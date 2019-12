Opozicija u RS nastavlja bunt, protesti nakon incidenta u Skupštini

Predstavnici opozicionih partija u Republici Srpskoj će na protestima u četvrtak tražiti ostavku ili smjenu ministra policije tog bh. entiteta Dragana Lukača, zbog nasilnog incidenta koji se u ponedjeljak naveče dogodio u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Entitetski ministar policije Dragan Lukač, naime, u uzavreloj skupštinskoj atmosferi udario je opozicionog poslanika Draška Stanivukovića.

Lukač je u utorak novinarima u Banjaluci izjavio da se ne osjeća odgovornim, da ne razmišlja o ostavci, kao i da je tako reagovao jer se osjećao ugroženim.

"Ja imam pravo da se branim kao i svaki čovjek u ovoj republici kada se osjeti ugroženim. Ja sam u tom trenutku se osjetio ugroženim od čovjeka koji ide preko čitave dvorane, mašući rukama, prijeteći i unoseći se meni u lice. Ako je mislio nešto da kaže to je mogao sa mjesta. A ako ide prema meni i unosi mi se u lice šta da očekujem od njega, da me udari i ništa drugo. I ti si to osjetio na svojoj koži i da se nisi branio možda bi prošao mnogo gore", rekao je Lukač, odgovarajući na pitanje novinaru BN televizije i portala Gerila Vladimiru Kovačeviću, koji je u avgustu prošle godine napadnut ispred svog stana u Banjaluci.

Stanivuković priprema tužbu

Draško Stanivuković, međutim, kaže da nije ugrozio Lukača, te navodi da je njega samog u ponedjeljak naveče verbalno napadao i mimo skupštinskih klupa član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"Moji saradnici uvijek budu u skupštinskom restoranu, ja sam ušao, on mi je psovao majku i pozvao me da dođem. Rekao sam: 'Šta ste to rekli?' i kada sam mu prišao, on je ušutio. Imam taj snimak", rekao je Stanivuković, obraćajući se u utorak novinarima sa još nekoliko poslanika Partije demokratskog progresa (PDP) i Srpske demokratske stranke (SDS) ispred Policijske uprave Grada Banjaluka, gdje su predali zahtjeve za održavanje protesta u četvrtak 26.decembra.

Stanivuković naglašava da je išao po ljekarski dokaz, da je zadobio posjekotinu unutar donje usne nakon napada Lukača, te da će ga iskoristiti za tužbu.

"Osjećam se kao pobjednik iako sam dobio udarac, jer ga nisam vratio", rekao je Stanivuković.

Dodikove reakcije

Do prvog fizičkog obračuna otkad postoji Narodna skupština Republike Srpske došlo je u jeku burne rasprave o dokumentu Program reformi Bosne i Hercegovine, koji je danas (24. decembar) primljen u štabu NATO u Briselu.

Dokument je upućen u NATO juče (23. decembar) odmah nakon što je u Sarajevu na sednici Zastupničkog doma Parlamenta BiH izabran novi saziv Vijeća ministara, na čelu sa Zoranom Tegeltijom koji je inače funkcioner partije Milorada Dodika (Savez nezavisnih socijaldemokrata).

Sama sednica Skupštine RS je počela nekoliko sati nakon što su članovi novog Vijeća ministara položili zakletvu.

Za Program reformi opozicija u entitetskom Parlamentu RS je tvrdila da je dokument koji vodi BiH u NATO, te da je Dodik kao član Predsjedništva BiH pristao na slanje dokumenta u NATO, uprkos opredjeljenju Republike Srpske da je protiv NATO puta BiH.

Dodik, međutim, tvrdi da u Programu reformi nema, kako kaže, nijedne riječi o nastavku kretanja Bosne i Hercegovine u NATO savez.

Opozicioni poslanici ustvrdili su da im je Dodik na sjednici Narodne skupštine predočio lažni dokument, te su uzvicima i bukom nastojali da ometu Dodikovo izlaganje i zasjedanje parlamenta.Opozicionari su dijelili i zastavice NATO pakta poslanicima, entitetskom premijeru, ministrima i Dodiku.

I Dodik je burno reagovao u obraćanju poslaniku SDS-a Nebojši Vukanoviću, udarajući i po mikrofonima na govornici.

"Ne znam kako da se oslobodim vas budala", vikao je Dodik na Vukanovića, a potom je odgovorio i predsjedniku Narodne skupštine Nedeljku Čubriloviću koji ga je opomenuo.

