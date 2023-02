Oslobođeno osmero Hrvata u Zambiji optuženih za krijumčarenje djece u pokušaju

Osmero hrvatskih državljana optuženih za krijumčarenje djece u pokušaju u Zambiji oslobođeno je optužbe u sudskom postupku u gradu Ndola, potvrdilo je hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP).

Neriješena je sudbina četvero djece iz DR Kongo koje su oni željeli posvojiti, koja imaju hrvatske dokumente i koja su smještena u državnu ustanovu u Ndoli.

"Nadležni sud u Ndoli odbacio je danas optužnicu protiv hrvatskih državljana. U roku od 48 sati dužni su napustiti Republiku Zambiju. U povratku u Hrvatsku, kao i tijekom cijelog dosadašnjeg postupka, nadležna tijela osigurat će hrvatskim državljanima svaku potrebnu pomoć", stoji u priopćenju.

"U povratku u Hrvatsku, kao i tijekom cijelog dosadašnjeg postupka, nadležna tijela osigurat će hrvatskim državljanima svaku potrebnu pomoć", najavio je u izjavi novinarima hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

On je najavio kako je sljedeći korak zaštititi četvero djece iz DR Konga koji imaju hrvatske dokumente.



"Djeca su hrvatski državljani i imaju hrvatske dokumente i naš je idući korak pronaći ih i zaštititi ih. Uz sve napore do sada nismo uspjeli doći do njih. Treba pozdraviti činjenicu da su Hrvati pušteni i da moraju napustiti zemlju", rekao je ministar na pitanje o tome kako će se i hoće li se hrvatski MVEP pobrinuti za djecu koju je osam Hrvata posvojilo u DR Kongu.

Napomenuo je kako činjenica da još nisu stupili u kontakt s djecom pokazuje da još nije sve riješeno.

"Naš je kolega tražio da posjeti djecu, no u Zambiji ne možemo to vlastima narediti. Molili smo ih da se to dopusti, no to još nije bio slučaj", kazao je Grlić Radman.



U pripopćenju Ministarstva se podsjeća da su, "u osiguranja pravičnog suđenja, humanog postupanja i zaštite najboljih interesa hrvatskih državljana, ostvareni brojni kontakti i obavljeni razgovori ministra vanjskih i europskih poslova Grlića-Radmana i ministra pravosuđa i uprave Malenice te hrvatskih diplomatskih i konzularnih predstavnika s najvišim razinama vlasti Zambije. Usto, intenzivno se komuniciralo i sa šefom EU Delegacije u Lusaki kao i predstavnicima EU-a i međunarodne zajednice“, navodi se u priopćenju.



Viejst je prvo objavio zambijski portal Mwebantu na svojim Facebook stranicama.

Osmero hrvatskih državljana pritvoreno je 7. prosinca prošle godine u Zambiji, zbog sumnje na trgovinu ljudima u pokušaju.

Zambijski mediji naveli su da imigracijski službenici u zračnoj luci Simon Mwansa Kapwepwe uhitili četiri para hrvatskog podrijetla nakon dojave koju su dobili, te da dokumenti o posvajanju, a koje su izdale vlasti DR Konga, izgledaju falsificirano.

Petnaestak dana nakon pritvaranja posjetili su ih djelatnici najbližeg hrvatskog veleposlanstva, onog u Pretoriji u Južnoafričkoj Republici. Nekoliko dana kasnije, 30. prosinca objavljeno je da je osnovana radna skupina u kojoj su predstavnici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Sigurnosno-obavještajne agencije i resornih ministarstava i koja istražuje okolnosti ovog slučaja.

Vrhovni sud Hrvatske je 9. siječnja izdao naputak općinskim sudovima da se pomoću mehanizma međunarodne pravne pomoći ubuduće dodatno provjerava dokumentacija o posvajanju koja stiže iz država koje nisu potpisnice Haške konvencije, kao što je i DR Kongo.

Prvo ročište održano je 10. siječnja, i sve osmero hrvatskih državljana izjasnilo se da su razumjeli optužnicu i da se ne osjećaju krivima.



Djeca uzrasta od jedne i po do tri godine su im oduzeta i na skrbi su zambijskih vlasti. DR Kongo od 2016. godine ima zabranu izdavanja izlaznih viza djeci - svojim državljanima, upravo zbog opasnosti od trgovine djecom.