'Ostali smo bez municije': Sa fronta u južnoj Ukrajini

Uništeni ruski tenkovi i vozila na polju u Mikolajevskoj oblasti 12. juna. Zamenik šefa vojne obaveštajne službe Ukrajine Vadim Skibickij rekao je listu Gardijan (The Guardian) da zemlja gubi artiljerijsku bitku s Rusijom na prvim linijama fronta i to zbog nedostatka artiljerijskih granata. On je dodao i da je Ukrajina ispaljivala 5.000 do 6.000 artiljerijskih projektila dnevno i da je "skoro potrošila svu njihovu municiju".