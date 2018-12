Ovosedmični protesti opozicije u Budimpešti protiv vlade mađarskog premijera Viktora Orbana, nakon usvajanja 'ropskog zakona' kojim se povećava dozvoljeni broj sati prekovremenog rada i zakona o upravnim sudovima za koji kritičari kažu da pojačava kontrolu pravosuđa, iznenađuju i intenzitetom i odgovorom policije, kaže u intervjuu za 'Zašto?' Benjaminom Novakom, američkim novinarom koji živi i radi u Budimpešti.

Zašto: U Mađarskoj je bilo protesta protiv vlade i premijera Viktora Orbana i pethodnih godina, no da li ste iznenađeni intenzitetom ovosedmičnih demonstracija, na kojima je došlo i do sukoba policijom?

Novak: Ovo je vrlo interesantna situacija. Iako su mnogi protesti koje smo vidjeli u Mađarskoj u proteklih nekoliko godina bili veći od ovih koje smo vidjeli u prethodna dva dana, ova dva su značajno agresivnija. Demostranti su ljuti.

Dok su na prethodnim protestima ljudi izlazili na ulice i izražavali svoje zadovoljstvo zbog nekih pojedinačnih pitanja, ovi prostesti su drugačiji jer su demonstranti mnogo više ljuti.

I uprkos hladnom vremenu, ipak su spremni da ostanu vani tokom noći i da marširaju gradom. Ovo je vrlo interesantan fenomen.

Zašto: Koliko je jak otpor među građanima i u civilnom društvu, pored onog izraženog protiv gospodina Orbana i vladajućeg Fidesa na izborima? Ima li potencijala da ovi protesti narastu u obimu i organizaciji?

Novak: To je izvrsno pitanje, ali ne znamo. Samo vrijeme to može pokazati.

Znam da će biti još jedan protest večeras (petak), ako se ne varam, u južnoj Mađarskoj, u Pečuju, i vidimo da se jedan ogranak pokreće u drugom dijelu zemlje, ali morate shvatiti da je kultura protesta i demonstracija prilično ograničena na Budimpeštu.

Iako je bilo manjih protesta u drugim gradovima u proteklim godinama, čini mi se da je ovakva vrsta protesta za sada svojstvena samo Budimpešti.

No, ostaje da vidi da li se ovi protesti mogu smatrati nekom ozbiljnom opozicionom snagom.

Mađarske opozicona stranke nemaju kapacitet da mobiliziraju veliki broj ljudi, i kao što smo vidjeli na ova dva prethodna protesta, na njima se pojavljuju vrlo različiti ljudi.

U parlamentu se u srijedu desilo vrlo kontroverzno glasanje kada je usvojen veliki broj kontroverznih zakona u vrlo upitnoj proceduri, ali pitanje oko kojeg se opozicija ujedinila je jedan zakon s kojim se mijenja regulativa za prekovremeni rad, i ovaj zakon je opozicija nazvala 'robovskim zakonom‘.

To je zakon koji se odnosi na radnike, ali je uspio da mobilizira mlade ljude u Budimpešti da izađu na ulicu, a kada su izašli na ulicu protestovali su i zbog pogoršanja medijskog okruženja, nasilnog istjerivanja Centralnoevropskog univerziteta, zbog korupcije, i također, naravno, protiv samog gospodina Orbana.

Teško je odrediti šta tačno pokreće ove proteste ali ono što se može vidjeti je da je mnogo mladih Mađara vrlo uznemireno zbog smjera u kojem se kreće Mađarska.

​Zašto: Spomenuli ste neka o pitanja zbog kojih je gospodin Orban pod pritiskom i kritikama iz inostranstva, od Evropske unije i međunarodnih organizacija, i bilo je mnogo povoda za proteste i prije, zbog pitanja kao što su kontrola pravosuđa i medija, ali da li je moguće da pitanja vezana za svakodnevni život mogu zapaliti iskru masovnijih protesta?

Novak: Naravno, i to je nešto na šta smo ukazali u članku u New York Timesu. U srijedu je usvojen niz kontroverznih zakona, ali su oni tako kompleksni i toliko odvojeni od života običnih Mađara da je opoziciji jako teško da ih predstavi na način na koji prosječni glasač može osjetiti da to utiče na njega lično.

Ali ‘robovski zakon’ je nešto s čim se ljudi mogu identificirati, I to je jednostavno pitanje koje bi moglo poslužiti kao katalizator.

No, vidjećemo, biće još jedan protest večeras, biće jedan u nedjelju, pa ćemo vidjeti da li postoji zamah koji bi mogao održati ove proteste.

Zašto: Kakve je reakcija establišmenta u mediima koje kontrolišu ili koji su bliski vlastima? Da li su bili iznenađeni svim ovim?

Novak: Provladini mediji u Mađarskoj ove proteste opisuju kao anti-hrišćanske.

Oni kažu da demontranti mrze hrišćanstvo, mrze Božić kao praznik, i naravno oni su svi pristalice Džordža Soroša.

To je odgovor koji daju provladini mediji, ali je očigledno da su iznenađeni veličinom protesta i ogorčenošču ljudi, pa to pokušavaju opisati na način koji slijedi istu onu liniju propagande koju viđamo u Mađarskoj već mnogo godina, a to je da je Džordž Soroš babaroga koja pokuašava da podrije Mađarsku kao hrišćansku zemlju.

​Zašto:Da li očekujete od vlade i vladajućeg Fidesa da odgovore na ove proteste svojim demonstracijama kako bi pokazali sopstvenu snagu?

Novak: Svakako je moguće i vidjeli smo to i prije mnogo puta u prošlosti kada su kvazi-nevladine oragnizacije pod pokroviteljstvom vlade marširale Budimpeštom da iskažu podršku vladi.

Ali bih želio naglasiti jednu stvar, a to je da smo vidjeli nešto vrlo interesantno što nismo vidjeli prije, a to je da policija sada koristi silu protv demonstranata.

Do sada je policija bila veloma profesionalna i nije koristila silu protiv demonstranata ali se to promijenilo u srijedu.

Tokom svih godina koliko pratim proteste u Mađarskoj i izvještavam o njima, nisam vidio niti jedan slučaj da su ljudi prskani biber sprejom.

Čini se da se snage reda u Mađarskoj spremaju za najgore i pokazuju za šta su sposobni kada dođe do protesta.