Milanović poručio u Mostaru da nije došao dijeliti BiH

Predsjednik Republike Hrvatske (RH), Zoran Milanović, izjavio je u petak, 8. aprila, u Mostaru, na jugu Bosne i Hercegovine (BiH) kako nije došao dijeliti BiH.

„Ovdje sam došao u susjednu, drugu državu, čiji predsjednik nisam. I ovo je moja poruka ustvari svima onima koji misle da sam ovdje došao, ne znam, dijeliti Bosnu i Hercegovinu“, rekao je Milanović na kratkoj konferenciji za medije.

On je prethodno prisustvovao svečanoj akademiji, upriličenoj u povodu obilježavanja 30 godina od osnivanja Hrvatskog vijeća obrane (HVO), vojnih jedinica bosanskohercegovačkih Hrvata u proteklom ratu u BiH od 1992. do 1995. godine. Uoči svečane akademije, Milanović je položio vijenac i zapalio svijeću ispred Središnjeg spomenika hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu u Mostaru.

„Hrvatska želi da Bosna i Hercegovina bude čitava, od Une do Drine, od Save do Neretve, do Neuma, do Ploča, koje su u Hrvatskoj i da kao takva uđe u Europsku uniju“, izjavio je Milanović.

On je podsjetio da se prije tri sedmice „uljudno zahvalio“ i odbio se priključiti inicijativi predsjednika država srednje i istočne Evrope o trenutnoj dodjeli Ukrajini zemlje-kandidata za prijem u Evropsku uniju (EU).

„To baš ne ide preko noći, to je trebala biti velika gesta prema Ukrajini“, rekao je Milanović, te je dodao kako je njegov uslov da to potpiše bio da se spomene i Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja takođe dobija statut kandidata.

„Jer, ako može Ukrajina, onda itekako mora biti Bosna i Hercegovina, koja je ipak puno sigurnija i mirnija država u usporedbi s Ukrajinom i usred Europe je, nije na rubu“, rekao je Milanović. On je naglasio kako je to odbijeno, te je rekao da se on zahvalio, jer mu tako nešto nije bilo prihvatljivo.

Milanović se zatim upitao da li se tako 'ponaša neprijatelj Bosne i Hercegovine kao cjelovite države'.

On je tokom popodneva održao i sastanak sa predstavnicima stranaka okupljenima u Hrvatski narodni sabor (HNS) Bosne i Hercegovine, organizaciju koja okuplja većinu bh. stranaka sa hrvatskim predznakom, na čelu sa najjačom strankom bh. Hrvata, Hrvatskom demokratskom zajednicom (HDZ) BiH.

Zoran Milanović je prethodno na svečanoj akademiji uručio odlikovanja Hrvatske pripadnicima i jedinicama HVO-a.

Redom kneza Domagoja odlikovan je posmrtno za hrabrost i junaštvo u ratu general HVO-a i ratni komandant HVO-a u Žepču, general Ivo Lozančić. Odlikovanje je preuzela njegova kćerka. Redom Bana Jelačića za iznimnu uspješnost odlikovano je Zborno područje HVO-a Mostar, Tomislavgrad, Vitez i Orašje.