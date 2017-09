Istina o nestalim bebama?

Nakon što je Komitet ministara Saveta Evrope još jednom pozvao Srbiju da hitno usvoji zakon o „nestalim bebama“, u Ministarstvu pravde očekuju da se u Vladi Srbije uskoro nađe nacrt tog akta, istog onog koji je u mandatu prethodne vlade bio u parlamentarnoj proceduri, a kojim roditelji nisu zadovoljni. Dok vlast, prema mišljenju stručne javnosti, „kupuje vreme“, predstavnici roditelja koji već decenijama traže pravdu najavljuju da neće podržati to zakonsko rešenje.

„Ova rezolucija mi i te kako uliva nadu. Ipak smo dugo čekali. Do sada nije bilo pomaka. Ako se donese taj zakon, ako se ta naredba sprovede u djelo, onda će biti nešto. Onda će nam biti otvorena vrata da idemo dalje u postupak“, kaže za Radio Slobodna Evropa Zorica Jovanović, majka iz Batočine koja već decenijama traga za svojim detetom.

Naša sagovornica je 28. oktobra 1983. godine rodila muško dete, za koje su joj dan kasnije u porodilištu u Ćupriji rekli da je umrlo, iako je beba neposredno nakon porođaja dobila najviše ocene lekara. Od tada ona, kao i na stotine roditelja širom Srbije, pokušava da sazna da li je njeno dete živo ukradeno i prodato.

Podsetimo, Komitet ministara Saveta Evrope usvojio je 21. septembra rezoluciju kojom poziva Srbiju da hitno usvoji zakon o "nestalim bebama".

U tom dokumentu – još jednom u nizu koji se bavi ovim slučajemm – navodi se da Srbija mora da preduzme sve mere za uspostavljanje mehanizma koji će omogućiti pojedinačna obeštećenja svim roditeljima čije su bebe nestale iz porodilišta u Srbiji.

„Komititet minstara Saveta Evrope je u usvojenoj rezoluciji izrazio veliku zabrinutost što, uprkos apelima Komiteta i uveravanjima srpskih vlasti, još uvek nije usvojen Nacrt zakona o nestalim bebama. Podseća se da Srbija ima bezuslovnu obavezu da izvršava presude Suda u Strazburu“, kaže za Radio Slobodna Evropa Tatiana Baeva, portparolka Saveta Evrope.

Presuda o kojoj govori naša sagovornica odnosi se na odluku Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koji je još marta 2013. godine presudio da Srbija mora da isplati Zorici Jovanović 10.000 evra odštete i obezbedi informacije o sudbini njenog novorođenčeta koje je nestalo iz porodilišta u Ćupriji pre više od 30 godina.

Zorici Jovanović je 2014. godine isplaćena odšteta, ali drugi deo presude nije izvršen. Iako je rok za izvršenje predsude istekao pre tri godine, ova majka još uvek ne zna da li je njeno dete ukradeno iz porodilišta.

U Ministarstvu pravde rekli su za Radio Slobodna Evropa da veruju da će nova Vlada Srbije uskoro usvojiti Nacrt zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji.

U pismu koje nam je iz Ministarstva pravde upućeno mejlom podseća se da je prethodna Vlada Srbije zakonski nacrt usvojila i prosledila ga poslanicima Skupštine na usvajanje, ali je zbog formiranja nove Vlade premijerke Ane Brnabić taj predlog povučen iz skupštinske procedure. Precizira se da je to uobičajeni postupak pri formiranju nove vlade.

Danilo Ćurčić, pravnik koji zastupa beogradsku grupu roditelja, kaže za RSE da rezolucija Saveta Evrope predstavlja korak dalje u slučaju nestalih beba, ali napominje da ova evropska institucija nema velika ovlašćenja i ne može da natera nijednu zemlju da izvrši presudu.

„U tom smislu Rezolucija je signal domaćim vlastima da je neophodno da se izvrši presuda koja je pravno obavezujuća. Ukoliko se nastavi sa neizvršavanjem presude, može se desiti da se ovo prebaci u neke druge forume Saveta Evrope – u Parlamentarnu skupštinu ili se može pojaviti na agendi Evropske komisije“, objašnjava Ćurčić.

Roditelji koji sumnjaju da su njihova deca pre nekoliko decenija uzeta iz porodilišta smatraju da je predlog zakona koji se u prošlom sazivu parlamenta našao u proceduri bio loš i najavljuju da ga neće podržati ukoliko ponovo bude u skupštinskoj proceduri.

„To je nacrt zakona u čijoj izradi mi nismo učestvovali, iako su oni rekli da smo bili uključeni. Taj zakon je jako loš. Baca nas u parnične i vanparnične postupke. Nijedno udruženje roditelja, uključujući i naše iz Beograda, nije saglasno sa tim zakonom. Taj zakon ne ispunjava presudu Evropskog suda u Strazburu. Dakle, on nema mehanizam nezavisnosti, nema istražni postupak i on kao takav neće biti prihvaćen od strane roditelja. Ako ponovo budu pokušali da ga proguraju u ovom sazivu, mi ćemo biti protiv i čak ćemo organizovati proteste, jer to nije zakon koji rešava naše probleme“, kaže Nikola Šegrt, predstavnik beogradske grupe roditelja.

Naš sagovornik ne krije da je rezigniran ponašanjem države prema roditeljima koji očekuju da čuju istinu o svojoj deci:

„Osećam se nemoćno, jadno, poniženo, uvređeno... Sramota je za državu Srbiju da jednu takvu temu prolongira već 15 godina“, kaže Nikola Šegrt.

Dok se Ministarstvo pravde nada skorom usvajanju Zakona o „nestalim bebama“, još uvek nema informacija dokle se stiglo sa inicijativom Ministarstva unutrašnjih poslova koje je jula ove godine zatražilo formiranje mešovite komisije Vlade Srbije koja bi preispitala rad državnih organa u toj aferi.

MUP je, podsetimo, apelovao na Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, da što pre izaberu svoje predstavnike kako bi komisija bila formirana po hitnom postupku.

Iz ministarstva koje vodi Nebojša Stefanović do zaključenja ovog teksta nije stigao odgovor na naš upit dokle se stiglo sa formiranjem ove komisije.

Danilo Ćurčić smatra da država na ovaj način „kupuje vreme“ za izvršenje presude Evropskog suda u Strazburu.

„Ta komisija bi trebalo da ispita postupanje državnih organa i njihove eventualne propuste. Te informacije već postoje u Anketnom odboru Narodne skupštine i izveštaju Ombudsmana. Dakle, ne vidim šta bi novo komisija mogla da donese u ovom slučaju“, kaže Ćurčić.

U međuvremenu, roditelji dece za koju se sumnja da su ukradena ne odustaju od potrage za istinom. Zorica Jovanović dobila je materijalno obeštećenje, ali ne i satisfakciju koju već decenijama traži.

„Ja sam se žalila Strazburu da bih saznala istinu. Niko ne želi novac. Varaju se ako misle da ljudima mogu da zamažu oči novcem. Ljudi žele istinu o bebama“, kaže naša sagovornica.

Isto što i Zorica traži, prema nezvaničnim podacima, oko 1.500 porodica. Od tog broja, oko 100 porodica se obratililo sudu u Strazburu.