Zaviri ispod površine

Zaviri ispod površine

Jedna pjesma, jedna Evropa: Muzika kao most između EU i Zapadnog Balkana

Jedna pjesma, jedna Evropa: Muzika kao most između EU i Zapadnog Balkana
Jedna pjesma, jedna Evropa: Muzika kao most između EU i Zapadnog Balkana

Bubanj iz Francuske, vokal iz Bosne i Hercegovine, kaval iz Srbije, flauta iz Crne Gore, trube iz Češke i Sjeverne Makedonije, violina iz Slovenije, klavir iz Holandije. I ne samo oni. Dvanaest muzičara iz isto toliko zemalja okupilo se u glavnom gradu Sjeverne Makedonije kako bi zajedno, u sklopu projekta "Jedna pjesma, Jedna Evropa" kojeg uz finansijsku podršku Evropske unije sprovodi WeBalkans, izveli i snimili Odu radosti. Kako je raditi sa ljudima koje sreću po prvi put i svirati uz instrumente koje nikada prije nisu čuli, te kakvu simboliku nosi zajednički rad slušajte u podcastu Zaviri ispod površine.

