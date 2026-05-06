Šekerinska nakon sastanka s Predsjedništvom BiH pozvala na veća izdvajanja za odbranu

Zamenica generalnog sekretara NATO-a, Radmila Šekerinska, poručila je rukovodstvu Bosne i Hercegovine da su sveobuhvatne reforme koje sprovode vlasti zemlje ključne za uspostavljanje povoljnog okvira u kojem NATO može efikasnije nastaviti da pruža svoju prilagođenu podršku.

"NATO već pruža snažne mehanizme za reforme, ali njihov puni potencijal može se ostvariti samo ako su praćeni kredibilnim nacionalnim naporima, uključujući i izdvajanje većeg budžeta za podršku Oružanim snagama Bosne i Hercegovine", navela je Šekerinska.

"U današnjem opasnijem svetu svi moramo više ulagati u sopstvenu odbranu i otpornost – i saveznici i partneri NATO-a", dodala je ona.

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je da je NATO posvećen saradnji sa BiH i da želi da ona dobije nove oblike, ističući da se, uz ostalo, očekuje povećanje izdvajanja za odbranu.

"Na tehničkom nivou stvari funkcionišu solidno, mislim prvenstveno na saradnju sa OS BiH. Od nas se očekuje da se ispune neki politički uvjeti. Prvi je povećanje izdvajanja za Oružane snage BiH, odnosno sektor odbrane sa 0,9 posto BDP-a na 1,8 posto. To će biti zahtjevi i očekivanje u narednom periodu", kazao je Komšić nakon sastanka sa Šekerinskom.

Komšić je naglasio i da je neupitna podrška stabilnosti BiH od zemalja članica NATO-a.

Članovi Predsedništva Bosne i Hercegovine, na poziv generalnog sekretara NATO-a Mark Rutte, posetili su sedište Alijanse, gde su, osim susreta sa Šekerinskom, učestvovali i na sastanku Severnoatlantskog saveta.

Kako se navodi u saopštenju iz sedišta Severnoatlantskog saveza, zamenica generalnog sekretara NATO-a naglasila je nepokolebljivu posvećenost NATO-a Bosni i Hercegovini, kao i značaj trajnog mira i bezbednosti u zemlji i stabilnosti na celom Zapadnom Balkanu za sigurnost u evroatlantskom regionu.

Dodaje se da je pozdravila i važna dostignuća ostvarena tokom dugogodišnjeg partnerstva NATO-a sa Bosnom i Hercegovinom, zasnovanog na političkom dijalogu i praktičnoj saradnji, uz podršku pojačanog prisustva NATO-a u Sarajevu.

Ona je naglasila spremnost NATO-a da dodatno ojača saradnju, nadovezujući se na prvi individualno prilagođeni program partnerstva Bosne i Hercegovine usvojen prošle godine, unapređenu implementaciju Programa reformi zemlje i pojačanu podršku NATO-a kroz Program izgradnje odbrambenih kapaciteta.

"Šekerinska je takođe ponovila da NATO čvrsto stoji iza teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i da nastavlja da podržava evropski i evroatlantski put zemlje“, navodi se u saopštenju NATO-a.

BiH se još 2005. formalno opredijelila za članstvo u NATO-u, ali je posljednjih godina put prema Alijansi bio blokiran političkim neslaganjima, naročito predstavnika iz Republike Srpske, koji zagovaraju vojnu neutralnost po uzoru na Srbiju.

Uprkos protivljenju, reforme sektora odbrane se sprovode. BiH ima svog vojnog i političkog predstavnika u misiji pri NATO-u u Briselu, a NATO u BiH ima svoj štab od 2004. godine sa mandatom Ujedinjenih nacija da pomaže reformu Oružanih snaga koja se provodi prema NATO-ovim standardima.

Vojne jedinice iz BiH bile su dio NATO-ovih jedinica u misijama u Afganistanu, Iraku, Maliju, Kongu i drugim zemljama.

Iz NATO-a su više puta naglašavali da članstvo zavisi od unutrašnje političke volje i ispunjenja reformi.