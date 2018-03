Oscar: Trijumf 'Oblika vode' i Del Tora

Jubilarna 90. dodjela Oscara protekla je u znaku Guillerma del Tora koji je dobitnik Oscara za režiju za "Oblik vode" (The Shape of Water) ujedno i najboljeg filma prema ocjeni članova Američke filmske akademije za 2018. Film je osvojio ukupno četiri Oscara, a španski reditelj je svoj elokventni govor počeo sa "ja sam emigrant". Primajući nagradu za najbolji film, posvetio ju je svakom mladom filmskom stvaraocu širom svijeta.

I ostale glavne nagrade bile su očekivane.

Frances McDormand je sezonu sakupljanja nagrada okončala i Oscarom za "Tri bilborda izvan Ebinga, Misuri" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Film je osvojio ukupno dva Oscara. McDormand je održala emotivan i angažovan govor, pozivajući sve nominovane žene u Dolby teatru da ustanu i potom završila sa dvije riječi poruke "inkluzivni pisac".

Ovo je, inače, treći Oscar za McDormand.



Očekivano, i Gary Oldman osvojio je Oscara za maestralan portret Winstona Churchilla u filmu "Mračni sati" (Darkest Hour). I ovaj film osvojio je još jednu nagradu Akademije – za maestralnu masku nekadašnjeg britanskog premijera i političara.

Oscara za najbolji originalni scenarij osvojio je Jordan Peele za "Napolje" (Get Out,) a za najbolji adaptirani scenarij James Ivory "Zovi me tvojim imenom" (Call Me by Your Name).



Ivory (89), koji je ujedno bio i najstariji nominovani za Oscara, i u Dolby teatru se pojavio u smokingu i košulji sa likom glavnog junaka filma, Elia, odnosno Timothee Chalameta iz posljednje scene u filmu. To je jedini Oscar za od kritičara i publike hvaljeni film.

Najbolja muška sporedna uloga pripala je Samu Rockwellu za ulogu u filmu "Tri bilborda izvan Ebinga, Misuri".

Allison Janney, baš kao i Rockwell prema očekivanjima, dobila je Oscara za sporednu žensku ulogu u filmu "Ja, Tonya" (I, Tonya).

"Dunkirk" Christophera Nolanda osvojio je tri Oscara u kategoriji tehničkih dostignuća. U tim kategorijama dva Oscara je osvojio i "Blade Runner 2049".



Najbolji film neengleskog govornog područja je "Fantastična žena" iz Čilea.

Najbolji dokumentarni film je Netflixov "Icarus", priča o ruskom državnom doping skandalu. Autori Bryan Fogel i Dan Cogan su film posvetili ruskom zvizdaču dr Grigoriju Rodčenkovu koji je i otkrio cijelu šemu i sada živi pod tajnim identitetom u Sjedinjenim Državama.

Najbolji animirani film je Coco koji je osvojio Oscara i za najbolju originalnu pjesmu.



Oscara za originalnu muziku za film osvojio je Alexandre Desplat za muziku u filmu "Oblik vode" i to je njegov drugi Oscar. Prethodni je osvojio za komponovanje muzike za film "Hotel Budapest".

Ove godine Oscara za najbolji krataki animirani film je dobila NBA legenda Kobe Bryant za film "Draga košarka" (Dear Basketball). Na društvenim mrežama reakcije su odmah uslijedile i nijesu bile baš najbolje, budući da je Kobe 2003. bio hapšen zbog optužbi za seksualni napad.

Ovacije Bryantu prokomentarisane su kao licemjerje u svijetlu "Time's Up-a".



Iako je cijela sezona nagrada bila obilježena pokretom #metoo i Time's Up, uoči dodjele Oscara pokret je najavio da neće biti formanog dress coda, kao na prethodnim manifestacijama, iako su učesnici ohrabreni da nose bedževe pokreta kao i američke zastave u narandžastoj boji u znak podrške pokretu protiv oružanog nasilja (Everytown For Gun Safety).

Mira Sorvino i Ashley Judd, holivudske zvijezde koje su među prvima progovorile protiv ponašanja sada osramoćenog filmskog mogula Harveya Weinsteina, pojavile su se skupa na crvenom tepihu, što je bila jasna poruka.

