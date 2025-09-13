NATO pokreće 'Istočnu stražu' kako bi ojačali odbranu blizu Rusije

NATO, predvođen evropskim članicama, pojačava odbranu na istočnom krilu, saopšteno je iz ovog vojnog saveza. Pojačavanje dolazi nakon što je ranije ove sedmice ruski dron ušao u poljski zračni prostor, što je dovelo do napetosti.

Iz NATO-a je 12. septembra saopšteno da pokreću novu "aktivnost" nazvanu "Istočna straža", u okviru koje će dodatna vojna oprema iz Britanije, Danske, Francuske i Njemačke biti raspoređena s ciljem odvraćanja od potencijalne ruske agresije.

"Multidomenska aktivnost, koja će početi u narednim danima i trajati neodređeno vrijeme, odgovor je na kontinuirana kršenja zračnog prostora, uključujući brojne ruske dronove koji su povrijedili poljski zračni prostor 10. septembra", navodi se u saopćenju NATO-a.

"Ključ svega ovoga je potpuno novi dizajn odbrane", izjavio je američki general Alexus Grynkewich, vrhovni saveznički komandant Evrope, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa liderom NATO-a Markom Rutteom u Briselu.

Grynkewich je rekao da će nova oprema uključivati francuske lovce Rafale, danske F-16, jednu fregatu i sisteme protivzračne odbrane na kopnu koji su ranije obećani za ovaj region.

Dodao je da će vojni savez braniti svaku stopu svoje teritorije.

"Poljska i građani širom saveza trebaju biti razuvjereni našim brzim odgovorom ranije ove sedmice i današnjom značajnom objavom", rekao je Grynkewich.

Rutte je posljednje postupke Moskve nazvao "neodgovornim i neprihvatljivim. Ne možemo dopuštati da ruski dronovi ulaze u saveznički zračni prostor."

Odvojeno, francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je: "Sigurnost evropskog kontinenta naš je glavni prioritet. Nećemo popustiti pred sve većim zastrašivanjem Rusije."

Na vanrednoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, vršiteljica dužnosti američke ambasadorice Dorothy Shea rekla je da "Sjedinjene Države stoje uz naše NATO saveznike suočene s ovim alarmantnim povredama zračnog prostora… i budite uvjereni, branit ćemo svaku stopu teritorije NATO-a."

Ona je dodala da pojačani ruski napadi na Ukrajinu i povreda poljskog zračnog prostora nakon samita na Aljasci 15. augusta između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog Vladimira Putina "pokazuju, namjerno ili ne, ogromno nepoštovanje prema dobronamjernim američkim naporima da se okonča ovaj sukob."

Bivša dugogodišnja glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu, sada stručnjakinja u organizaciji RUSI, ranije je na društvenim mrežama napisala da i dalje "nije jasno šta će, ako išta, SAD učiniti kako bi ojačale NATO-ovu protivzračnu odbranu. Dosad smo vidjeli Evropljane kako koriste američke platforme bez direktne uloge američke vojske."

Ipak, 12. septembra je dodala da je zajednička konferencija za novinare generalnog sekretara NATO-a i vrhovnog savezničkog komandanta "vrlo rijetka. Dakle, ovo je snažna poruka odlučnosti NATO-a, ali i pokazatelj težine situacije."

Američka vojska, zajedno s drugim NATO državama, već ima raspoređene trupe u mnogim zemljama na istočnom krilu saveza, uključujući Poljsku.

Jamie Shea iz londonskog Chatham House-a i bivši visoki zvaničnik NATO-a rekao je za AP da Putin, provocirajući zapadne saveznike da pošalju protivzračnu odbranu u Poljsku, želi natjerati saveznike da "biraju između odbrane NATO-a i odbrane Ukrajine."

Ako ne bi mogli raditi oboje, kaže "iz Putinove perspektive to bi bio vrlo sretan razvoj događaja jer bi tada mogao uništavati energetsku infrastrukturu Ukrajine, uzrokujući patnju za ukrajinsko stanovništvo."

Trump: Strpljenje oko Putina 'na izmaku'

U međuvremenu, Trump je za Fox News rekao da njegovo strpljenje s Putinom "polako nestaje i to vrlo brzo", ali nije najavio nikakve nove sankcije ili tarife protiv Moskve.

Trump je često govorio o velikom uvažavanju i prijateljstvu s Putinom, ali je posljednjih mjeseci izražavao frustraciju zbog odbijanja ruskog lidera da prihvati prekid vatre ili da se sastane s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Također je rekao da je "vrlo razočaran" zbog ruskih napada dronovima i raketama na ukrajinske gradove.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov 12. septembra negirao je da je Rusija ispalila dronove koji su povrijedili poljski zračni prostor i rekao da su razgovori o okončanju rata u Ukrajini trenutno na "pauzi."

"Ne mogu se jednostavno staviti ružičaste naočale i očekivati da će pregovarački proces donijeti munjevito brze rezultate", rekao je Peskov.

Dronovi nisu bili greška, kaže Tusk

Poljski premijer Donald Tusk je, u rijetkoj kritici Sjedinjenih Država, najvažnijeg saveznika Poljske, odbacio Trumpovu sugestiju od 11. septembra da je upad dronova u Poljsku možda bila "greška."

"I mi bismo željeli da je napad dronovima na Poljsku bio greška," napisao je Tusk na mreži X. "Ali nije bio. I mi to znamo."

U intervjuu za Reuters poljski ministar vanjskih poslova Radislaw Sikorski rekao je da Varšava očekuje snažniji stav Sjedinjenih Država u vršenju pritiska na Rusiju.

"Nadamo se da će se Sjedinjene Države pridružiti drugim saveznicima u solidarnosti," rekao je.

U međuvremenu, Britanija je uvela nove sankcije Rusiji u vezi sa prihodima od nafte i ratnim aktivnostima.

Nove mjere uključuju zabrane za 70 plovila za koja Britanija tvrdi da su dio ruske "flote u sjeni" koja prevozi rusku naftu uprkos zapadnim sankcijama.

Britanija je također sankcionisala više od dvadeset pojedinaca i kompanija, uključujući neke u Turskoj i Kini, zbog njihove uloge u snabdijevanju Rusije elektronikom, hemikalijama, eksplozivima i komponentama za oružje.

Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper otputovala je 12. septembra u Kijev, samo sedmicu nakon što je imenovana na tu funkciju.

"Velika Britanija neće mirno stajati po strani dok Putin nastavlja barbarsku invaziju na Ukrajinu," rekla je Cooper, oštro kritikujući kako je rekla Putinovo "potpuno nepoštivanje suvereniteta" lansiranjem dronova u zračni prostor NATO-a.

