Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
VIJESTI
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno

Most

Je li Vučić svojim potezima doveo u pitanje evropski put Srbije?

Je li Vučić svojim potezima doveo u pitanje evropski put Srbije?
Embed
Je li Vučić svojim potezima doveo u pitanje evropski put Srbije?

No media source currently available

0:00 0:26:46 0:00
Direktan link

U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisivanjem zakona kojima se ugrožava nezavisnost pravosuđa, a kojima se oštro protivi Brisel, zalupio vrata Evropskoj uniji, Sagovornici su bili Dragana Đurica, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, i Srđan Cvijić, predsednik Međunarodnog savetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Pogledajte / Poslušajte

Pogledajte sve epizode
XS
SM
MD
LG