"Ma hajde bježi, šta ti mene moliš, što nisi prekidao kada je bilo vrijeme? Treb'o si to da uradiš, nemoj da se smiješ. Im'o si ovdje prilike. Izložio si me sat i po vremena da slušam galamu i da ovdje iznosim", poručio je Čubriloviću.

Demokratija i spinovanje

Ono što se u ponedjeljak navečer dešavalo u entitetskom parlamentu, ravno je kafanskim razmiricama, i nema opravdanja za Lukačevo nasilno ponašanje, mišljenja je komunikolog Mladen Bubonjić. On navodi kako bi, "da se ovo desilo u etabliranoj demokratiji, ministar koji bi napao narodnog poslanika veoma brzo, pod pritiskom javnosti, podnio ostavku".

"Naravno, to se kod nas neće desiti. Taj početni spin, to smo mogli da vidimo, da Lukač nije znao šta Stanivuković ima u ruci, da se prepao da će ga ovaj napasti, da će ga povrijediti ili šta mu već uraditi, mislim da će dalje da se istrajava na tom spinu. Možda će ga još malo nadograđivati, tako da će još malo Lukač biti u javnosti, pogotovo u javnosti koja je sklona vladajućoj opciji, biće proglašen žrtvom, i taj njegov čin će biti proglašen herojskim činom, činom kojim je pokazao da može da se brani od napadača, od onih koji napadaju Republiku Srpsku ili šta će već iskoristiti", ističe Bubonjić za Radio Slobodna Evropa.

Dok Dodik poručuje da opozicija svojim ponašanjem ruši Narodnu skupštinu, Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana za Radio Slobodna Evropa podvlači kako je upravo srž demokratije to da opozicija ima pravo da kritiku vlasti učini što vidljivijom.

"Opozicija tu postoji da bi kritikovala vlast i da bi ismijavala te neke njihove poteze, u ovom smislu ANP ili kako se već zove dokument kojeg je Dodik potpisao, naročito u svjetlu toga što je, izgleda, u parlament došao samo dio tog potpisanog sporazuma. Tako da apsolutno, ironija, satira, humor, pa i kritika apsolutno stoji. To je sasvim normalna stvar u svakom društvu, za razliku od nasilja koje je poteklo od ministra Lukača. Ako iole postoje institucije, onda bi on trebao da bude smijenjen ili da podnese ostavku", mišljenja je Žolja.

Šta je vlast pokazala?

Bubonjić podsjeća da u Narodnoj skupštini već duže vrijeme jača napetost između vlasti i opozicije, te da je fizički napad samo očekivana kulminacija.

"Mislim da je Stanivuković postigao ono što je htio. Mislim da je njegov plan bio da zaista isprovocira maksimalno predstavnike vlasti i mislim da je u tome apsolutno uspio. Tako da, kako god,koliko god Lukač njega udario, ima i odgovornosti Stanivukovića svakako, što opet ne može abolirati taj čin samog Lukača zato što, bez obzira šta je Stanivuković govorio, on je morao da drži prisebnost i nije smio ni da povisi glas, ni da izgovori one ružne riječi, a kamoli da ga udari.

"Vlast je", smatra Bubonjić, pokazala da ima tanke živce, pojedinci u vlasti su pokazali da imaju tanke živce i da su izuzetno agresivni, a o tome da ne poznaju asertivnu komunikaciju, to je posebna priča".

"Ne vjerujem da će se ovaj diskurs stabilizovati, da će se spustiti tenzije, pogotovo što ulazimo u izbornu godinu. Resursa je sve manje, trebaju da se bore za to tako da postaju sve agresivniji, pogotovo uzevši u obzir da se sve više i više otkrivaju nelegalne radnje kojim su se bavili, tako da i tu postaju nervozni i mislim da će se ponavljati one scene iz prethodne godine, da čak i građani, koji su podlegli tim manipulacijama, uzimaju, uslovno rečeno, stvar u svoje ruke, pravdu u svoje ruke i napadaju novinare. To je opšta klima u društvu koje ne poznaje asertivnu komunikaciju, koje rješava sve na radikalan, agresivan način. Ovo je samo krajnja manifestacija toga", zaključuje Bubonjić.

Reagovala je i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, poručivši da "nasilju i prijetnjama nema mjesta u demokratskoj raspravi, te da to nije način da se razriješe razlike u mišljenjima."

"Oštro osuđujemo fizičke napade i pozivamo na neophodnost profesionalnog, civiliziranog dijaloga", poručili su iz Ambasade SAD u Sarajevu.

Opozicione partije, pored protesta u Banjaluci, najavljuju održavanje protesta i u Bijeljini, u znak protivljenja i Programu reformi BiH.