New York Times analizirao snimak razgovora Lečića i Štajnfeld

Glumac i političar Branislav Lečić pozvan je da u petak, 26. marta, po nalogu Višeg javnog tužilaštva da iskaz u policiji, povodom optužbi glumice Danijele Štajnfeld da ju je silovao.

Portal Insajder je 22. marta objavio i audio snimak navodnog razgovora između Štajnfeld i Lečića koji je dostavljen tužilaštvu, a u kojem Lečić, kako navodi Insajder, nije negirao događaj.

Snimak, koji je glumica sa drugim dokazima ranije dostavila tužilaštvu, analizirao je i ugledni Njujork Tajms (New York Times).

Njujorški dnevnik je analizirao kompletan snimak kako bi proverio tvrdnju Branislava Lečića da su oni zapravo uvežbavali dijalog. Nakon analize snimka, Njujork Tajms zaključuje da nema indicija da je razgovor sa snimka uvežbavanje dijaloga.

Pojašnjavaju i da je Štajnfeld obezbedila 77-minutni audio snimak za koji kaže da predstavlja gotovo sav njihov, otprilike 90-minutni, razgovor. Traka je prekinuta, kako je navela, kada joj je baterija telefona iscurila.

Delovi njihovog razgovora su, kako se navodi, nečujni i utopljeni u pozadinsku buku. Međutim, NYT navodi:



„Ipak, nema naznaka da su uvežbavali dijalog. Iako su glasovi ponekad prigušeni i ton se često čini prijateljskim, glas Danijele Štajnfeld postaje oštriji dok opisuje koliko je povređena njegovim postupcima. Lečić odgovara na način koji sugeriše da je verovao da je ono što se dogodilo bilo sporazumno."



Američki list je podsetio da je taj razgovor između Lečića i Štajnfeld, koji je ona tajno snimala, nastao u jednom beogradskom restoranu četiri i po godine nakon navodnog silovanja, u decembru 2016. godine.



Dodaju i da je pre nekoliko dana Lečić, komunicirajući preko aplikacije WhatsApp, potvrdio da su se on i Danijela Štajnfeld sastali u restoranu kako bi razgovarali o potencijalnoj saradnji i da je audio koji je glumica predala nepotpun.



Duža verzija, rekao je, otkriva širi kontekst, odnosno, to da su oni samo improvizovali dijalog, a da je Štajnfeld verovatno tvrdila da ju je napao kako bi stekla publicitet za svoj film.



„Možda je očekivala nešto više, možda zato što se ništa nije dogodilo želi da se osveti, a možda želi da gradi svoju priču preko mene“, napisao je Lečić, kako navodi Njujork Tajms. „Loš marketing je takođe marketing.“



On je za njujorški dnevnik negirao da je imao seksualne odnose sa koleginicom Danijelom Štajnfeld, kao i da ju je silovao 2012. godine.



“Nikada nisam sa njom imao seksualni odnos. Sve ostalo bi bila laž”, prenosi američki list izjavu koju im je Lečić dostavio putem aplikacije WhatsApp.

Štajnfeld za Insajder: Volela bih da mi neko pokaže taj scenario



Istog dana kada je Insajder objavio snimak razgovora, u ponedeljak, 22. marta, Blic i Kurir su objavili, pozivajući se na izvore iz Lečićevog okruženja, da su ga u vezi sa slučajem kontaktirali ugledni mediji iz inostranstva. Prema ovim izvorima, Lečić je rekao da je sporni snimak "proba nekog komada", da je on "samo glumio" i da će, ukoliko snimak bude obelodanjen, tražiti da bude ispitan na poligrafu, navodi Insajder.

Danijela Štajnfeld je u intervjuu za Insajder rekla da je to laž i da bi volela da joj neko pokaže bilo koju predstavu ili film u kojem postoje takve replike.



“Volela bih da mi neko pokaže isečak iz bilo koje predstave ili komada ili scenarija gde to piše. Ko god bi to ikada napisao je potpuni genije zato što bi opisao psihologiju silovatelja onako tačno, autentično”, rekla je Danijela Štajnfeld.

Deo audio snimka tog razgovora Danilela Štajnfeld je uvrstila u dokumentarni film "Zaceli me", koji je premijerno prikazan prošle godine na filmskom festivalu u Sarajevu. U tom filmu ona je otkrila da je silovana pre devet godina, kada je imala svega 21 godinu. Zbog toga se, kako je navodila, preselila u Ameriku.

Slučaj Lečić

Postupak je u predistražnoj fazi, a Lečić je pozvan da da iskaz u svojstvu građanina, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa (RSE) Ivana Rakočević, portparolka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Glumica Danijela Štajnfeld rekla je u izjavi Višem javnom tužilaštvu prošle nedelje da ju je Lečić silovao u maju 2012.