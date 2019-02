Oscari: 'Zelena knjiga', Cuaron i nekoliko iznenađenja

Film "Zelena knjiga" (Green Book) režisera Petera Farrellya, biografska komedija-drama smještena na američkom jugu, prema ocjeni Američke filmske akademije, najbolji je film u 2019. Film je urađen prema istinitoj priči i govori o odnosu Afromaeričkog klasičnog i jazz pijaniste Dona Shirleya i njegovog vozača i tjelohranitelja Tonya Vallelonga.

Radnja je smještena 60-ih godina u Americi, a film je na dodjeli Oscara u Dolby teatru simbolično predstavio legendarni američki kongresmen i aktivista za ljudska prava John Lewis, prijatelj dr. Martina Luthera Kinga, koji podigao publiku na noge i dobio dugotrajan i topao aplauz prisutnih.

Na 91. dodjeli Oscara zabilježeno je nekoliko iznenađenja.

Oscara za najbolju mušku ulogu dobio je Rami Malek za "Boemsku rapsodiju" (Bohemian Rhapsody) za sjajno odigranu ulogu Freddija Mercurya, frontmena legendarnog Queena.

Iako je slovio za jednog od favorita, ipak su očekivanja bila da će Christian Bale dobiti svog drugog Oscara za maestralan portret Dicka Chaneya u filmu "Vice", ulozi potpredsjednika SAD-a za mandata Georga W. Busha.

Britanska glumica Olivia Colman dobila je Oscara za najbolju žensku glavnu ulogu u filmu "Miljenica" (The Favourite) za portret britanske kraljice Ane. Iako je film imao deset nominacija, to je jedini Oscar za "Miljenicu", koji je uz "Romu" imao najviše nominacija. Ovo je možda najveće iznenađenje večeri, pa je i sama Colman bila šokirana.

"Ovo je zaista prilično stresno. Ovo je urnebesno, ja sam dobila Oscara", rekla je Olivia Colman.

Očekivanja su bila da će Glenn Close dobiti Oscara za svoju sedmu nominaciju i maestralnu ulogu u filmu "Supruga" (Wife), ali se to nije dogodilo.

Alfonso Cuaron najbolji je režiser, a njegov meksički film "Roma", iza kojeg stoji Netflix, najbolji je film neengleskog govornog područja, a Oscara je dobio i za najbolju fotografiju. Tu nije bilo ni najmanjeg iznenađenja, a time je nastavljena tradicija briljantnih meksičkih reditelja pred kojima Hollywood kleči, Alejandro Gonzalez Inarritu i Guillermo Del Toro. Uz večerašnja tri, Cuaron sada ima ukupno četiri Oscara.

Regina King dobila je Oscara za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu "Ako bi Beale ulica mogla da priča" (If Beale Street Could Talk), a Mahershala Ali za najbolju mušku sporednu ulogu za film "Zelena knjiga" (Green Book). To je njegov drugi Oscar, prethodno je 2016. dobio Oscara za "Mjesečina" (Moonlight). Film "Green Book" je trećeg Oscara dobio i za najbolji originalni scenario.

Spike Lee dobio je nagradu za najbolji adaptirani scenario za "Crnog Klansmena" (BlacKkKlansman), a legendarni reditelj i aktivista nakon toga je održao vatreni govor i cijelu dvoranu digao na noge sa ovacijima.

Prošlogodišnji hit "Crni Panter" (Black Panther) dobio je Oscare za kostime, produkciju i originalni score.

"Bohemian Rhapsody", osim za glavnu mušku ulogu, takođe je dobio još tri Oscara za zvuk, miks zvuka i editovanje filma.

Očekivano, Lady Gaga je dobila Oscara za najbolju originalnu pjesmu i to je jedini Oscar za film "Zvijezda je rođena" (A Star Is Born), koji je imao ukupno šest nominacija.

