Njemačka istražuje prijavu letećeg objekta u blizini ukrajinskog aviona na aerodromu

Njemačka policija pokrenula je istragu nakon što je aerodrom Leipzig Halle privremeno obustavio i preusmjerio letove zbog uočavanja sumnjivog objekta koji je letio u tom području.

"Neposredno prije ponoći, u blizini aerodroma Leipzig Halle uočen je neidentificirani leteći objekt, zbog čega je nekoliko aviona, uključujući putnički avion, preusmjereno na druge aerodrome", saopćila je Policijska uprava Leipziga u saopćenju kasno 4. augusta.

"Objekt je također pronađen u blizini južne piste i prvobitno ga je pregledala Savezna policija", dodaje se u saopćenju.

Rad na sjevernoj pisti nastavljen je rano 5. augusta, ali južna pista ostaje zatvorena dok policija provodi istragu, saopćile su vlasti. Nisu objavljeni dodatni detalji.

Zvaničnik NATO-a rekao je za Radio Slobodna Evropa da Alijansa ne može potvrditi izvještaje da je dron uočen u blizini ukrajinskog aviona na aerodromu Leipzig Halle.

Dodao je da je NATO upoznat sa saopćenjem Policijske uprave Leipziga, ali da je na njemačkim vlastima da potvrde detalje incidenta.

Reuters je 5. augusta, pozivajući se na izvor, objavio da se teretni avion kompanije DHL sudario u zraku s nepoznatim objektom ubrzo nakon polijetanja s aerodroma Leipzig Halle, nakon čega je prinudno sletio u Hannover.

Nije bilo jasno da li se incident dogodio prije ili nakon što su aerodromske vlasti uočile leteći objekt zbog kojeg su letovi privremeno obustavljeni.

Aerodrom Leipzig Halle jedno je od glavnih logističkih čvorišta DHL-a, njemačke međunarodne kompanije za dostavu pošiljki.

Pad DHL-ovog aviona

Avion DHL-a srušio se u blizini Vilniusa u novembru 2024. godine, pri čemu je poginuo španski pilot, dok su drugi španski član posade, jedan Nijemac i jedan Litvanac povrijeđeni.

Pad aviona dogodio se usred zabrinutosti zapadnih sigurnosnih zvaničnika da ruske obavještajne službe pripremaju sabotaže usmjerene na zapadne teretne avione iako su zvaničnici do sada saopćili da nemaju dokaze o povezanosti s tim slučajem.

Odjel za sigurnosne istrage pri Ministarstvu pravde Litvanije saopćio je u novembru 2025. da se izvještaj o tom incidentu očekuje u narednim mjesecima.

U julu 2024. zabilježen je niz požara u kurirskim kompanijama u Poljskoj, Velikoj Britaniji i u DHL-ovom teretnom centru na aerodromu Leipzig Halle.

Litvanske vlasti tvrde da su te aktivnosti organizirali i koordinirali ljudi povezani s ruskom vojnom obavještajnom službom. Moskva je negirala bilo kakvu umiješanost u te incidente.

Na suđenju u Litvaniji ranije ove sedmice, predstavnik DHL-a rekao je sudu da se pošiljka zapalila na zemlji u logističkom centru, neposredno prije utovara, a ne tokom leta, jer je avion kasnio.

Pet osumnjičenih nalazi se na suđenju u tom slučaju.

Muškarci, starosti između 23 i 69 godina, optuženi su za teroristička djela i formiranje organizirane terorističke grupe.

Litvanski istražitelji tvrde da su ih ruski agenti regrutirali kako bi pomogli u dostavi paketa na različite lokacije odakle ih je DHL trebao dalje transportirati.