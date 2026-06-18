Drugi napad u nekoliko dana pogodio ključnu rafineriju nafte u Moskvi

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je 18. juna ujutru da su dronovi napali Moskovsku rafineriju nafte, najvećeg snabdevača gorivom u moskovskom regionu.

Sobjanin je incident opisao kao masivan napad dronovima na rusku prestonicu, tvrdeći da je 180 dronova "oboreno tokom prilaska Moskvi". Međutim, naveo je da je nekoliko dronova uspelo da pogodi rafineriju u jugoistočnom okrugu Kapotnja i da je u toku saniranje posledica.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage drugi put ove nedelje pogodile moskovsku rafineriju.

"Ovo je potpuno opravdan odgovor na ruske napade na naše gradove i zajednice, i još jedan važan rezultat rada naših vojnika protiv objekata koji održavaju rusku ratnu mašinu", napisao je na platformi X.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha takođe je komentarisao napad na Moskvu, navodeći da je Rusija započela agresorski rat protiv Ukrajine i da godinama ubija ukrajinski narod.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane tokom noći presreli i uništili 555 ukrajinskih dronova u više regiona, uključujući Moskovsku oblast, Krim i Azovsko more.

Prema navodima, delovi oborenih dronova pali su na područje obližnje pijace Sadovod, jedne od najvećih veleprodajnih i maloprodajnih pijaca u Moskvi.

Ruski Telegram kanali, pozivajući se na svedoke, pisali su o požarima nakon napada i gustom dimu nad gradom. Napadi su prijavljeni i u Rostovskoj i Belgorodskoj oblasti.

Na telegram kanalu Astra navodi se da je u Gukovu, u Rostovskoj oblasti, izbio požar u rafineriji nakon udara, dok je u Šebekinu, u Belgorodskoj oblasti, gorelo skladište zapaljivih materijala.

Vlasti u tim regionima nisu saopštile detalje o pogođenim objektima, dok se ukrajinska vojska još nije zvanično oglasila o tome.

Moskovska rafinerija u Kapotnji već je bila meta napada ranije iste nedelje, 16. juna.

Nakon tog napada, Rojters je, pozivajući se na dva anonimna izvora iz industrije, izvestio da je rafinerija obustavila rad.

Prema tim izvorima, napad na rafineriju u vlasništvu Gazpromnjefta, naftne podružnice državnog energetskog giganta Gasproma, oštetio je glavno postrojenje za preradu koje pokriva 53 odsto kapaciteta postrojenja.

Ukrajinski Generalštab saopštio je 16. juna da moskovska rafinerija igra ulogu u snabdevanju ruske vojske. Navodi se da obezbeđuje više od 38 odsto potrošnje goriva u moskovskom regionu, kao i avionsko gorivo za aerodrome Domodedovo, Vnukovo, Šeremetjevo i Žukovski. Rafinerija uglavnom ima godišnji kapacitet prerade veći od 12 miliona tona nafte.

Ranije je ruski servis Radija Slobodna Evropa izvestio da je u blizini rafinerije nedavno postavljen toranj za sistem protivvazdušne odbrane Pancir, ali da još nije bio opremljen raketnim sistemom.

Ukrajinske snage redovno gađaju objekte ruske naftne industrije. Krajem maja Rojters je preneo da su napadi dronovima primorali gotovo sve velike rafinerije u centralnoj Rusiji da obustave ili smanje proizvodnju.

Stanovnici Belgorodske i Rjazanske oblasti, kao i Krasnodarskog kraja i drugih delova Rusije, ranije su se žalili na nestašice benzina i dizela. U pojedinim regionima uvedena su ograničenja prodaje goriva, uključujući i ograničenja količine benzina na velikim benzinskim stanicama u Moskvi.

U međuvremenu, 18. juna je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo da su ruske snage tokom noći napale Ukrajinu sa sedam balističkih raketa Iskander-M/S-400 i 239 borbenih dronova.

Tokom noći proglašena je vazdušna opasnost u više ukrajinskih regiona zbog pretnje od balističkog oružja, dok su eksplozije odjekivale u glavnom gradu Kijevu i centralnom gradu Poltavi.

Ruske snage napale su tokom noći dva okruga u Poltavskoj oblasti, uključujući energetski objekat, što je izazvalo nestanke struje, dok je jedna osoba povređena i hospitalizovana, saopštile su regionalne vlasti.