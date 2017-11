Otrovne igračke ponovo na tržištu

Ponovo su se na crnogorskom tržištu pojavili uvozni proizvodi, igračke koje sadrže otrovne materije.

Roditelje i potrošače zapanjio je podatak da su te otrovne igračke povučene iz prodaje 15 mjeseci nakon što su uvezene na crnogorsko tržište.

Ko je tu najodgovorniji i da li je moguće u budućnosti spriječiti da se takvi proizvodi nađu u domaćim prodavnicama?

Zdravstveno-sanitarna inspekcija je naložila povlačenje sa tržišta lutke „Medžik grl“ jer je utvrđeno da predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje potrošača zbog nedozvoljenih količina hemikalije ftalat.

Analize su pokazale da se u spornim lutkama nalazi 93 puta više ftalata od dozvoljenih količina. Radi se o hemikaliji koja se može naći u mekoj plastici i koja može imati toksično dejstvo na jetru, bubrege i reproduktivni sistem.

Toksična igračka je prodavana na tržištu Crne Gore od 6. jula 2016. do 17. oktobra 2017. godine obavijestio je uvoznik ove igračke, preduzeće „Bošković“ Budva.

Iz tog preduzeća su pozvali građane da ukoliko posjeduju ovu igračku, odmah je odnesu u objekat gdje su je kupili ili u veleprodaju tog uvoznika. U obavještenju uvoznika navodi se da ukoliko potrošači posjeduju spornu igračku, sa šifrom N0.2241 i bar kodom 8601456790006 da je vrate gdje su je kupili.

Olga Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača kaže za RSE da je taj poziv uvoznika skandalozan i da za uvoz i plasman otrovnih igračaka neko treba da odgovara:

„Šta to uopšte znači? Šta sada može da se vrati? Kakva je to smiješna priča? Za to treba neko da odgovara, jer te lutke su korišćene pola godine. Zamislite koliko je tih lutki kupljeno i koliko su već one uticale na zdravlje djece. Ko će do i kako to da plati.O tome se ovdje ne priča već o tome da se vrati lutka. To je smiješno. Po meni je ovdje najodgovorniji uvoznik a onda one službe, inspekcije koje su pustile da takva roba uopšte pređe granicu.“

I Kristina Mihajlović iz udruženja "Roditelji" kaže da je sada besmisleno pozivati kupce da vrate kontaminirane igračke:

„Kada shvatite da je u pitanju značajna količina tih lutaka, i da je prošlo toliko vremena od kada je ta i druge toksične lutke bila prisutna na tržištu , to znači da je šteta učinjena i da su se djeca toliko dugo igrala tom igračkom da je sada gotovo beskorisno pozivati da se te lutke vrate uvozniku. Takav odnos i pristup ovako ozbiljnim stvarima treba sve nas da zabrine.“

Prema crnogorskim zakonima , kazna za trgovca kod kojeg se nađe opasna igračka iznosi od 1.500 do 1.700 eura.

Od juna 2015. do marta ove godine, sa crnogorskog tržišta je povučeno 2.399 komada 18 različitih opasnih igračaka. Zbog ftalata je povučeno 12 takvih igračaka.

Iz Uprave za inspekcijski nadzor ranije su kazali da reaguju tek kada se sporne igračke nađu na tržištu jer je prema zakonima nadležnost inspekcije samo na unutrašnji nadzor.

Povodom najnovijih otkrića otrovnih igračaka na crnogorskom tržištu pokušali smo da kod Zdravstveno sanitarne inspekcije dobijemo odgovore gdje su lutke proizvedene , odnosno odakle su uvezene i šta rade na tome da do uvoza ovakvih proizvoda u budućnosti uopšte ne dođe.

Nijesmo dobili odgovore budući da su nam rekli da je glavna inspektorka van Crne Gore.

Sigurno da su u cijeloj priči odgovorni i roditelji koji, kako kaže Kristina Mihajlović uslijed nemaštine djeci kupuju jeftine igračke koje su uglavnom i najrizičnije

„Moramo svi mi negdje biti svjesni da je ekonomski aspekt presudan i da vrlo često su takve igračke jeftinije i dostupnije i većina ljudi ih kupuje. U tom trenutku većina građana razmišlja o tome na način da je to provjereno i da to nije štetno i da neće ugroziti zdravlje svoje djece i upravo se zbog toga dešavaju ove stvari da se proda ovolika količina igračaka i da one na kraju dođu do djece.“