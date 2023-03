Za hrvatsku državu misterija tko je imućan a tko siromašan

Dovršava se novi paket mjera pomoći hrvatskim građanima da bolje podnesu poskupljenja uzrokovana ruskim napadom na Ukrajinu i poskupljenjem energenata.

Hrvatski premijer Andrej Plenković demantirao je razmišljanja kako će novi paket mjera pomoći građanima imati i socijalnu komponentu, odnosno da će visina subvencija za struju i plin za domaćinstva ovisiti o imovinskom cenzusu.

Plenković: Nema pouzdanog registra

"Trenutno nema imovinskog cenzusa koji bi bio pouzdan registar na koji bismo se mogli osloniti", kazao je Plenković novinarima 9. ožujka u Omišu.

On je naglasio da su dvije točke paketa pomoći građanima i gospodarstvu ključne – da se osigura da energenata ima, i da budu po dostupnim cijenama. U rujnu je donesen paket mjera pomoći građanima "težak" gotovo 3 milijarde eura, i Vlada će s time nastaviti.

"Danas je na Vladi priprema dijela tog paketa. Produljujemo primjenu nižu stope PDV-a za ogrjev - za plin, sječku i pelete. Sve što smo činili dobro u prošloj godini produljit ćemo na još godinu dana. PDV na plin ostaje snižen na 5 posto umjesto ranijih 13 posto, što mislim da je najbitnije", najavio je Plenković.

Vlada je najavila i da će nastaviti intervenirati u cijenu pogonskih goriva za vozila, i da će kontrolirati cijenu plina za domaćinstva i gospodarstvo, što znači da će se izbjeći poskupljenje plina najavljeno za početak travnja od čak 140 posto.

Oporba kaže da Vlada pomaže - kao iz helikoptera

Oporba je skeptična prema Vladim mjerama, i onim ranijim, i ovim koje se najavljuju. Potpredsjednik oporbene stranke Socijaldemokrati Domagoj Hajduković kaže za Radio Slobodna Europa (RSE) kako je i raniji paket bio ad hoc i nimalo proaktivan, pa će takav biti i ovaj pred nama.

"U pravilu mjere nisu dolazile do onih do kojih su trebale, ili barem ne na način i u količini koliko je trebalo, ali smo ih 'bacali' na sve – i one kojima je trebalo i na onima kojima nije trebalo. Zbog toga sam skeptičan i oko ovog paketa – da mjere neće biti promišljene niti planirane i da će opet biti 'helikopterski princip' – bacamo novac kroz prozor i nadamo se da će doći do onih kojima treba", kaže Hajduković.

Hajduković je "obeshrabrujućom" nazvao Plenkovićevu izjavu kako država u stvari ne zna tko je u ovoj zemlji imućan, a tko siromašan.

"Pa zašto postoji Porezna uprava i ministarstva? Od koga država naplaćuje porez i koliko? To bi se trebalo znati. Kada dobijete jednu takvu izjavu onda vam je jasno da se takve mjere ne planiraju kako bi trebalo, da se ne promišljaju i da zapravo nema vizije – kome pomoći i kako. I to je ono što je obeshrabrujuće", dodao je naš sugovornik.

On naglašava kako pozdravlja pomoć Vlade građanima, pogotovo što se tiče energetskih izdataka, ali da ova Plenkovićeva izjava i više nego potvrđuje da se radi o "helikopterskom pristupu".

Kritičan i Milanović

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, redovito kritičan prema Vladinim potezima očekivano nema nikakva očekivanja od novog paketa Vladinih mjera, i iz jedne antibruxelleske pozicije tvrdi da ni aktualni paket nije pomogao građanima.

"Pomoći će im tek kada se suzbije inflacija, a to na žalost više nije u našim rukama, na to Hrvatska nema nikakvog utjecaja. To nisu ni vatrogasne mjere, jer za njih trebate vatrogasno vozilo. Ovo su pljuce! Nešto sitno je pomoglo, ali ključni instrumenti koji čine razliku su sada negdje drugdje – u Bruxellesu i Frankfurtu i to je pa-pa", kazao je Milanović 8. ožujka novinarima.

Hrvatska Vlada je u rujnu 2022. godine donijela paket mjera "težak" gotovo tri milijarde eura kojima se željelo pomoći građanima da bolje podnesu poskupljenja uzrokovana ruskom agresijom na Ukrajinu i rastom cijena energenata.