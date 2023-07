Nemar i nepažnja glavni razlozi pomorskih nesreća na Jadranu

Ove je godine na Jadranu bilo pet nesreća na moru. U najnovijoj je jahta duga preko 12 metara, nedaleko od otoka Murtera u Hrvatskoj, udarila u ribarski brod i ubila kuhara.

Nadležni kao glavni problem navode nedovoljnu pažnju zapovjednika jahti i brodova koji upravljaju plovilima sa snažnim motorima. More jeste široko, ali na njemu nisu sami, kažu.

Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku ispituje hrvatskog državljana koji je 17. srpnja navečer jahtom udario u ribarski brod "Mašun" iz Tkona na Murteru i pritom ubio 61-godišnjeg kuhara.

Policija je očevidom utvrdila da je on teško prekršio propise o sigurnosti pomorskog prometa i protiv njega Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnijela prijavu za kazneno djelo, za koje je predviđena kazna zatvora od tri do 15 godina.

Policija: Nije vodio računa o sigurnosti

Osumnjičeni je upravljao motornom jahtom i u plovidbi grubo prekršio propise o sigurnosti plovidbe, kazao je novinarima glasnogovornik Policijske uprave šibensko-kninske Šime Pavić.

"Nije vodio računa o situaciji oko sebe, isto tako i u kojoj je brzini plovidbe trenutno na moru. Zbog te činjenice došlo je do naleta motorne jahte na ribaricu. Uopće se nije vodilo računa o sigurnosti, o brzini, kao i broju plovila na moru u tom trenutku."

Zapovjednik ribarice o nesreći

Zapovjednik ribarskog broda sa devetoročlanom posadom Tomislav Jakovljev, kome je poginuli kuhar ujak, o nesreći koja se dogodila pored otočića Murvenjak u Murterskom moru, kako zovu taj dio Jadrana kaže:

"To se desilo u djeliću sekunde. Uočio sam brod sa desne strane, povikao sam 'ljudi, ubit će nas' prošlo je deset sekundi otkako sam ga vidio, pa do udara. Išao je je brzinom od 25-30 nautičkih milja (45 do 55 km) na sat. To je velika masa koja je doletjela niotkuda", kazao je vidno potreseni Jakovljev novinarima.

Ove godine pet sudara brodova

U resornom ministarstvu kažu kako broj pomorskih nesreća na Jadranu pada, ali da je uzrok u preko 90 posto slučajeva redovito ljudski faktor.

"U ovom trenutku na hrvatskom dijelu Jadrana je oko 150.000 plovila, a Hrvatska je nasnažnija charter destinacija na Mediteranu sa 4.000 registriranih plovila", kazao je novinarima ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture kapatan Siniša Orlić.

"Ove godine ovo je peti sudar. Ukupno su do sada bile 282 pomorske nezgode, što je 18 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. Imamo trend pada već nekoliko godina", kaže kapetan Orlić.

Međutim, uvijek će biti neopreznih i nemarnih ljudi, kaže on.

"Kada govorim neopreznost, to je izići na more, a da niste pogledali vremensku prognozu, da niste pogledali koliko imate goriva, da vam je oprema loša. A grubi nemar, na moru kao i na cesti susrećemo aroganciju i bahatost, vožnju pod utjecajem alkohola i opijata."

Slično kažu i u murterskoj udruzi "Latinsko idro", koja se bavi promicanjem vrijednosti drvenog broda i tradicionalnog načina plovidbe.

"Ne valja generalizirati, nisu svi ljudi isti, ali mnogi ne paze kada krenu na more", kaže za Radio Slobodna Europa(RSE) predsjednik Udruge Jakov Lovrić.

"Ljudi se ponašaju ovako: ja sam došao na godišnji i ja sam sada opušten. More je široko i ne može se ništa dogoditi. I onda se dogodi to što se dogodilo. To je krivi pristup. Kada bi se ljudi ponašali kao vozač auta koji je tek dobio dozvolu, pa tri puta provjeri prije nego nešto napravi, bilo bi daleko bolje", sugerira ovaj Murteranin.

"Materijalnu štetu će se ranije ili kasnije riješiti, osiguranjem ili nekako drugačije, ali ovo što je bespotrebno izgubljen život, to se ne može ispraviti", poručuje Lovrić.

Na jahti koja je udarila u brod nalazili su se uz kapetana i njegova supruga i dvoje djece. Jahta je nakon sudara potonula na dubinu od 85 metara. Kapetanova supruga koja je vlasnica jahte dobila je službeni nalog za njeno vađenje.