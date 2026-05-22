Eksplozija u postrojenju MOL-a u Mađarskoj, jedna osoba poginula

Jedna osoba je poginula, a više je teško ranjeno u eksploziji u petrohemijskom postrojenju MOL-a u Mađarskoj, saopšteno je iz ove kompanije prenosi Reuters.

Eksplozija se dogodila oko devet časova u postrojenju "Mol Petrohemija" u Tisaujvarošu na istoku Mađarske.

Mađarski premijer Peter Mađar rekao je u objavi na Facebooku da su ministar ekonomije Istvan Kapitany i izvršni predsjedavajući MOL-a Zsolt Hernadi na putu ka postrojenju. Mađar je također objavio fotografiju koja prikazuje gust crni dim kako se diže iz postrojenja.

"Eksplozija se dogodila na lokaciji MOL Petrochemicals u Tisaujvarošu tokom ponovnog pokretanja postrojenja Olefin 1. Požar su lokalizirali vatrogasci, a intervencija je u toku", saopćio je MOL.

"Okolnosti nesreće istražuju stručnjaci", dodala je kompanija, bez daljnjih detalja.

Mađarski ministar ekonomije Kapitany je u objavi na Facebooku rekao da je, prema trenutnim informacijama, eksplodirao kompresor tokom ponovnog pokretanja postrojenja Olefin 1 i da se požar i dalje gasi.

Postrojenje Olefin 1 je jedinica za parno krekiranje u petrohemijskom postrojenju MOL-a u Tisaujvarošu. Proizvodni kapacitet MOL-ovog postrojenja Olefin-1 iznosi približno 370.000 metričkih tona etilena godišnje. U Tisaujvarošu postoje dva postrojenja za parno krekiranje s kapacitetom od 660 kt/g etilena, navodi se na web stranici MOL-a.

MOL većinu etilena koristi interno za proizvodnju polietilenske plastike, koja se prodaje industriji plastike i ambalaže.

U oktobru prošle godine u rafineriji MOL-a u Sažalombati izbio je požar zahvativši postrojenje za destilaciju nafte.

Inače MOL se nalazi u pregovorima sa Srbijom oko preuzimanja ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Mađarski MOL i ruska državna kompanija Gaspromnjeft dogovorili su sredinom januara okvirni sporazum o kupovini ruskog udela od 56,15 odsto u NIS-u.

Pregovori ne idu dobro, kažu u Beogradu, a rok za prodaju ruskog udela u NIS-u ističe.

Mađarski MOL je već bio viđen kao novi vlasnik NIS-a, koji je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva. Ali uoči isteka roka za prodaju 22. maja, koji su američke vlasti dale, u Beogradu nema optimizma.

"Nama ovo sa MOL-om ne ide dobro, ne ide sjajno, nisam preveliki optimista", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 20. maja.

MOL Grupa nije odgovorila na upit RSE šta su prepreke u dogovoru i da li ih ima i sa ruskom državnom naftnom kompanijom Gaspromnjeft.

Izvor: Reuters, Beta