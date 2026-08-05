Hrvatska obilježava godišnjicu 'Oluje', Plenković najavio nova prava za branitelje

Hrvatska je 5. augusta obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja, kojom su hrvatske snage 1995. godine preuzele kontrolu nad većinom područja koja su bila pod upravom pobunjenih Srba.

Na Kninskoj tvrđavi zastavu Hrvatske podiglo je 12 predstavnika branitelja i porodica stradalih u Domovinskom ratu, a tokom ceremonije pročitana su imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, javio je HRT.

U programu su sudjelovali akrobatska grupa Krila Oluje i borbeni avioni Rafale, dok su pripadnici Hrvatske vojske i policije prikazali svoje sposobnosti.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je da je Oluja bila "pravedna i legitimna oslobodilačka akcija" kojom je slomljena "velikosrpska agresija i oslobođen najveći dio okupiranog teritorija Hrvatske".

"Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu", rekao je Jandroković, dodajući da se obilježavanjem godišnjice potvrđuje privrženost vrijednostima slobode, mira i demokratije za koje se, kako je naveo, Hrvatska borila tokom rata.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je da zemlja rat nije dobila samo vojnom snagom nego i političkom mudrošću.

"Bez Hrvatske vojske, gardijskih brigada i HVO-a ne bi bilo ni Daytonskog sporazuma", rekao je Milanović, istovremeno poručivši da Hrvatska treba nastaviti razvijati vlastite odbrambene sposobnosti.

Premijer Andrej Plenković u obraćanju je najavio nova prava za hrvatske branitelje i njihove porodice, ističući da će država nastaviti ulagati u poboljšanje njihovog položaja i očuvanje sjećanja na Domovinski rat.

Operacija Oluja počela je 4. augusta i trajala do 7. augusta 1995. godine.

Hrvatske snage tada su preuzele kontrolu nad područjima koja su bila pod upravom pobunjenih Srba.

Prema podacima hrvatskih vlasti, oslobođeno je oko 10.400 kvadratnih kilometara teritorije, odnosno 18,4 posto ukupne površine Hrvatske.

U operaciji su poginula 243 hrvatska branitelja, više od 1.400 ih je ranjeno, dok se dvije osobe i dalje vode kao nestale.

Dan pobjede obilježen je i u drugim hrvatskim gradovima.

U Vukovaru su položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule i nestale branitelje, dok je u Puli održan tradicionalni mimohod hrvatskih branitelja.

Ovisno o izvorima, procjene broja Srba koji su napustili Hrvatsku tokom operacije "Oluja" kreću se od 130.000 do 250.000, a nevladina organizacija Documenta identificirala je više od 2.300 žrtava, većinom srpskih civila.

Srbija i Hrvatska imaju dva različita viđenja "Oluje".

U Hrvatskoj se godišnjica obilježava 5. avgusta, na dan kada je završena, kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.

U Srbiji se obilježava kao Dan sjećanja na stradale u hrvatskoj operaciji.

Haški tribunal je u aprilu 2011. godine prvostepeno osudio hrvatske generale Antu Gotovinu na 24 godine zatvora i Mladena Markača na 18 godina za zločine počinjene tokom akcije "Oluja".

Međutim, u novembru naredne godine Pretresno vijeće Tribunala je poništilo prvostepenu presudu i oslobodilo dvojicu generala.