa se to desilo. Ne verujem, ne verujem da će se to ikada više dogoditi”.

Jubilej, 40 godina Novog talasa, Jugoton, današnji Croatia records, obeležio je sa četiri vinilna reizdanja – Paket Aranžman, Šarlo akrobata – album Bistriji ili tuplji čovek biva kad…, Električni orgazam i Haustor, pod sloganom “Četiri decenije od nastanka briljantnog muzičkog pokreta”.

Paket aranžman obeležio mi je život, kaže Srđan Gojković Gile.

“Kada je u pitanju takva početna platforma ili nulta tačka, tako važan album kao što je Paket aranžman, kojim smo preko noći lansirani u neke veoma bitne i uticajne muzičare, to je u stvari bio veliki potencijalni teret za budućnost naših bendova. Teško je nastaviti posle nečega takvog u čemu učestvuješ kao tinejdžer. Bili smo klinci, ja sam imao 19 godina kada smo snimili Paket aranžman, što je posle imalo i svojih negativnih posledica… Da ne idemo u analizu šta je nama lično Paket aranžman doneo pozitivno i negativno. A bilo je i jednog i drugog”.

Na antologijskom albumu Paket aranžman su pesme Ona se budi, Oko moje glave, Mali čovek, Niko kao ja (Šarlo akrobata), Krokodili dolaze, Zlatni papagaj, Vi (Električni orgazam), i Amerika, Schwule uber Europa, Plastika i Maljčiki (Idoli).