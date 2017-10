Nagradni konkurs u BiH: Brendirati EU integracije

Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH raspisala je konkurs za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta procesa europskih integracija Bosne i Hercegovine. Poziv je otvoren za sve dizajnere, pojedince, timove i agencije do 6. studenog.

Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH traži slogan i logo koji bi asocirao sve građane BiH na proces članstva u Europskoj uniji. Cilj konkursa je brendiranje procesa europskih integracija. Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci ili grupe autora, profesionalci i oni koji to nisu. Jedan kandidat ili tim može sudjelovati sa najviše tri rada kaže glasnogovornica Direkcije Marina Kavaz-Siručić.

„Jedino ograničenje koje je autorima postavljeno u kreativnom i autorskom smislu jeste obavezno korištenje akronima Bosne i Hercegovine podudarnog sa gramatičkim prvim licem jednine i akronima Evropske unije, odnosno skraćenica BiH i EU. Osim logotipa, odnosno loga i slogana, autor treba da predloži i ono što se u grafičkom svijetu naziva 'Knjiga grafičkih standarda'. Stručna komisija, sastavljena od eminentnih profesora grafičkog dizajna i likovne umjetnosti, ocjenjivaće radove po osnovu kriterija povezanosti s temom, kriterija estetičnosti i kriterijuma unikatnosti", kaže ona.

Odabrani radovi bit će korišteni u svim komunikacijskim aktivnostima Direkcije i drugih bh. institucija koje su uključene u proces europskih integracija BiH, dodaje Kavaz - Siručić

„Bez obzira o kakvoj se vrsti aktivnosti komunikacija radi i bez obzira na koji se materijal to aplicira, bilo da je promotivni materijal, kao što su baneri, posteri, leci, bilo da su publikacije ili neki praktični upotrebni predmeti iz svakodnevnog korištenja.“

Inače, radi se o drugom ovakvom konkursu. Prvi je bio objavljen u travnju tekuće godine i tada pristigli radovi nisu odgovorili zahtjevima komisije koju je formirala Direkcija za europske integracije.

„Odziv je bio dosta solidan, ali stručna komisija je procijenila da nijedan od pristiglih radova nije zadovoljio osnovne uzanse grafičkog zanata, odnosno da su bili prezasićeni elementima, da su bile korištene neprimjerene simbolike ili da su dostavljeni plagijati, odnosno radovi koji nisu izvorni, koji podsjećaju na neku drugu simboliku. Zbog toga je Direkcija ponovila poziv, ali svi uslovi su ostali isti. I ovoga puta se očekuje solidan odziv grafičara, odnosno autora, kao i prethodnog puta", pojašnjava Kavaz - Siručić.

Bojana Hadžihalilovića, profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu zatekli smo tijekom predavanja na kojem je razgovarao sa studentima o mogućnostima vizualiziranja europskog puta BiH. Neki od njih će se i prijaviti na konkurs, a profesor Hadžihalilović smatra da upravo mladi imaju veliki potencijal za pobjedu na konkursu.

„Postoji puno propitivanja kod kreativaca, a s druge strane, za profesionalce to može predstavljati jednu vrstu rutine. Pitanje je samo kako pobjeći od nekih simbola koji su predvidljivi – kao što je u ovom slučaju zvijezda, koju i mi imamo i Evropa, plava boja koju i mi imamo, kao i Evropa, i taj naš trokutić, usamljeni, u odnosu na čitavu tu geografsku plahtu Evrope. Sve su to neke onako predvidljive stvari, o kojima, evo, studenti sada razgovaraju. Ja ih, u suštini, potičem da budu malo drugačiji u tom pristupu. Moje mišljenje je da je njihova energija svježija i da oni mogu da pobijede na ovakvom konkursu, baš zato što su mladi, što su drugačiji i što drugačije gledaju na pitanje Bosne i Hercegovine, i Evrope, i sadašnjeg stanja na našem kontinentu", kaže profesor Hadžihalilović.

Vizualno rješenje kampanje europskih integracija BiH ne može se proizvesti površno, bez poznavanja činjenica. Svaki dizajner treba razmišljati o tome kada je i zašto nastala ujedinjena Europa, koji su njeni simboli, sagledati njene pozitivne i negativne strane, ali i važnost ulaska BiH u zajednicu europskih država, nastavlja Bojan Hadžihalilović:

„Ovdje se ne radi o tome da u simbolu pričamo našu priču, nego zapravo gledamo neku viziju nas u ujedinjenoj Evropi. Prvo, kada vi treba da prebacite to u simboličko značenje, recimo, pjesme ili slike o Evropi, iz ugla nekog Bosanca, onda bi vjerovatno mogli vidjeti kako bi te metafore na najrazličitije načine vizualizirali, a kada trebate svesti to na jedan ili dva simbola, na jednu, dvije ili tri riječi u smislu slogana, itd., onda shvatate da nije to baš tako jednostavna stvar. Pod dva, ne želite da lažete. Pod tri – to nije sok od naranče koji treba da ima svoj simpatični slogan i simpatično pakovanje, a nije baš bitno od čega se sastoji taj sok", kaže on.

Konkurs je otvoren do 6. studenog 2017. godine do 15 sati, a pobjednik konkursa zaključit će s Direkcijom ugovor u vrijednosti od 5.000,00 KM.