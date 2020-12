Igor Paspalj proglašen za najboljeg gitaristu svijeta: Gitara mi je sve

Očigledno je moguće da neko i sa naših prostora, pored tako jake svjetske konkurencije, dobije tu nagradu, kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) dobitnik priznanja za najboljeg gitaristu svijeta 2020. godine, Igor Paspalj.

Priznanje je dobio u okviru tradicionalne godišnje nagrade najprestižnijih svjetskih magazina posvećenih gitari – Guitar World i Guitar Player.

Ovaj umjetnik je poručio da bi volio i da veliko priznanje za njegov rad i trud posluži kao inspiracija i mnogim mladim muzičarima sa prostora Bosne i Hercegovine i Balkana.

U obrazloženju nagrade se navodi da je Paspalj, svirajući muziku poznatih gitarskih virtuoza, pokazao izuzetnu vještinu na ovom instrumentu, što mu je i donijelo ovu prestižnu nagradu.

Njegov nastup je bio pod uticajem bluza, a svoju vještinu je, kako se ističe, demonstrirao zavidnom tehnikom korištenja trzalice i savijanja žica.

Igor Paspalj završio je Muzičku akademiju u Banjoj Luci, gdje je i radio kao asistent osam godina. Posljednjih šest godina proveo je u Dubaiju, gdje je radio kao predavač, ali i nastupao kao gitarista.

RSE: Igore, nije mala stvar biti prepoznat kao gitarski virtuoz na svjetskoj sceni. Jeste li se uopšte mogli nadati nagradi najprestižnijih svjetskim magazina posvećenih gitari?

Paspalj: Iskreno, nisam se nadao, čak, sam bio iznenađen da su me nominovali među prvih pet, a tek kad su me nominovali kao pobjednika, baš sam bio radostan iz prostog razloga – ja sam odrastao na tim magazinima, čitao sam ih kao dječak, kao uostalom svi gitaristi, svi su odrasli manje-više na tim magazinima, ko je imao pristup, na Guitar Worldu, na Guitar Playeru, tako da je to za mene lično veliko priznanje.

RSE: Koliko je ovo priznanje bitno za Vaš rad, s obzirom da se profesionalno bavite muzikom od trinaeste godine, da ste završili Muzičku akademiju u Banjoj Luci, radite kao profesor?

Paspalj: Znači mnogo. Znači, kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu. Na privatnom sam objasnio zašto, zato što je to stvarno legendarni magazin kojeg svi gitaristi vole i cijene. Na profesionalnom – pa evo, već je u ova zadnja dva dana donio nekoliko ponuda, nadam se u budućnosti da će donijeti mnoge neke angažmane, više angažmana nego sada što sam imao, tako da je to sjajno, u svakom slučaju.

RSE: Šta mislite, koliko je ova nagrada inspirativna za muzičare gitariste iz Bosne i Hercegovine i uopšte Balkana?

Paspalj: Ja se iskreno nadam da jeste. Očigledno je moguće da neko i sa naših prostora, pored tako jake svjetske konkurencije, dobije tu nagradu. Ja bih stvarno volio da se mnogi mlađi muzičari, ako im to bude inspiracija, kamo sreće, s ovih prostora, još nađu tu. Ubrzo.

RSE: Kako biste ocijenili muzičku scenu u regiji?

Paspalj: Iskren da budem, nisam baš pretjerano u toku, jer ja sam zadnjih šest godina živeći u Dubaiju, tamo sarađujući s nekim bendovima sa totalno drugih meridijana – sa Filipina, iz Južne Afrike, iz UK-a (Ujedinjeno Kraljevstvo), tako da nisam mnogo bio u toku.

Samo sam bio u toku sa par prijatelja s kojima sam surađivao online, s kojima sam snimao, tipa Dade Glišića, sada sa Igorom Vukojevićem, mojim bivšim bendom Ultrazvuk iz Banje Luke, tako da stvarno nisam upoznat pretjerano šta se ovdje dešava. Ali sad se, evo, polako vraćam, kako sam ovdje već dva mjeseca. Upoznajem neke nove bendove, neke nove stvari koje se dešavaju.

RSE: Posljednjih šest godina živite u Dubaiju. Kako biste opisali taj život? Koliko se tamo lakše baviti muzikom nego, na primjer, u Banjoj Luci ili Prijedoru?

Paspalj: Život tamo u principu je prilično kvalitetan. Standard je jako visok, i cijene su jako visoke, a mnogo je lakše – prosto, to je zemlja sa možda najvećim procentom ljudi koji tamo žive i rade, nisu rezidenti, nisu državljani, koji borave tu privremeno, da li godinu, dvije, pet, deset. A vjerovatno kao najveću prednost Dubaija okarakterisao bih mogućnost da se nastupa svako veče, šest do sedam dana u sedmici, nekada, čak, i dva nastupa dnevno, profesionalno plaćena, tamo je vrlo izvodljivo.

