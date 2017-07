Nema mjesta za knjigu koja negira genocid

Otkazana je za sutra najavljena promocija knjige Ljiljane Bulatović "Srebrenica – Laž i podvala srpskom narodu". Ovo je načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić potvrdio za Radio Slobodna Evropa.

Najava promocije ove knjige nekoliko dana prije obilježavanja 22. godišnjice genocida u Srebrenici izazvala je osude međunarodne i domaće javnosti i brojnih udruženja zbog negiranja genocida i veličanja optuženih ratnih zločinaca najodgovornijih za genocid.

"To je samo pokazatelj koliko mi imamo razumijevanja, koliko mi ne želimo da provociramo i dovedemo do destabilizacije opštine Srebrenica. To je prije svega shvatila gospođa Bulatović, koja je prihvatila moj prijedlog, i kako je to ona sama rekla – 'Ja dajem podršku stabilizaciji Srebrenice i stabilizaciji tog grada, dajem podršku načelniku i jednostavno, neću učiniti nešto što će donijeti neprilike ovdje, za razliku od drugih, koji u kontinuitetu potenciraju da prouzrokuju nešto što bi dovelo do nekog incidenta'", kaže Grujičić za RSE.

"Ja pokušavam da sve ono što je eventualno sporno u ovih nekoliko dana svedemo na minimum, ali ne vidim razumijevanje na drugoj strani. Ovaj gest je pokazao da mi želimo da ovi dani proteknu u najboljem mogućem redu, dostojanstveno, mirno, bez ikakvih incidenata, a onaj ko prouzrokuje incidente, on će snositi odgovornost", zaključuje načelnik opštine Srebrenica.

Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Alija Tabaković ranije je upozoravao da se organizovanjem ovakvih promocija dižu tenzije u Srebrenici.

Sam čin odgađanja promocije knjiga Ljiljane Bulatović, poznate po negiranju genocida i veličanju lika i djela optuženog ratnog zločinca Ratka Mladića, kao i Radovana Karadžića, za Tabakovića je "korak naprijed".

"Najava Ljiljane Bulatović da u sklopu Petrovdanskih dana, u Srebrenici, samo tri dana uoči 11. jula, kada Bošnjaci obilježavaju godišnjicu genocida nad Bošnjacima, organizira promociju takve jedne knjige, sa likom i djelom čovjeka koji je najodgovorniji za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici i kome se ovih dana sudi u Hagu za zločin genocida, u najmanju ruku je neodgovorno, ponižavajuće i najgore što se moglo desiti u ovom momentu, posebno ako se dešava u Petrovdanskim danima, kada Srbi obilježavaju stradanja i sjećanja na srpske žrtve", ističe Alija Tabaković.

"Ovdje se ne radi o pijetetu i poštovanju prema srpskim žrtvama, nego se pravi veći problem – negiranje nečega što se desilo nad Bošnjacima. Ta je promocija, koja je bila zakazana, sraman čin, i same autorice, a i svih onih koji su učestvovali u tome. Sama odgoda i osuda javnosti, i od međunarodne zajednice, ali i da su to prepoznali i ljudi iz Organizacionog odbora za 'Petrovdanske dane', korak je naprijed, da se otkaže promocija, da nam jednostavno u ovom momentu takve stvari nisu potrebne, da je to bilo suvišno, ali i ponižavajuće za bošnjačke žrtve u Srebrenici", pojašnjava Tabaković.