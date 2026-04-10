Fakultet srpskih studija u Nišu tvrdi da preuzimanje tri departmana ne ugrožava profesore, uprkos protivljenju s Filozofskog fakulteta

Fakultet srpskih studija u Nišu saopštio je da prebacivanje tri departmana sa niškog Filozofskog fakulteta na ovaj novoosnovani fakultet "ne dovodi u pitanje profesionalni status ili egzistencijalnu sigurnost zaposlenih".

"Postupak statusne promene sprovodi se u skladu sa važećim propisima i uz njihovu punu primenu", navodi se u saopštenju 10. aprila koje potpisuje v.d. uprava novog fakulteta u Nišu, na jugu Srbije.

Ministarstvo prosvete oduzelo je 8. aprila dozvolu za rad Filozofskom fakultetu za istoriju, srbistiku i ruski, a Fakultetu srpskih studija odobrilo da nastavi izvođenje tih studijskih programa.

Na Filozofskom fakultetu kažu da je odluka nezakonita, a većina profesora odbila je da pređe na novi fakultet. Odluci se protivi i deo studenata.

Sa novoosnovanog fakulteta navode i da je njihova "osnovna misija" obrazovanje stručnjaka u oblastima "od posebnog nacionalnog značaja", da je sproveden postupak početne akreditacije, kao i da su dobili dozvolu za rad.

Nalaženo je da novi fakultet preuzme imovinu, prava, obaveze i matične knjige studenata tih departmana.

Ta odluka doneta je uoči aprilskog ispitnog roka.

Na Filozofskom fakultetu kažu da se protiv toga jednoglasno izjasnilo Nastavno-naučno veće fakulteta, kao i Savet. Najavljuju pravnu bitku pred Upravnim sudom.

Dozvola za rad može se izmeniti ili oduzeti kada se u postupku spoljašnje kontrole kvaliteta utvrdi da ustanova ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju tu kontrolu sprovodi Komisija za akreditaciju Nacionalnog akreditacionog tela.

Zaposleni na Filozofskom fakultetu u Nišu kažu da takva zakonska procedura nije sprovedena.

Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na raniji upit RSE na osnovu kojih zakonskih odredbi je oduzelo dozvolu za rad za tri studijska programa na Filozofskom fakultetu.

Niški Filozofski fakultet je prvi fakultet u tom gradu koji je podržao studentske proteste i blokade zbog stradanja 16 ljudi u Novom Sadu u novembru 2024.