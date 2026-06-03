Bivši prvi čovek beogradske policije tvrdio u tužilaštvu da mu se namešta, kažu njegovi advokati

Doskorašnji šef beogradske policije Veselin Milić je u svom iskazu pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu tvrdio da protiv njega do sada nije izveden nijedan dokaz koji ga dovodi u vezu sa teškim ubistvom u restoranu, saopštila je njegova advokatska kancelarija.

Milić se nalazi u pritvoru, a u sredu je ponovo saslušan u Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Beogradu u vezi sa novim dokazima koji su prikupljeni tokom istrage u slučaju "Senjak".

Prema iskazu koji je medijima dostavila advokatska kancelarija Vasiljević legal, koja ga zastupa, Milić je navodno za krivično delo za koje se tereti optužio neimenovane policijske službenike za "progon i nameštanje".

On je naveo da su ti policijski službenici, koji navodno učestvuju u tome, doveli u zabludu tužilaštvo, državu, MUP i javnost predstavljajući ga kao monstruma, a kako tvrdi, "bez ijednog jedinog dokaza."

Milić je u iskazu rekao da je 13. maja beogradsku Upravu kriminalističke policije (UKP) službenom beleškom upoznao "o svim saznanjima".

Naveo je da su policajci njemu i njegovom advokatu rekli da su uzeli kamere sa njegove zgrade, kamere oko restorana, oko zgrade ubijenog Aleksandra Nešovića, na trasi kretanja svih lica.

"Utvrđeno je, koliko sam upoznat, da smo oko 35 minuta pre ubistva napustili restoran, da sam došao kući, što moja supruga i starija ćerka mogu da potvrde, kao i kamere sa zgrade i stana", naveo je Milić.

RSE je zatražio reakciju Višeg javnog tužilaštva povodom navoda advokatske kancelarije Veselina Milića.

Milić se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Istraga se vodi protiv još 10 osoba za teško ubistvo koje se prema navodima tužilaštva dogodilo u noći između 11. i 12. maja u restoranu "27" u beogradskom naselju Senjak.

Ranije je saopšteno da je Milić te noći bio u restoranu u koji je pozvao ubijenog Nešovića, čije je telo pronađeno 21. maja blizu Inđije.

Bivši načelnik beogradske policije prvi put je bio saslušan 15. maja, nakon čega mu je određen pritvor, a istog dana je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo da je smenjen sa te funkcije.