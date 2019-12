Niški teatar fest sa Vučićevim potpisom

Nedostatak etike i autonomije kulturnog sektora – tako sociološkinja kulture Milena Šešić Dragićević opisuje to što je upravnik Narodnog pozorišta u Nišu zatražio od predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bude pokrovitelj drugog izdanja Festivala 'Teatar na raskršću', što je ovaj i prihvatio.

Taj čin doveo je do otkazivanja učešća pojedinih pozorišnih stvaralaca na Festivalu, rođenom tek pre godinu dana.

Reditelj Kokan Mladenović povukao je svoju predstavu 'Sitničarnica kod srećne ruke', koja je trebalo da bude premijerno izvedena 11. marta, na Dan Narodnog pozorišta Niš i otvori drugo izdanje Festivala Teatar na raskršću, jer, kako je objasnio, "ne može da bude deo festivala nad čijim imenom visi ime Aleksandra Vučića".

Prošle sedmice je i pozorišni reditelj Igor Vuk Torbica poslao otvoreno pismo upravniku niškog narodnog pozorišta Spasoju Milovanoviću i, ogradivši se od pokroviteljstva Vučića, vratio angažman za predstavu koju je trebalo da režira u tom pozorištu u novembru iduće godine.

Pozorište kao prostor morala

Direktor niškog teatra Spasoje Milovanović za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže da je još 17. oktobra na sajtu Narodnog pozorišta Niš objavljeno da je pokrovitelj Festivala 'Teatar na raskršću' predsednik Srbije.

"Predsednik Republike Srbije je otvorio pozorište u Vranju (21. oktobra prisustvovao svečanom otvaranju obnovljenog Pozorišta 'Bora Stanković'), na radost svih poštovalaca pozorišne umetnosti u tom gradu i šire, u kojem su učestvovali ti isti reditelji koji sad postavljaju problem. I Kokan i Torbica. I sve je u najboljem redu. I niko, ljudi, ništa ne spori. Vi postavljate to kao politički problem, ja ne želim da u tome učestvujem, niti Narodno pozorište Niš, i na čitavu priču stavljamo tačku", kaže direktor niškog pozorišta.

Pokroviteljstvo predsednika Srbije nad niškim festivalom, kako za RSE kaže, Kokan Mladenović nije mogao da prihvati.

"Pozorište ipak doživljavamo kao prostor morala. Da bi se čovek bavio umetnošću, mislim da mora da postoji jasna moralna vertikala koja mu to omogućuje. Ako ćete kroz teatar popravljati svet, onda morate imati lično i moralno pravo da to radite. Bilo bi apsurdno u odnosu na sve što govorimo i radimo u životu i u teatru da sad pristanemo na to", kaže Mladenović i precizira na šta to nije mogao da pristane kad je reč o pokrovitelju.

"Za mene je nedopustiva situacija da neko ko vlada državom nekulture, neko ko intenzivno, iz godine u godinu, dozvoljava da budžet za kulturu počinje nulom, što govori o njegovoj kulturnoj politici; neko ko je uništio kulturu dijaloga, parlamentarizma u Srbiji; neko ko je, po meni, sam po sebi sinonim svakojake nekulture – bude pokrovitelj jednog događaja od ozbiljne kulture", navodi Kokan Mladenović i dodaje da je takva njegova reakcija usledila kad je shvatio da nije više ostala nikakva sumnja da će Vučić zaista biti pokrovitelj Festivala.

Direktor niškog pozorišta smatra, pak, da je radio u interesu pozorišta, Festivala i šire društvene zajednice kad je predsedniku ponudio da bude pokrovitelj Festivala. Trebalo je, kako za RSE objašnjava Spasoje Milovanović, da to podigne značaj 'Teatra na raskršću'.

"Apsolutno smo na dobitku. Sama činjenica da vam je jedna od najviših državnih institucija pokrovitelj Festivala znači da su oni prepoznali da taj festival ima potencijal", navodi Spasojević.

Pokazatelj opšteg stanja u kulturi

O tome ko je dobitnik, a ko gubitnik, sociološkinja kulture Milena Dragićević Šešić ima drugačije mišljenje.

"Ovde je gubitnik čitavo polje kulture, gubitnik je niško pozorište, gubitnik je sam festival, a dobitnik je privremeni, i ne tako veliki, možda, sam predsednik Republike", ocenjuje Dragićević Šešić za RSE.

Ona navodi da je ovde reč o pokazatelju opšteg stanja u kulturi, "nesigurnosti svih onih koji su na čelu ustanova kulture i potpunog izostanka autonomije kulturnog sektora".

"To znači da većina onih koji vode kulturu oseća nemoć, nesigurnost, strah od politike, strah od toga da li će zadržati svoja mesta jer teško da su na ta mesta došli isključivo zahvaljujući svojim kvalitetima, radom, zalaganjem i rezultatima. I onda kreće jedna vrsta udvorištva, dodeljivanja nagrada, ponuda raznim političarima i njihovim suprugama da postanu počasni članovi umetničkih udruženja. To su profesionalno nedostojni koraci koji pokazuju da je, nažalost, kulturni sektor izgubio svoju autonomiju, svoj ugled, da nema svoj stav, da nema hrabrosti da iskaže svoje mišljenje", ocenjuje Dragićević Šešić.

Milena Bogavac, direktorka Pozorišta u Šapcu, gradu u kojem je na vlasti opozicija (Zajedno za Srbiju Nebojše Zelenovića), pita se zašto je Vučić uopšte pokrovitelj bilo koje teatarske manifestacije, a onda i kako je izabrao da bude pokrovitelj baš niškom, a ne nekom drugom festivalu.

Bogavac kaže da Vučićev izbor festivala bez iskustva, a ne, recimo, najstarijeg festivala u zemlji 'Joakim Vujić' u Šapcu, užičkog teatarskog festa ili 'Sterijinog pozorja', kojima takođe treba podrška, ukazuje na to da ne postoje ni transparentnost ni kriterijumi u odnosu između politike i kulture.

"Nije u redu država gde neko ličnim kontaktima grabi do predsednika, pa se ogrebe za sponzorisanje i pokroviteljstvo festivala. Onda nemamo svi ista prava. Pa, ’ajmo da se svi prijavimo, da vidimo od deset prijava koja je najbolja. I super, poneće tu ’čast’ da joj predsednik bude pokrovitelj. Ali, van ikakvog konkursa i transparentne procedure kojom smo došli do toga da predsednik Republike Srbije biva pokrovitelj festivala koji će možda biti odličan - ali za sada to nije jer prosto nije bilo vremena, pošto mu je ovo tek druga godina. To je samo jedan pokazatelj generalno netransparentnih procedura kako Ministarstvo kulture posluje", ukazuje Bogavac za RSE.

Ona kaže da Ministarstvo kulture radi uz najniži budžet u istoriji (0,6 odsto BDP-a), i da bi, da je na Vučićevom mestu, uložila svoj autoritet i moć u to da se taj budžet poveća, umesto sklapanja, kako kaže, "burazersko-stranačkih pokroviteljskih dilova".

Izbor Spasoja Milovanovića za direktora Narodnog pozorišta Niš Spasoja Milovanovića polovinom prošle godine potvrdili su odbornici tog grada. Koaliciju na vlasti u Nišu predvodi Srpska napredna stranka (SNS) Aleksandra Vučića.