Voditelj Ryan Seacrest, nedavno optužen za seksualnu zloupotrebu, bio je jedan od domaćina na crvenom tepihu. Iako je TV E! odlučila da on bude jedan od domaćina, budući da je istraga u njegovom slučaju pokazala sa nema dovoljno dokaza za te tvrdnje, nekoliko poznatih je najavilo da neće pristati da razgovaraju sa njim na crvenom tepihu. Nepunih dva sata uoči prenosa, objavljeno je da će slika uživo ići sa 30 sekundi zakašnjenja, da bi reagovali u slučaju neugodnosti.

Lupita Nyong'o i Kumail Nanjiani ukazali su, predstavljajući jednu od nagrada, da je njihova imena teško izgovoriti jer su oboje emigranti, ona iz Kenije, a on iz Pakistana. Time je više nego jednom na svečanosti skrenuta pažnja na takozvane "Dreamerse" (Sanjare), mlade ljude koje su roditelji kao djecu doveli nelegalno u SAD, a čija je sudbina zbog politike Donalda Trumpa dovedena u pitanje i o njoj se odlučuje ovih dana.

Domaćin drugu godinu zaredom, komičar Jimmy Kimmel, donekle je iznenadio gledaoce jer se nije šalio u očekivanoj mjeri, ali je imao djelimično angažovan govor u kojem se osvrnuo na Harveyja Weinsteina i na to da Hollywood treba da se obračuna sa seksualnim napadima i uznemiravanjima.

Ashley Judd, Salma Hayek i Annabella Sciorra skupa su na sceni progovorile o predatorima u fabrici filmova, a sve su tri inače optužile Weinsteina. Potom su skupa najavile priču o različitosti, inkluziji i nejednakosti. Među glasovima koji su se čuli bili su: Ava DuVernay, Greta Gerwig, Kumail Nunjiani, Barry Jenkins, Geena Davis i Mira Sorvino.

Bio je to jedan od boljih momenata večeri.

Crveni tepih, pepeljuga haljine, bijela i bež boja

Rita Moreno (86) pojavila se na dodjeli Oscara 2018 u Dolby teatru u Hollywoodu u istoj haljini koju je nosila na dodjeli nagrada Američke akademije 1962, kada je dobila Oscara za najbolju sporednu ulogu u filmu "Priča sa zapadne strane" (West Side Story).

Od boja su dominirale bež i bijela, potom crvena i takozvane Pepeljuga haljine.

Gina Rodruguez je imala možda najljepšu "pepeljuga" kreaciju Zuhaira Murada, kao i Elizabeth Moss u Dioru i Alison Williams u Armani Prive.

Upečatljive u bijelim haljima su bile Laura Dern u Kalvin Kline, Jane Fonda Belmain, Margot Robbie u Chanelu, koju je samo za nju lično dizajnirao Karl Lagerfeld, te Mary J Blidge u Versaceu. Blidge je ove godine bila duplo nominavana i za pjesmu i za ulogu.

U metalik haljinama blistale su Gal Gadot u Givenchy uz dodatak veoma upočatljive Tiffany &Co. ogrlice, te Jennifer Lawrence u Dioru i Lupita Nyong'o u Versace kreaciji.

U crvenim haljinama su domirale Meryl Streep u Dioru i Allison Janney u Reem Acrinoj kreaciji.

Nicole Kidman je pobrala pregršt komplimenata modnih kritičara za njenu kraljevsko plavu Armani Prive haljinu, te Viola Davis za pink haljinu Michaela Korsa.

Ljubičastu Gucci haljinu nosila je Selma Hayek, dok je prošlogodišnja oscarovka Emma Stone nosila trobojno odijelo Louis Vuiton.

Muškarci su se uglavnom držali klasičnih kombinacija i boja, crne i tamno plave, sa po nekim upečatljivim izuzetkom.

Među njima i Chadwick Boseman, zvijezda "Crnog pantera" (Black Panther), u Givenchyu a vjerovatno najljepše i najotmjenije muške kreacije nosile se zvijezde filma "Zovi me tvojim imenom" Timothee Chalamet u bijelom smokingu Berluti i Armie Hammer u bordo Armani Prive odijelu.