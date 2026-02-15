Je li Vučić svojim potezima doveo u pitanje evropski put Srbije?

U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisivanjem zakona kojima se ugrožava nezavisnost pravosuđa, a kojima se oštro protivi Brisel, zalupio vrata Evropskoj uniji, Sagovornici su bili Dragana Đurica, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, i Srđan Cvijić, predsednik Međunarodnog savetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.