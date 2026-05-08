Na Opštim izborima u BiH će se čuti 'istinski glas građana', poručio visoki predstavnik Schmidt

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt ocijenio je kako će se na Opštim izborima u BiH, koji su raspisani za 4. oktobar, "čuti istinski glas građana".

"Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, transparentno, uz puno poštivanje propisa i u kojem će se čuti istinski glas građana", navodi se u izjavi objavljenoj na stranici Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR), 8. maja.

Novina na Opštim izborima, koje je Centralna izborna komisija BiH raspisala 7. maja, bi trebala biti uvođenje biometrijske identifikacije birača, skeniranja glasačkih listića i videonadzor na oko 5.000 biračkih mjesta, što bi trebalo omogućiti brži, efikasniji i pouzdaniji izborni proces.

Za taj posao, vrijedan 38 miliona eura, na tenderu je izabrana američka kompanija Smartmatic s kojom još nije potpisan ugovor o nabavci opreme. Rok za isporuku opreme je 139 dana.

"Slijedi izazovan period, jer smo zbog dugotrajnog procesa javne nabavke izgubili dosta vremena, ali vjerujem da ćemo na izborima upotrijebiti nove tehnologije", kazao je predsjedavajući Centralne izborne komisije Jovan Kalaba na konferenciji za novinare, 7. maja.

Uvođenje novih tehnologija nametnuo je visoki predstavnik Christian Schmidt izmjenama Izbornog zakona 2024. godine, nakon što se političke stranke godinama nisu mogle dogovoriti o reformi izbornog procesa.

Na izborima će 3,4 miliona birača birati tri člana Predsjedništva BiH, 518 zastupnika u državnom i dva entitetska parlamenta, te u deset kantonalnih skupština.