Ja sam posljednjih pet godina imao otprilike 1.500 nastupa. Posljednjih pet godina, samo. To je znači sviranje šest do sedam puta, nastupanje sedmično. Vrlo malo imate u svijetu zemalja gdje je to moguće. Uglavnom se sve svede na neke nastupe vikendom. Čak, i neki veći bendovi. Uglavnom se nastupa vikendom, četvrtak, petak, subota, svugdje u svijetu. Ima još par zemalja, poput Emirata, Južne Koreje, nekih azijskih zemalja, gdje je još uvijek moguće svakodnevno se baviti muzikom i biti plaćen za to, mislim – svakodnevno nastupati.

RSE: Prije toga ste u Banjoj Luci radili kao profesor. Koliko je bilo teško opstati sa profesorskom platom i baviti se muzikom?

Paspalj: Jeste, ja sam radio kao asistent i viši asistent na Akademiji umjetnosti, koju sam i završio, kasnije magistrirao na Katedri za teoriju i harmonijsku analizu. Ja sam i pored tog posla, svakodnevnog, također, nastupao ovdje, snimao za raznorazne izvođače, snimao online za izvođače, držao časove svugdje po svijetu, s tim što je to ovdje mnogo manje plaćeno nego tamo, recimo u Dubaiju.

RSE: Igore, čitao sam da ste bili i član jednog zanimljivog benda, 'Vesela mašina', koji je okupljao muzičare iz ex-Jugoslavije. Možete li nam reći nešto o tome?

Paspalj: To je bilo ranije, prije jedno tri godine, bio sam član godinu dana. To je bend ljudi sa ovih prostora, koji je djelovao u Dubaiju i svirao je tu muziku za našu ex-Yu dijasporu. Članovi benda su me zvali da nastupam s njima, kasnije sam ih morao napustiti zbog nekih drugih profesionalnih angažmana.

Članovi benda su Ivan Zeljković, poznati voditelj Milionera iz Srbije, poznati TV voditelj, zatim Elvis Dargić, iz Tuzle, koji i sad u Dubaiju drži jedan od tamo možda najpoznatijih studija za snimanje 'Sounds track studios'. Oni i dalje rade, međutim, ja sam morao napustiti bend prije tri godine zbog nekih drugih profesionalnih angažmana.

RSE: Odakle crpite inspiraciju za bavljenje muzikom?

Paspalj: Teško je definisati odakle crpim inspiraciju, ali gitara i muzika je sve čim se bavim profesionalno, to mi je ujedno hobi i poziv. I drago mi je što imam priliku da radim ono što volim. Teško mi je odgovoriti na to, ali mogu slobodno reći da mi je gitara sve, ne samo gitara, nego muzika. Bavljenje muzikom i gitarom mi je sve. A inspiracija – teško mi je to definisati.

RSE: Koliko su uspjesi poput Vaših, i generalno muzika, moćni da ruše granice među narodima?

Paspalj: Iskreno, nadam se jeste, ali nisam nešto ulazio u dublje analize, moram priznati, koliko ona može tu da pomogne da se te nacionalne netrpeljivosti nekako smire. Ja se iskreno nadam da jeste, ja lično sa tim nemam apsolutno nikakvih problema, i nadam se da to što ste rekli, da je istina.

RSE: Trenutno ste u Prijedoru. Planirate li potpuni povratak u BiH, odnosno, kakvi su planovi za budućnost?

Paspalj: Na relaciji sam Prijedor-Banja Luka, renoviram stan u Banjoj Luci, sa suprugom i djecom, gdje ću se preseliti, a trenutno ću biti ovdje. Teško mi je sad nešto reći o budućim planovima, upravo zbog ove situacije sa COVID-om 19 i pandemijom. Vrlo je teško bilo šta planirati.

Postoje neke ponude za UK, za Kanadu, međutim, kao i za Dubai, to zahtijeva fizički odlazak koji je sad tri puta teži, upravo zbog svega ovoga. Ne zna se šta će biti, ne zna se kako će se razvijati ova pandemija, ima nekih naznaka da će to ići na bolje, ja se iskreno nadam, ne samo ja, nego svi mi. Vidjećemo.

RSE: Šta je to što najviše volite da svirate? Koliko ste se susretali sa poznatim muzičarima i koji od njih su Vam bili uzor u sviranju gitare?

Paspalj: Mnogo ih ima. Što se tiče gitare, volim da sviram stvarno mnogo stilova, ovako sam se specijalizovao za neki rok, hard rok, neoklasik. U zadnje vrijeme volim da se petljam s nekom modernom fusion rock svirkom, međutim, stvarno, slušam i country, slušam mnoge stilove, blues u zadnje vrijeme, mnogo više slušam nego ranije.

A od poznatih gitarista, poznatih muzičara, jako ih puno stvarno ima, ali ako bih trebao da izdvojim, postoji zadnjih možda deset, petnaest godina, jedan od najcjenjenijih gitarista, sešn gitarista studijskih u svijetu je Guthrie Govan. Upravo on je dobio istu titulu gitariste godine prije nekih petnaest, šesnaest godina, za isti časopis. To je možda zanimljivo.