"Zvijezda je rođena" bio je rani favorit, budući da je rediteljski i scenaristički prvijenac Bradleya Coopera dobio izvanredne kritike i publike i filmske kritike, ali problem je, zaključili su mnogi analitičari, što je u konkurenciji sa angažovanim filmovima u vrijeme kada se angažman gotovo zahtijeva.

Jedan od najupečatljivijih događaja, ako ne jedini koji će se dugo pamtiti sa ovogodišnje 91. dodjele Oscara, je upravo bila izvedba Lady Gage i Bradleya Coopera, noseće pjesme filma "Zvijezda je rođena" - "Shallow".

Kada se sve sabere, najveći dobitnici ove noći u Hollywoodu su "Boemska rapsodija" sa četiri Oscara, te "Crni Panter", "Zelena knjiga" i "Roma" sa po tri nagrade. Zanimljivo je da, za razliku od Evrope, film o grupi Queen nije tako dobro prošao u SAD-u.

Iako nije bilo voditelja, i program je trajao znatno manje nego proteklih godina, više govora je bilo politički obojeno. Javier Bardem, koji je na španskom poručio da granice i zidovi ne mogu zaustaviti genijalne ljude i ideje, potom se čula poruka da imigranti i žene vuku čovječanstvo naprijed i, naravno, Spike Lee, koji je podsjetio da su novi izbori "iza ćoška" i da se na njima još jednom, kao i u novembru 2018., mora izabrati ljubav nad mržnjom.

"Predsjednički izbori 2020. su iza ćoška. Hajde da se svi mobilišemo. Hajde da svi budemo na pravoj strani istorije. Napravimo moralan izbor između ljubavi naspram mržnje. Hajde da uradimo ispravnu stvar", poručio je, na šta je cijela sala ustala na noge uz buran aplauz.

Najbolji dokumentarni film je "Free Solo", najbolji dokumentarni kratki "Period. End of sentence", najbolji animirani dugometražni "Bao", a kratkometražni "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

Veče bez voditelja otvoreno je sa dvije pjesme legendarnog Queena, čiji su se živi članovi pojavili na sceni uz burne ovacije hollywoodskih zvijezda.

Lady Gaga sa Tiffany orglicom od 30 miliona dolara

Crvenim tepihom je dominirala roza i pink boja koju su nosile mnoge ženske, ali i pojedine muške zvijezde. Od Helen Mirren do Julie Roberts i Gemme Chan, pa do Jasona Mamoe. Spike Lee je bio u ljubičastom odijelu, kapi i naočarima pionira Afroameričkog dizajna Ozwalda Boatenga.

Za pamćenje će ponovo ostati ona - Lady Gaga koja se pojavila među posljednjima u crnoj Alexandar McQueen haljini i crnim kožnim dugim rukavicama, ali i Tiffany ogrlicom sa dijamantom od 128.54 karata, vrijednim 30 miliona dolara, koju je posljednji put nosila Audrey Hepburn.

Ove godine su osim glumaca i mnoge glumice bile u odjelima, a u jednom takvom, od najljepših izdanja bila komičarka Amy Poehler u crnom svilenom odjelu Alberte Ferretti. Melissa MaCarthy je bila u crno-bijeloj kombinaciji sa plaštom koji je imala i Glenn Close na svojoj zlatnoj toaleti Caroline Harrera.

Kao i svake godine, crvenih haljina je bilo u različitim materijalima bojama i oblicima, kao i srebrnih metalik, a ove godine i žutih.

Charlize Theron se pojavila u neobičnom izdanju sa crnom kosom ali u sivoplavoj Diorovo haljini, što je, pak, njen najčeši izbor za crveni tepih.

Rami Malek, Bradly Cooper i Trevor Noah imali su klasična crno-bijela odijela, dok su hrabriji kombinovali i boje i oblike odijela.

Ostaće za procjene kritičara da li je dodjela Oscara bez voditelja bila dobar ili loš izbor Akademije.