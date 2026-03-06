Zlatne poluge, 80 miliona dolara u gotovini, hapšenja, Orbanovi izbori: Mađarsko-ukrajinske tenzije ključaju

Kada su ove sedmice zaustavljena u centru Budimpešte, dva kombija su prevozila više od 80 miliona dolara u gotovini i devet kilograma zlatnih poluga, zajedno sa sedam ukrajinskih državljana koji su putovali iz Austrije prema svojoj domovini.

Mađarska policija podigla je uzbunu, zadržala vozila, uhapsila njihove putnike i čak objavila video o hapšenju uz muzičku podlogu nalik onoj iz akcionih filmova.

Ukrajina je reagovala bijesno. A riječi su počele da pljušte.

"Tražimo hitne odgovore od Kijeva u vezi s velikim pošiljkama gotovine koje prolaze kroz Mađarsku i koje otvaraju ozbiljna pitanja o mogućoj povezanosti s ukrajinskom ratnom mafijom", napisao je ministar spoljnih poslova Peter Szijjarto na društvenim mrežama.

"Ovdje govorimo o tome da Mađarska uzima taoce i krade novac", rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha.

"Ovo je državni terorizam i reketarenje."

Samo po sebi, ovaj incident bio bi izuzetan.

Međutim, događa se u trenutku kada se borbeni mađarski premijer Viktor Orban nalazi u političkoj borbi svoje karijere, dok ankete pokazuju da znatno zaostaje za političkim rivalima pred nacionalne izbore sljedećeg mjeseca. Orbanov poraz bio bi tektonski šok za Evropu.

Orban i njegova vladajuća stranka Fidesz izgleda da su se odlučili za jednu centralnu temu kampanje: demoniziranje Ukrajine.

Velika politička drama u istočnoj Evropi. Evo šta treba znati.

Zakarpatska oblast, Budimpešta i sve između

Odnosi između Budimpešte i Kijeva oduvijek su bili u najboljem slučaju napeti.

Dio neprijateljstva seže decenijama unazad: konkurentske teritorijalne pretenzije nad područjima koja su se, zavisno od epohe, nazivala Galicija ili Zakarpatska oblast (Transkarpatija).

Kada su evropske karte ponovo crtane u ruševinama Drugog svjetskog rata, Ukrajina, tada dio Sovjetskog Saveza, dobila je dio teritorije u kojem živi značajan broj etničkih Mađara.

Danas oko 150.000 etničkih Mađara živi u zapadnoj ukrajinskoj Zakarpatskoj oblasti, koja graniči s Mađarskom.

Tokom posljednje decenije, naročito nakon migrantske krize 2015., Orban često koristi nacionalističku retoriku o tome šta znači biti Mađar.

Takođe, često se žali da etnički Mađari koji žive u drugim državama – Ukrajini, Slovačkoj i Rumuniji – trpe diskriminaciju ili čak gore, te je te zajednice prihvatio kao važnu biračku bazu.

To je izazvalo napetosti u Ukrajini, gdje su sigurnosne službe sugerisale da Orbanovo finansiranje etničkih mađarskih zajednica ima zlokobnu svrhu.

Tokom četiri godine sveobuhvatnog rata nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022., Orban je često izražavao razumijevanje za rusku poziciju i predsjednika Vladimira Putina, dok je istovremeno dovodio u pitanje ukrajinske stavove.

Sukobljavao se i s Evropskom unijom, koja je Ukrajini poslala milijarde eura zajmova i grantova te uvela široke sankcije Rusiji.

Uoči godišnjice invazije, Orban je razbjesnio članice EU – i Kijev – kada je blokirao najnoviji paket sankcija protiv Rusije i kredit od 90 milijardi eura koji bi trebao spriječiti kolaps ukrajinske ekonomije.

Orban je "uspio stvoriti atmosferu neprijateljstva prema žrtvi agresije i… sada pokušava to iskoristiti na općim izborima", rekao je poljski šef diplomatije Radoslaw Sikorski nakon tog glasanja.

Naftovod Družba

Prije februara 2022. Rusija je bila veliki dobavljač nafte Evropi. To je bio ključan izvor prihoda za Moskvu, pa je Evropska unija zabranila uvoz ruske nafte putem naftovoda kako bi presjekla taj prihod.

Međutim, Mađarska i Slovačka izborile su izuzeća od tih sankcija za naftu koja se transportuje naftovodom Družba, koji prolazi kroz Ukrajinu – na veliko nezadovoljstvo Kijeva.

Dana 27. januara oštećen je jedan dio tog naftovoda. Kijev je za to okrivio ruski dron.

