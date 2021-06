Street Arts Festival ponovo u Mostaru

Street Arts Festival u Mostaru, na jugu Bosne i Hercegovine (BiH), pokrenuo je aktivnosti u sklopu priprema za deseti, jubilarni festival, koji će biti održan u septembru.



Manifestacija će 2021. ponovo okupiti umjetnike iz cijelog svijeta, nakon što je 2020. godine, uslijed pandemije korona virusa, bilo moguće dovesti samo umjetnike iz BiH i zemalja regije.



To je za Radio Slobodna Evropa (RSE) potvrdila umjetnička direktorica Festivala, Marina Đapić, koja predvodi tim mladih entuzijasta, organizatora Street Arts Festivala.



Od 2012. godine, umjetnici iz cijelog svijeta oslikali su u Mostaru oko 200 murala, na javnim objektima, uključujući i one koji su još uvijek u ruševnom stanju nakon proteklog rata.



Đapić je izjavila za RSE kako je festival postao i turistička ponuda Mostara.



"Sada kada turisti dođu u Mostar primijete to i to je isto jedna nova ponuda za grad i promovira ga u jednom lijepom svjetlu", kazala je Đapić.

Više sadržaja Prikaži manje