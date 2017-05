Najmanje 22 poginulih u eksploziji u Mančester areni

Britanija je u ponedjeljak veče, prema prvim pretpostavkama policije, pogođena najvećim terorističkim aktom nakon bombaškog napada na London 2005. U napadu u areni u Mančesteru gdje se održavao koncert američke muzičke zvijezde Ariane Grande stradale su najmanje 22 osobe, a 59 je ranjeno, javlja BBC.

Šef policije Mančestera Ian Hopkins, objavio je u utorak ujutru novi broj žrtava (prethodno se vjerovalo da je broj stradalih 19) i rekao da, uprkos tome što još nema sve detaljne podatke o stradalima, među poginulima ima i djece.

Ian Hopkins je poručio da incident tretiraju kao teroristički napad dok ne budu imali dalje informacije.

"Ovo je veoma zabrinjavajući trenutak za sve nas, činimo sve što je moguće. Radimo sa drugim službama da istražimo okolnosti eksplozije", rekao je Hopkins. Zamolio je građane da dok istraga traje izbjegavaju područje oko arene.

Sumnja se da je riječ o terorističkom napadu koji je izveo bombaš samoubica. Navedno je da je na mjestu napada pronađeno tijelo muškarca za koje se pretpostavlja da je bombaša samoubice.

Hopkins nije rekao da li je napadač britanske nacionalnosti.

Oglasila se britanska premijerka Theresa May.

"Radimo na tome da utvrdimo detalje onoga što policija tretira kao užasan teroristički napad. Sve naše misli su sa žrtvama i porodicama onih koji su pogođeni", navela je premijerka May.

Prema izvorima medija ona je suspendovala kampanju za parlamentarne izbore.

Oglasila se i prva ministrica Škotske Nicola Sturgeon.

"Moje misli su sa onima koji su pogođenim ovim varvarskim aktom. Puni detalji o tome šta se tačno dogodilo, još stižu, ali ja sam ponosna na policiju i prvu pomoć koja je reagovala na ovaj tragični incident tako brzo", navela je Sturgeon.

Kako su ranije naveli iz policije, neposredno prije 22 sata i 35 minuta po londonskom vremenu, policija je pozvana i prijavljena joj je eksplozija u Mančester areni.

Britanska saobraćajna policija je javila da je eksplozija pogodila foaje zgrade oko 22 i 30 minuta. Mančester arena je saopštila na Twitteru da se eksplozija dogodila izvan sale na javnom mjestu.

BBC je ranije naveo pozivajući se na policijske izvore da Jedinica za kontraterorizam sjevero-zapad, incident u Mančesteru tretira kao "mogući teroristički incident".

Kako se novodi, visoki oficiri za antiterorizam se okupljaju u Londonu i upostavljaju vezu sa ministarstvom unutrašnjih poslova.

Premijerka Theresa May će predsjedavati u utorak sastankom COBRE-antiterorističke grupe Velike Britanije.

CNN je javio u međuvremenu pozivajući se na američke obavještajne službe koje su bile u kontaktu sa službama i događajima u Britaniji da se sumnja da je riječ o napadu koji je izveo bombaš samoubica, i da je bio samo jedan. Ovo su još uvjek nezvanične informacije.

BBC Radio 5 live je javio da je policija njihovom reporteru rekla da su pronašli još jednu sumnjivu eksplozivnu napravu i da žele da izvedu kontrolisanu eksploziju.

Nakon kontrolisane eksplozije policija je navela da je riječ o odjeći, a ne sumnjivom sadržaju. Kontrolisana eksplozija je izvedena u oblasti katedrale Graden u blizini arene.

"Službe za hitnu pomoć trenutno odgovaraju na posljedice eksplozije. Ima određeni broj žrtava i više povrijeđenih", saopštenila je prvobitno policija Mančestera na Twitteru.

Kako Reuters navodi, portparol američke pop zvijezde Ariane Grande je naveo da je ona "OK" i nepovrijeđena, i da je evakuisana.

Na više snimaka koje su objavili mediji vidi se da ljudi panično bježe iz koncertne dvorane.

Jedan od svjedoka koji je bio na koncertu, Ivo Delgado za CNN je u telefonskom javljanju uživo naveo da je vidio mnogo malih djevojčica na koncertu pop zvijezde Grande, i da su nakon panike koja je uslijedila mnoge majke vrištale i dozivale svoju djecu.

Oko četri sata i 30 minuta po londonskom vremenu, CNN-u se javila Charlotte Cembell čija je kćer Olivija, 15 godina, prijavljena kao nestala zajedno sa svojim drugom Adamom sa kojim je bila na koncertu. Telefoni su im isključeni oboma, a njen suprug pokušava da ih pronađe na mjestu incidenta.

Hannah Dane, koja je bila na koncertu, je za "The Guardian" navela da se "prilično glasna eksplozija čula iz unutrašnjosti Mančester arene i da je nastao šok a onda su ljudi panično počeli da traže izlaz vani".

