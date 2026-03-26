NATO u godišnjem izveštaju identifikovao Rusiju kao 'najznačajniju i najdirektniju pretnju'

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute, 11. februar 2026.

Godišnji izveštaj NATO-a identifikuje Rusiju kao "najznačajniju i najdirektniju pretnju našoj bezbednosti, miru i stabilnosti u evroatlantskom regionu", uz ocenu da je Kremlj "nastavio da testira Alijansu, postajući sve nepromišljeniji, uključujući kršenja vazdušnog prostora, sabotaže i zlonamerne sajber aktivnosti".

Generalni sekretar Alijanse Mark Rute (Rutte) predstavio je godišnji izveštaj NATO-a, u kojem se, između ostalog, navodi da će se Rusija verovatno fokusirati na gađanje energetske infrastrukture ukoliko Moskva ikada napadne NATO.

"Rusija ostaje najznačajnija i najstrašnija pretnja sigurnosti u evroatlantskom region. U protekloj godini, Rusija je pokušala testirati našu sigurnost i poremetiti i prkositi našim društvima, bilo kroz kršenja zračnog prostora, sabotaže i zlonamerne sajber, ili političko mešanje i informativne pretnje. Odgovor NATO-a na nepromišljene provokacije, bilo od Rusije ili drugih, bio je jasan, brz i odlučan", izjavio je Rute na konferenciji za novinare.

Godišnji izveštaj razmatra glavne zaključke i dostignuća NATO-a u 2025. godini i ističe da je "ruski agresorski rat protiv Ukrajine pokazao da bi energija verovatno bila glavna meta u svakom napadu usmerenom na NATO".

U dokumentu se takođe navodi da "NATO identifikuje lekcije naučene iz Ukrajine, dok istovremeno intenzivira vežbe, obuku i koordinaciju u zaštiti kritične energetske infrastrukture", pozivajući se na vojnu vežbu u septembru koja je testirala energetsku bezbednost Alijanse i dovela do "razumevanja onoga što je potrebno da se obezbedi sigurnost snabdevanja".

Zapadni Balkan – region od strateškog značaja za NATO

Za Zapadni Balkan se ocenjuje da je region od strateškog značaja za Alijansu.

U poglavljima koja se odnose na region navodi se da je prisustvo NATO-a na Kosovu ključno za stabilnost celog Zapadnog Balkana. Podseća se da od 1999. godine snage na Kosovu (KFOR), predvođene NATO-om, rade na održavanju bezbednog okruženja za sve zajednice, kao i slobode kretanja.

Ističe se važnost saradnje sa Evropskom unijom, Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim akterima. Normalizacija odnosa Srbije i Kosova, prema dokumentu, od suštinskog je značaja za ceo Zapadni Balkan.

"NATO nastavlja da podržava normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, posebno kroz dijalog Beograd–Priština, uz posredovanje EU, koji je ključan za izgradnju trajnog mira u regionu", navodi se u godišnjem izveštaju Severnoatlantskog saveza.

U odlomku koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, u dokumentu se navodi da su odobrenje prvog Individualno prilagođenog partnerskog programa za BiH u oktobru i isporuka prvog paketa podrške u okviru inicijative za pružanje strateških saveta, obuke i praktične pomoći partnerskim zemljama "označili važne prekretnice" u odnosima.

Pojačano prisustvo NATO-a u Bosni i Hercegovini, putem sedišta NATO-a u Sarajevu i Ćelije za podršku političkom angažmanu, nastavilo je da pruža podršku na lokalnom nivou, zalažući se za odbranu i bezbednost.

"Podrška NATO-a operaciji EUFOR Althea, koju predvodi EU, u okviru aranžmana 'Berlin plus', pomogla je u održavanju bezbednog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini", stoji u dokumentu.

Što se tiče Srbije, u godišnjem izveštaju se navodi da su kontakti sa ovom zemljom nastavljeni u rešavanju pitanja od regionalnog značaja i pokretanju inicijativa za buduću vojnu saradnju.

Članice NATO-a povećale potrošnju na odbranu

Veliki deo predstavljenog dokumenta posvećen je potrošnji na odbranu, što je ključni zahtev američkog predsednika Donalda Trampa (Trump). Prema podacima iz godišnjeg izveštaja, evropske članice NATO-a i Kanada uložile su ukupno 574 milijarde dolara u odbranu tokom 2025. godine, što predstavlja povećanje od 20 odsto u realnom iznosu u odnosu na prethodnu godinu.

"Nastavak ovog ključnog trenda biće prioritet u godinama koje dolaze. Predugo su se evropski saveznici i Kanada previše oslanjali na američku vojnu moć. Nismo preuzeli dovoljno odgovornosti za vlastitu sigurnost. Ali došlo je do stvarne promene u načinu razmišljanja, kolektivnog prepoznavanja našeg promenjenog sigurnosnog okruženja", poručio je generalni sekretar Alijanse, ocenivši da se postiže ogroman napredak.

