Mostar: Petero mrtvih u avionskoj nesreći

Pet osoba je smrtno stradalo u teškoj avionskoj nesreći, koja se u subotu poslijepodne dogodila nedaleko od Mostara. Dvije odrasle osobe i troje djece starosti od osam do jedanaest godina poginuli su kada se tzv. ultralaki avion iz za sada nepoznatih razloga srušio nedaleko od mjesta Jasenica, nekoliko kilometara južno od Mostara.

Avion je inače prethodno skoro cijeli dan nadlijetao nad Mostarom u niskom letu, u okviru manifestacije Dani otvorenih vrata mostarskog Aerodroma.

Pad aviona vidio je jedan od mještana naselja Jasenica.

“Ja sam ga vidio iz grada da je proletio, u pravcu (brda) Huma ovamo. I vjerovatno je tada došlo do otkaza nekog, vjerovatno je on pokušao doći do ove piste, a ona se proteže ovdje desno od ovog zatvora koji se pravi”, rekao je taj čovjek, koji je želio ostati neimenovan.

Na mjesto nesreće odmah je stigao i vidno potreseni direktor Zračne luke Mostar, Marin Raspudić.

“Djeca su poginula. Čekamo da se provede procedura po zakonu, po pravilu. Ovo će preuzeti nadležni organi. Ja samo želim dati sućut obiteljima poginulih”, kazao je Raspudić.

Mjesto nesreće posjetio je i ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa sjedištem u Mostaru, Slađan Bevanda, potvrdivši da je pet osoba stradalo.

“Teško je bilo što reći. Ogromna tragedija za Grad Mostar i za Županiju i za cijelu državu. Pet života je izgubljeno. Sućut obiteljima. Istraga će se provoditi i pokazati što je bio uzrok ove nesreće”, kazao je ministar Bevanda.

Istražni tim formiralo je Ministarstvo saobraćaja i veza Bosne i Hercegovine, na čelu sa ministrom Ismirom Juskom, koji je u subotu poslijepodne stigao na mjesto nesreće.



“Samo mogu potvrditi, velika, velika tragedija… Došlo je do pada aviona, ali kad imate činjenicu da su unutra bila djeca, to ovu tragediju čini još većom”, rekao je uz ostalo ministar Jusko.

U Mostar je došla i tužiteljica Tužilaštva BiH, Dijana Kajmaković, koja je tokom večeri rukovodila uviđajem mjesta avionske nesreće.

“Prema pravilima, koja su objavljena u BiH, kad se desi ovakva nesreća sa žrtvama, nadležni ministar formira istražni tim, koji radi istrage sa stanovišta zrakoplovne strane cijelog slučaja, a nadležno Tužiteljstvo i ostale službe rade svoj dio posla da analiziraju neke druge elemente”, kazao je novinarima Marinko Šimunović, zamjenik direktora Direkcije civilne avijacije BiH.

Trajanje istrage, najavio je, zavisit će od okolnosti, a uobičajeno je da se okonča za nekih trideset dana.

“Ali, šta sve treba uzeti u obzir, koje sve elemente treba istražiti… Nažalost, kad se radi o letjelicama koje su malo starije u registru i moguće neke druge okolnosti, onda može to da bude i dulje”, dodao je Šimunović.

Novinari saznaju da je avion proizveden 1971. godine, a da je osoba koja je upravljala letjelicom bila iskusan pilot, instruktor letenja, osoba sa velikim iskustvom.