Budimpešta i Bratislava optužuju Ukrajinu da odugovlači s popravkama, dok Ukrajina tvrdi da joj je potrebno više vremena za završetak radova. Pregovori o slanju evropskog inspekcijskog tima takođe su zapeli.

"Iskreno govoreći, radije bih da se ne obnavlja", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski novinarima 5. marta.

"Ali pošto će kredit EU za Ukrajinu od 90 milijardi eura biti blokiran bez obnove naftovoda, obnova… je moguća za mjesec i po."

Za Orbana je jeftina ruska energija pokretala mađarsku ekonomiju i donosila prosperitet – i podršku – birača. No posljednjih godina ekonomija stagnira, što izaziva nezadovoljstvo.

To je opoziciji, predvođenoj Peterom Magyarem, otvorilo prostor. Nedavne ankete pokazuju da Magyarov politički blok Tisza vodi ispred Orbana za skoro deset procentnih poena.

Orban i Fidesz posegnuli su i za tradicionalnijim predizbornim metodama: poput isticanja subvencioniranih računa za energiju za penzionere ili poreznih olakšica za druge biračke grupe.

Istovremeno su Zelenskog, zajedno s istaknutim zvaničnicima EU, prikazivali kao negativce koji žele potkopati suverenitet Mađarske i uvući Mađare u rat u Ukrajini.

Jedan video koji je Fidesz kreirao pomoću umjetne inteligencije i koji se širio ove sedmice koristi slike iz Drugog svjetskog rata.

"Za sada je ovo samo noćna mora, ali Brisel se sprema da to pretvori u stvarnost", piše u opisu.

Šta je s kombijima punim novca?

Na videu, koji su objavile mađarske porezne vlasti, vide se mađarski policajci s puškama kako stavljaju lisice grupi muškaraca koji nose jakne s ukrajinskim oznakama i tjeraju ih da legnu na zemlju.

Kamera zatim prikazuje unutrašnjost kombija, gdje su složeni paketi.

Poput Szijjarta, mađarski zvaničnici ovaj slučaj su prikazali kao udar na ukrajinsko ratno profiterstvo. Jedan od Ukrajinaca identifikovan je kao bivši oficir vojne obavještajne službe.

Svih sedam osoba bit će protjerano, rekao je portparol vlade Zoltan Kovacs.

U Kijevu je banka Oschadbank objavila saopštenje u kojem navodi da su vozila imala odobrenje za transport novca i zlata iz austrijske banke Raiffeisen.

"Transport sredstava i dragocjenosti obavljen je… u skladu s međunarodnim sporazumom s Raiffeisen Bankom. Teret je registrovan u skladu s međunarodnim pravilima transporta i važećim evropskim carinskim procedurama", navela je banka.

"Od početka sveobuhvatne invazije transport strane valute i bankarskih metala obavlja se isključivo kopnenim putem. Takve vožnje obavljaju vozila za transport novca Oschadbanka svake sedmice", dodaje se.

Ukrajinski zvaničnici reagirali su ljutito; ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Ukrajince da ne putuju u tu zemlju.

"To što je Mađarska uzela sedam Ukrajinaca za taoce na način koji podsjeća na Moskvu iz 1990-ih bilo bi pomalo iznenađujuće da se nije dogodilo nekoliko dana nakon posjete Orbanove pratnje Kremlju", napisala je premijerka Julija Sviridenko na društvenim mrežama.

Time je ciljala na Szijjarta, koji je ove sedmice putovao u Moskvu i sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tokom posjete Putin je objavio da oslobađa dvojicu ukrajinsko-mađarskih muškaraca koje je Rusija držala kao ratne zarobljenike.

Putin je tvrdio da su ta dvojica muškaraca bila "prisilno mobilisana" od strane Ukrajine.

Ukrajinski zvaničnici rekli su da su se direktno žalili Evropskoj uniji zbog mađarskog zadržavanja kombija koji su prevozili novac.

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je 6. marta da je pozvalo vršioca dužnosti otpravnika poslova mađarske ambasade u Ukrajini "da pruži objašnjenja o okolnostima i pravnoj osnovi za zadržavanje zaposlenika državne banke Oschadbank", koji su "transportovali sredstva i dragocjenosti kao dio redovnog transporta između državnih banaka".

U Briselu su evropski zvaničnici izbjegavali pitanja novinara o incidentu. Jedan zvaničnik EU rekao je za RSE: "Da, bavimo se time iza zatvorenih vrata".

"Trenutno ima mnogo eskalirajuće i zapaljive retorike. Smatramo da takva retorika sa svih strana nije korisna niti doprinosi postizanju zajedničkih ciljeva koje svi ovdje imamo", rekao je za RSE portparol EU Olof Gill.