NYT: Trumpovo bogatstvo stečeno poreskim prevarama

Američki predsjednik Donald Trump koristio je upitne poreske šeme i direktne prevare da bi značajno uvećao svoje bogatstvo koje je započeo sa novcem njegovih roditelja, objavio je The New York Times (NYT). Trump voli sebe da predstavlja kao čovjeka koji je sve stekao sam, započevši biznis sa od oca pozajmljenih relativno „skromnih milion dolara", koje je dobro investirao.

Međutim, u istraživačkom tekstu na 36 stranica i od 40.000 riječi, Times je otkrio da je Trump od svog oca, Freda Trumpa, njujorškog mogula na tržištu nekretnina, zapravo dobio 413 miliona dolara.

Prema pisanju The New York Timesa, otac aktuelnog američkog predsjednika Fred Trump počeo je sa prebacivanjem novca na Donalda Trumpa i njegovu braću i sestre kada su bili djeca, i oni i dan danas dobijaju novac od nekretninskog carstva svoga oca.

Times tvrdi da je Trump pomogao svom ocu da izgradi tako veliko bogatstvo poreskim prevarama, uključujući i, kako su naveli, nepravilnim poreskim odbicima.

Donald Trump je prema izvještaju, imao šemu preko koje je potcjenjivao vrijednosti Trumpovih holdinga nekretninama da bi dramatično smanjio njihovo oporezivanje. Takođe je, piše NYT, Trump sa svojom braćom i sestrama formirao lažne korporacije da bi sakrili velike poklone u kešu koje su dobijali od oca.

„Najveći dio tog novca išao je gospodinu Trumpu (Donaldu) zato što je pomagao svojim roditeljima da izbjegavaju plaćanje poreza. On i njegova braća i sestre su uspostavili lažnu korporaciju da bi sakrili milione dolara poklona od njihovih roditelja“, piše NYT.

Konkretno, Donald Trump je zapravo od svog oca dobio 413 miliona dolara.

„U dobi od tri godine, gospodin Trump je dobijao 200.000 dolara godišnje u današanjoj vrijednosti dolara“, navodi se u tekstu. “On je bio milioner sa 8 godina starosti“, proizilazi iz računice.

U izvještaju se navodi da je Trump dobijao današnji ekvivalent od milion dolara godišnje od oca ubrzo nakon što je diplomirao na koledžu,

Ta brojka je ubrzo narasla na više od 5 miliona godišnje koje je u 40-tim i 50-tim godinama starosti dobijao aktuelni američki predsjednik, takođe se navodi.

Prema poreskim papirima na koje se poziva Times, Trump i njegova porodica su plaćali samo dio poreza koje su bili u obavezi da plate federalnoj vladi prema poreskom zakonu.

Kasno u utorak veče, nakon što je istraživački tekst NYT objavljen, Bijela kuća je izdala saopštenje u kojem su naveli:

“Fred Trump je otišao prije skoro dvadeset godina i tužno je da svjedočimo ovim varljivim napadima na porodicu Trump od strane propalog New York Timesa. Prije više decenija poreska služba IRS, pregledala je i potpisala sve te transakcije. Kredibilitet The New York Timesa i drugih medija kod američkog naroda je na najnižem nivou ikad, zato što su opsjednuti sa napadima na predsjednika i njegovu porodicu 24 sata dnevno, svih sedam dana, umjesto da javljaju vijesti,“ navela je portparolka Bijele kuće, Sarah Huckabee Sanders u saopštenju i dodala:

„The New York Times može rijetko naći bilo šta pozitivno da izvjesti o predsjedniku i njegovom ogromnom uspjehu. Možda će uslijediti još jedno izvinjenje iz New York Times-a, kao ono koje su morali da izdaju nakon što su se propisno obrukali sa lošom procjenom izbora 2016.,“ stoji na kraju saopštenja Trumpove portparolke.

The New York Times je svoju priču bazirao na intervjuima sa bivšim zaposlenicima Freda Trumpa i pregledom više od 100.000 stranica dokumenata, uključujući i lične povrate poreza starijeg Trumpa.

Njihove izvore, uključuju javni dokumenti kao što su finansijski izvještaji, ali i povjerljivi podaci poput bankovnih izvještaja.

Times navodi da je među njima „više od 200 poreskih povrata od Freda Trumpa, njegovih kompanija i različitih Trumpovih partnerstava i povjereničkih fondova“.

Među najvažnijim tvrdnjama u izvještaju NYT su i sljedeće:

Predsjednikovi preminuli roditelji Fred i Mary Trump su prebacili na svoju djecu više od 1 milijarde dolara. Poreske prijave pokazuju da su platili 52,2 miliona poreza na to, što je oko 5 posto, umjesto 550 miliona kako je trebalo da proizađe iz toga, navodi se.

Predsjednikov brat, Robert Trump je u izjavi u ime porodice, rekao da su „svi odgovarajući pokloni i porezi na nekretnine za povrat prijavljeni, i da je traženi porez plaćen.

Takođe tvrdnje Donalda Trumpa da je sam sebe lansirao u biznis sa „malom pozajmicom od milion dolara,“ koju je morao da vrati sa kamatom su netačne.

NYT navodi da je Fred Trump pozajmio svom sinu ekvivalent od 140 miliona današanjih dolara, i da najveći dio toga nikada nije vraćan.

Po svemu sudeći niti jedan predsjednikov poreski povrat nije korišten u izvještaju Timesa. Poznato je da je Donald Trump prekinuo tradiciju američkih predsjednika koji su objavljivali svoj poreski karton.

Trumpov advokat, Charles Harder, u saopštenju, takođe u utorak, naveo je:

„Optužbe The New York Timesa o prevari i izbjegavanju plaćanja poreza 100 posto su lažne i veoma klevetničke. Nije bilo prevare ili izbjegavanja poreza od strane bilo koga. Činjenice na kojima je The Times bazirao svoje optužbe su ekstremno netačne“.

U saopštenju koje je izdao predsjednikov brat, Robert, ukazuje se da je Fred Trump umro u junu 1999. i da je poreska Interna služba za prihode, skaraćeno IRS, zatvorila njegove nekretnine dvije godine kasnije. On je rekao da Trump porodica nema daljih komentara na optužbe, te da apeluju na sve da puste Freda i Mary Anne Trump da počivaju u miru.

The New York Times je naveo da je prema stručnjicama za porez slabo izgledno da će se predsjednik Trump suočiti sa procesuiranjem poreske prevare, zato što su navodna kriminalna djela, počinjena previše davno.

Ali eksperti su takođe naveli za Times da bi se mogao suočiti sa građanskim kaznama i novčanim sankcijama.

Poreske vlasti Njujorka otvorile su istragu nakon jučeranjeg teksta The New York Timesa, izvjestio je Washington Post.

„Poresko odjeljenje pregleda optužbe iz teksta u NYT i energično sporovodi sve odgovarajuće krakove istrage“, saopšteno je The Washington postu a identičan odgovor imali su i na upit BBC-ja.