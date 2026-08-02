Tri osobe poginule, 21 ranjena u eksploziji u restoranu u Moskvi

Tri osobe su poginule, a 21 je povrijeđena kada je improvizovana eksplozivna naprava aktivirana u restoranu u centru Moskve, saopštile su ruske vlasti 2. avgusta. Istražitelji pokušavaju utvrditi ko stoji iza bombaškog napada.

Nacionalni antiteroristički komitet saopštio je da je naprava eksplodirala u restoranu na Kudrinskom trgu, u blizini centra ruske prijestonice, oko 20 sati po lokalnom vremenu 1. augusta.

Navodi se da su poginuli žena za koju se sumnja da je donijela eksplozivnu napravu u restoran, zaštitar koji ju je zaustavio pri pokušaju ulaska te jedan od gostiju restorana.

"Improvizovana eksplozivna naprava aktivirana je u restoranu", navodi se u saopštenju Komiteta koje su prenijele ruske državne novinske agencije.

Prema podacima Komiteta, 21 povrijeđena osoba zadobila je povrede različitog stepena težine. Dodaje se da su u toku operativne i istražne mjere radi utvrđivanja okolnosti eksplozije.

Eksplozija se dogodila u italijanskom restoranu Balzi Rossi, koji se nalazi u jednoj od moskovskih nebodera iz Staljinove ere.

Prema informacijama objavljenim na internet stranici restorana, objekat je bio zatvoren zbog privatnog događaja.

Neidentifikovana osumnjičena

Ruski državni mediji izvijestili su da je eksploziv aktiviran nakon što je neidentifikovana žena zaustavljena pri pokušaju ulaska u restoran.

Fotografije koje su objavili ruski mediji prikazuju teško naoružane pripadnike snaga sigurnosti, vozila hitne pomoći i druga interventna vozila na mjestu događaja. Saobraćaj oko Kudrinskog trga bio je privremeno obustavljen, a područje ograđeno.

Ruske vlasti nisu identifikovale ženu niti ostale žrtve. Također nisu saopštile ko bi mogao biti odgovoran za bombaški napad niti su navele mogući motiv.

Okolnosti pod kojima je eksploziv aktiviran i dalje nisu jasne. Reuters je, pozivajući se na list Kommersant, izvijestio da je bomba možda bila namijenjena ubijanju ili ranjavanju ljudi na ljetnoj terasi restorana te da je možda aktivirana daljinski.

Prema tom izvještaju, žena koja je nosila napravu možda nije znala da je riječ o eksplozivu.

Raniji napadi

Moguća povezanost s ruskim ratom protiv Ukrajine vjerovatno će biti predmet pažnje, s obzirom na niz napada i pokušaja atentata u Rusiji usmjerenih na visoke vojne zvaničnike i istaknute pristalice ratnih napora Kremlja.

Ruske vlasti više puta su za takve napade optuživale Ukrajinu, iako Kijev nije javno preuzeo odgovornost za bombaški napad od 1. augusta.

U aprilu 2025. godine Rusija je optužila Ukrajinu za ubistvo general-potpukovnika Jaroslava Moskalika, visokog ruskog vojnog oficira, koji je poginuo u eksploziji automobila u blizini Moskve. Ukrajina nije javno priznala odgovornost.

U decembru 2024. godine general-potpukovnik Igor Kirilov, komandant ruskih jedinica za nuklearnu, biološku i hemijsku zaštitu, poginuo je zajedno sa svojim pomoćnikom kada je bomba postavljena na električni romobil eksplodirala ispred stambene zgrade u Moskvi. Ukrajinska sigurnosna služba SBU kasnije je saopštila da stoji iza te operacije.

Na meti su se od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine našle i druge istaknute ruske ličnosti.

Darja Dugina, kćerka nacionalističkog ideologa Aleksandra Dugina, poginula je u eksploziji automobila u blizini Moskve u augustu 2022. godine. Ruske vlasti optužile su Ukrajinu, koja je negirala umiješanost.

U aprilu 2023. godine Vladlen Tatarski, istaknuti proratni bloger blizak Kremlju, poginuo je kada je statueta koju je dobio eksplodirala u jednom kafiću u Sankt Peterburgu. Rusija je saopštila da je riječ o terorističkom napadu i optužila Ukrajinu za umiješanost, ali nije pružila dokaze.

U maju 2023. godine proratni pisac i nacionalistička figura Zahar Prilepin teško je ranjen u eksploziji automobila u kojoj je poginula još jedna osoba u Nižnjenovgorodskoj oblasti.

Do sada ruske vlasti nisu dovele u vezu te napade s eksplozijom od 1. augusta.

Najnovija eksplozija dogodila se u trenutku kada Moskva nastoji pojačati sigurnost oko visokih vojnih i državnih zvaničnika.

Ruska Federalna služba sigurnosti ranije ove godine saopštila je da će vlasti pojačati zaštitu visokih vojnih zvaničnika nakon niza atentata i pokušaja ubistava za koje Moskva optužuje Kijev.

Bombaški napad dogodio se i u trenutku kada Rusija nastavlja rat u Ukrajini, dok Moskva i Kijev redovno izvode napade dronovima i projektilima na ciljeve na teritoriji druge strane.

Za sada nema naznaka da je eksplozija u Moskvi povezana s borbama u Ukrajini.

Prema navodima ruskih vlasti, istražitelji i forenzički stručnjaci moskovskog ogranka Istražnog komiteta Rusije rade na mjestu eksplozije.