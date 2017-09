Trijumf desnice u bivšoj Istočnoj Nemačkoj

Dalji rast ili pad Alternative za Nemačku (AfD), desničarske partije koja je na izborima u toj zemlji osvojila oko 13 odsto glasova, zavisiće od efekata rasta populizma u Evropi, kao i onoga što će ta politička snaga pokazati u parlamentarnoj praksi nakon što počnu sa delovanjem u Bundestagu.

U razgovoru za RSE to je ocenila istraživačica Evropskog pokreta u Srbiji Tara Tepavac.

Rezultati nedeljnih izbora u Nemačkoj obeleženi su pobedom ali i padom podrške demohrišćana kancelarke Angele Merkel, koja je osvojila između 8 i 9 odsto glasova manje nego na izborima 2013. godine.

Njena CDU ipak može biti zadovoljna, jer nije doživela udarac koliki su istrpeli suparnici - socijaldemokrate Martina Šulca - dosegli su istorijski minimum sa nešto više od 20 odsto dobijenih glasova.

Međutim, i jedni i drugi dele i zabrinutost zbog rezultata Aleternative za Nemačku. Dobijena je jasna slika raspoloženja unutar države, navodi naša sagovornica, pri čemu je upadljiva podrška koju je ta stranka dobila u onim delovima zemlje koji su nekad bili Istočna Nemačka:

"U tim delovima Nemačke Alternativa je osvojila prema prvim rezultatima oko 21 procenta glasova. Podaci govore da su u odnosu na prošle izbore osvojili za oko 9 odsto više glasova na nivou države, a takođe čini se da su se glasovi mahom prelili Alternativi za Nemačku iz redova demohrišćanskih glasača. Njihov uspeh, s obzirom da po prvi put od osnivanja moderne Nemačke jedna tako ultradesničarska stranka ulazi u Bundestag, jeste izazvao velike reakcije, poput protesta u Berlinu. Međutim, ne treba zaboraviti da su i neke druge stranke ostvarile uspeh kao što su, na primer, liberali. Postigli su ga nakon fijaska sa prošlih izbora, a sada ulaze u Parlament", kaže Tara Tepavac.

RSE: Šta rezultat Alternative za Nemačku govori o društvenom raspoloženju, podelama, u samoj zemlji?

Tepavac: Definitivno se vidi da je to jedna od posledica talasa populizma koji je zahvatio Evropu. U nekim drugim članicama Evropske unije taj talas se jače osećao, kao što je bilo na nedavnim izborima u Francuskoj kada se verovalo da će desničari ostvariti veći uspeh nego što su na kraju osvojili. Evropa jeste zahvaćena talasom populizma, ali u Nemačkoj on je ipak stavljen pod neku vrstu kontrole. Taj populizam će uzdrmati samu Nemačku, s obzirom da će se u narednim nedeljama voditi zanimljiva borba u pogledu postizborne koalicije. Ostaje da se vidi da li će sve to imati posledice na Evropu.

RSE: Može li se reći da je izborni rezultat ostvaren u nedelju i maksimum koji desničari mogu da ostvare u Nemačkoj?

Tepavac: Veliki uspeh su napravili u istočnoj Nemačkoj gde je već dugo vremena primetno veliko nezadovoljstvo građana. I ovi izbori su pokazali da postoje prilične razlike između nekadašnje Istočne i Zapadne Nemačke. Ostaje da se vidi od šireg političkog i društvenog konteksta, kao i od različitih reformi koje treba da se dogode u Nemačkoj, da li će to ići na ruku desničarima i populistima ili ne. Takođe, sada kada jesu u Parlamentu, kada će morati da iznesu svoje argumente u debati, da ponude nekakva rešenja, pokazaće se da li će njihov populistički diskurs biti na jednak način uspešan kao što je bio van Parlamenta.