Kako je navela Dane, kada su izašli vani puno policije je jurilo unutra, a cijela stanica Viktorija je takođe je bila pod jakim policijskim snagama.

Svjedočenja ljudi i u ostalim medijima su slična.

Svi u najvećoj mjeri naglašavju da je na kocertu bio veliki broj djece i tinejdžera i da su djeca, koja nijesu bila u pratnji roditelja ili su ih izgubili, bili u najvećoj panici i dozivali pomoć.

Na društvenim mrežama su se u prvim trenutcima bili počeli prikazivati lažni snimci koji nijesu iz Mančestera. Čak je bilo snimaka iz Bataklan koncertne dvorane iz Pariza koja je napadnuta prije dvije godine, 13. novembra 2015.

Mančester arena je najveća zatvorena arena u Evropi ima kapacitet da primi 21.000 posjetilaca, otvorena je 1995. godine i služi kao sportska i koncertna dvorana, navodi Reuters, uz podsjećanje da je Velika Britanija na drugom najvišem nivou uzbune koji označava "ozbiljan", što znači da su napadi vrlo mogući.

Ukoliko se potvrdi da je riječ o terorističkom napadu, biće to najveći takav napad u Britaniji nakon londonskog bombardovanja 7. jula 2005., kada je stradalo 56 osoba, uključujući i četvoricu bombaša samoubica, koji su izveli koordinirane napade u centralnom dijelu britanske prijestonice.

Drugi napad nakon toga na ostrvu se dogodio ovog 22. marta u centru Londona kod britanskog parlamenta, kada je napadač ubio četvoro ljudi, ranio oko 40.

Portparol gradskog Vijeća Mančestera, Pat Carney je naveo da su njihove misli sada sa porodicama onih koji su poginuli i povrijeđeni.

"Bila je to veoma laka meta, koncertna sala gdje mladi ljudi uživaju u muzici", naveo je Craney dodajući da su svi u gradu u šoku imajući u vidu koliko male djece se tu nalazilo.

"Još uvjek ne znamo da li je to kraj ili da ima i drugih incidenata u oblasti... to za sada ne znamo", naveo je u prvoj reakciji portparol gradskog Vijeća Mančestera.

Budući je obustavljen željeznički saobraćaj, autobusi su stigli na lice mjesta, kao i taksi službe i građani privatnim automobilima nudeći ljudima pogođenim ovim incidentom prijevoz od arene kući.

Takođe su građani Mančestera onima koji ne mogu da stignu noćas do svojih domova na drušvenim mrežama ponudili prenoćište.

Gradonačelnik Mančestera Andy Burnham odao je poštu stradalima i porodicama žrtva u tweetu te pohvalio hitne službe na hrabrom poslu koji obavljaju.

Burnham je na konferenciji za novinare u utorak prepodne rekao da se posle "najmračnije noći" Mančester budi u "najteže jutro".

On kaže da je napad bio "zao čin".

Mančester "tuguje, ali mi smo jaki", rekao je Burnham.

Gradonačelnik je pohvalio građane Mančestera koji su otvorili svoja vrata onima koji su pogođeni napadom i rade ono što mogu da pomognu.

U Downing Streetu zastave su spuštene na pola koplja, baš kao i isperd zgrade Evropske komisije u Briselu.

Iz svijeta stižu izjave saučešća i solidarnosti sa pogođenima tragedijom i stanovnicima Velike Britanije.

Predsednik SAD Donald Trump osudio je "zle gubitnike" koji stoje iza terorističkog napada u Mančesteru.



"Neću nazvati teroriste monstrumima, njima bi se svidelo to ime. Nazvaću ih gubitnicima, jer su oni to", rekao je Tramp posle razgovora sa palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom u Vitlejemu na Zapadnoj obali.



On je poručio da "teroristi moraju biti izbačeni iz našeg društva zauvek i da nevini životi moraju biti zaštićeni". I prva dama Melania Trump na Tviteru navela da je "u mislima i molitvama sa porodicama žrtava".

“Danas žalimo sa vama. Sjutra ćemo sa vama raditi rame uz rame, u borbi protiv onih koji žele da unište naš način života. Oni potcjenjuju našu i vašu otpornost - ovi kukavički napadi će samo ojačati našu posvijećenost da radimo zajedno kako bismo pobijedili pobedi počinioce takvih podmuklih dijela", napisao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Francuski predsjednik, Emanuel Macron je izrazio saučešće britanskom narodu i obećao da će Francuska i Britanija da rade zajedno u borbi protiv terorizma. On je takođe rekao da će razgovarati sa Theresom May kasnije danas.

Njemačka kancelarka Angela Merkel je poručila: "Ljudi u Velikoj Britaniji mogu biti sigurni da Njemačka stoji rame uz rame sa njima".

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izrazio je iskreno saučešće britanskoj premijerki Theresi May i "najoštrije osudio nečovečan i ciničan napad".



Kremlj je saopštio da je Putin izrazio spremnost da sarađuje u borbi protiv terorizma sa britanskim partnerima na bilateralnom nivou kao u okviru međunarodne saradnje.