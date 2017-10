Bolnica traži šumara za telefonistu

Kako poslodavci u Crnoj Gori manipulišu oglasima za zapošljavanje? I laicima u Crnoj Gori poznata je višegodišnja praksa zapošljavanja na način da poslodavac, bilo da je privatna kompanija ili neka državna institucija, oglasi potrebu za određenim kadrom, a da taj oglas na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZCG) bude objavljen na 24 sata, odnosno na tri ili četiri dana, obično petkom, pred vikend, pa bude zaključen u ponedjeljak.

Zato mnoge i nije iznenadio podatak da je u prvoj polovini ove godine na sajtu ZZCG objavljen 1.341 oglas za zapošljavanje u jav­nom i pri­vat­nom sek­to­ru u tra­ja­nju od jed­nog da­na.

Prema Zakonu o zapošljavanju, poslodavac a ne Zavod za zapošljavanje, je taj koji određuje trajanje oglasa, kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) načelnica Odsjeka za rad sa poslodavcima u ZZCG Sonja Ivanović.

"Navedenim zakonom nije određen rok trajanja oglasa, odnosno konkursa, već je rok za prijavljivanje na oglas, odnosno konkurs, kao i uslove za zasnivanje radnog odnosa određuje poslodavac u prijavi o slobodnom radnom mjestu, shodno propisima koji se na njega odnose. Dakle, uloga ZZCG je da posreduje u oglašavanju slobodnih radnih mjesta i ni u kojem slučaju ne smije da preuzme ulogu nekoga ko će da postavlja rokove za trajanje oglasa jer je to obaveza poslodavca", pojašnjava Ivanović.

Dakle, poslodavac određuje trajanje oglasa, ali je praksa da to urade na 24 sata ili u danima vikenda vrlo često zloupotreba tog prava, jer većina poslodavaca unaprijed imaju kandidata koji će dobiti posao, pa je oglas samo puka formalnost.

Funkcioner URE i bivši direktor ZZCG u Vladi izbornog povjerenja Rade Milošević kaže za RSE da je posebno tragično da takvoj praksi pribjegavaju i javne institucije i ustanove.

"Tu mislim na škole, bolnice i druge ustanove koje ne potpadaju pod Zakon o državnim službenicima i namještenicima a koje klasično zloupotrebljavaju zakon. O čemu se radi? Oni ne krše zakon budući da zakon ne određuje vremenski koliko će biti oglašena potreba za nekim radnim mjestom. Onda oni ciljano objave oglas na jedan dan i onda se obično to unaprijed oglasi za nekoga ko već zna da će dobiti taj posao, što je apsolutno neprihvatljivo jer jednostavno nije svima data ista mogućnost", ističe Milošević.

"Druga neprihvatljiva stvar je da ne postoje kriterijumi. Na tome treba da se insistira, a to se jedino može riješiti tako da se ti kriterijumi predvide novim Zakonom o radu", ukazuje Rade Milošević.

Političko zapošljavanje

Da je posrijedi štetna praksa pokazalo je i mišljenje Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) koja je ustanovila da se na taj način ugrožava javni interes, utiče na diskriminaciju kandidata za posao i krši princip konkurencije i transparentnosti zapošljavanja.

ASK je preporučila državnim organima da u cilju otklanjanja rizika od ugrožavanja javnog interesa arbitrarnim tumačenjem zakona, u procedurama prijema u radni odnos, oglase za slobodna radna mjesta raspisuju na najmanje osam dana.

Prema mišljenju bivšeg Direktora ZZCG Rada Miloševića ne bi trebalo zaboraviti ni činjenicu da su u posmatranom periodu održani izbori u nekoliko crnogorskih opština, da predstoje izbori u drugim opštinama, kao i predsjednički naredne godine.

Milošević tu vidi veliki prostor za političko zapošljavanje.

"Da bi to preciznije mogli da komentarišemo morali bi ući u samu strukturu tih oglasa, iz kojih gradova i institucija su oglasi. U Zavodu postoji tehnička mogućnost da se to provjeri a dok sam kratko bio na čelnoj funkciji u Zavodu to smo svake nedjelje provjeravali", navodi Milošević.

Osim ogromnog broja oglasa na jedan dan koje je objavio Zavod za zapošljavanje u prvoj polovini 2017. zanimljivo je i šta su sve poslodavci tražili od kandidata za određene poslove.

Tako je bolnica u Beranama oglasila potrebu za telefonistom koji mora imati zanimanje šumarski tehničar, dok osnovna škola u Bijelom Polju traži nastavnika matematike koji mora imati diplomu profesoru ratarstva i povrtlarstva.