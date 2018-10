Nema pravde za državni pogrom gej osoba u Čečeniji

Ali Lapunov, stranački aktivist i umjetnik sa balonima, bio je živ. I nakon što je pobjegao iz Čečenije, pojavio se u Moskvi, šest mjeseci kasnije na press konferenciji upriličenoj da obrazloži sopstveni nestanak: na ulici su ga otele uniformisane osobe dok je prodavao svoje balone, te držali 12 dana u policijskoj ćeliji u Groznom.

Tokom zatočeništva, kako je ispričao Lapunov, bio je žrtva teških batina i psihološkog terora zbog svoje seksualne orjentacije. Čuo je i druge u susjednim ćelijama koji su takođe prebijani i mučeni, u onome što grupe za ljudska prava nazivaju čistkom gej i biseksualnih muškaraca u Čečeniji, koju sprovode vlasti.

„Svi su me optuživali zbog toga što sam gej, te rekli da ljude kao što sam ja treba ubijati. Navukli bi mi na glavu plastičnu kesu i onda me izveli iz ćelije. Zalijepili bi mi glavu selotejp trakom i ostavili samo malu rupicu za disanje. Potom su me tukli po rukama i nogama“, ispričao je Lapunov na press konferenciji u Moskvi, održanoj prije godinu dana, a što se obilježava baš ove sedmice.

Kada je konačno oslobođen i napustio Čečeniju, krajem marta 2017. "jedva se mogao vući“, kako je sam opisao novinarima.

Lapunova odluka da javno izađe sa pričom o torturi koju je preživio, učinila ga je prvom, i do današnjeg dana jedinom osobom koja je javno svedočila da je bio žrtva brutalne antigej kampanje u Čečeniji na proljeće 2017., što je izazvalo globalnu osudu.

Dok su ostali gej muškarci anonimno govorili za RSE i druge medije o torturi i drugim zlostavljanjima sa kojima su se suočili tokom čečenskog kažnjavanja gej osoba, Lapunov je temeljno i u detalje podnio tužbu - crno na bijelo, tražeći formalno pravdu protiv njegovih navodnih mučitelja.

„Želim da budu kažnjeni“, rekao je Lapunov novinarki Jeleni Milašinoj u njenom izvještaju za ruski dnevnik Novaja Gazeta, koji je prvi otkrio da je u Čečeniji na djelu čistka gej osoba, kao i priču o zlostavljanju Lapunova.

Međutim, 12 mjeseci od kada je javno izašao sa svojom pričom, bilo kakvu formu nadoknade za Lapunova u Rusiji, po svemu sudeći, sve je teže očekivati.