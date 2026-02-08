Dostupni linkovi

Odnos bh. pravosuđa prema negiranju genocida u Srebrenici

Odnos bh. pravosuđa prema negiranju genocida u Srebrenici
Odnos bh. pravosuđa prema negiranju genocida u Srebrenici

U Mostu se razgovaralo se o tome kakav je odnos pravosuđa u Bosni i Hercegovini prema negiranju genocida u Srebrenici i veličanju ratnih zločinaca. Povod za razgovor, u kome su učestvovali Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, bile su dvije nedavne presude - jedna za veličanje Karadžića i Mladića, a druga za negiranje genocida.

